Theater Konstanz spielt Tom Lanoyes «Königin Lear»

Premiere Liebe wirft keine Rendite ab: Das Theater Konstanz spielt Tom Lanoyes Shakespeare-Bearbeitung «Königin Lear» Shakespeares Drama des alten, verwirrten Vaters, den seine Kinder nach der Machtübergabe im Stich lassen, hat der flämische Autor Tom Lanoye ins Heute übertragen und dabei die Geschlechter der Hauptfiguren vertauscht. Am Theater Konstanz ist Katrin Huke die Chefin im Sturzflug: Mit Witz und unerschöpflichen Energiereserven. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 30.05.2022, 08.00 Uhr

Absturz aus der Chefetage: Elisabeth Lear (Karin Huke) wollte sich kurz vor der Finanzkrise clever aus der Leitung ihres internationalen Konzerns zurückziehen. Aber die Söhne vermasseln den Plan. Bild: Theater Konstanz, Ilja Mess

Kein bisschen altersmüde wirkt diese Queen: Dabei gibt Elisabeth Lear die Macht über ein weltumspannendes Firmenimperium doch angeblich aus diesem Grunde ab. Mag sein, dass sie im Furor ihrer zur zweiten Natur gewordenen Top-Performance mal etwas durcheinanderbringt oder einen Untergebenen aus dem engsten Kreis des Familienunternehmens nicht sofort erkennt. Die Frau steht schliesslich unter Strom, und das schon lange.

Bei Schauspielerin Katrin Huke aber wird der Unruhestand zum Programm. Mehr als zwei Stunden lang wirbelt sie als abdankende Königin weiter atemlos herum zwischen Chefetage und Gosse, zwischen Ohnmacht und Willkürherrschaft.

Sie tritt den unfähigen Söhnen grob vors Schienbein, spuckt Gift und Galle, kann ausrasten und Sekunden später überaus manipulativ schnurren. Mit unerschöpflicher Energie und Geistesgegenwart, mit immer wilderer Frisur bringt sie den Macht- und Kontrollverlust auf die Bühne, auch die Momente geistiger Verwirrtheit. Demenz stellt man sich schleichender, stiller vor. Erschreckend ist sie so oder so.

Noch schwingt Elisabeth energisch das Firmenzepter. Die Zerschlagung des Unternehmens wird sich als fatale Entscheidung erweisen. Bild: Theater Konstanz, Ilja Mess

Der Zeitgeist weht durch Shakespeares beklemmende Tragödie

Weil Shakespeare draufsteht auf Tom Lanoyes 2015 uraufgeführter Überschreibung «Königin Lear», beginnt mit der scheinbar cleveren Nachfolgeregelung der Firmenbossin eine Tragödie. Die Welt, schon bis zu diesem Zeitpunkt alles andere als heil, gerät aus den Fugen.

In Kristo Sagors Inszenierung am Theater Konstanz wird die Tragödie freilich nicht allzu schwer genommen. Das passt zu Lanoyes Tonfall, zur eher karikaturenhafter Figurenzeichnung, zum Zeitgeist, der durch die im Hier und Heute angesiedelten Bearbeitung weht.

Es ist nicht die Erste des flämischen Autors: Bekannt wurde er mit «Schlachten!», einem zwölfstündigen Remix der Shakespeareschen Königsdramen. Auch Hamlet und andere klassische Stoffe hat er sich angeeignet und für die Gegenwart umgeschrieben. In Lears Welt spiegelt sich nun die Finanzkrise ab 2007.

Mutter- und Sohnesliebe rechnen sich in Bonds und Hedgefonds, werfen aber letztlich keine Rendite ab. Der Jüngste, Cornald, fällt in Ungnade, weil er nicht schmeicheln will, stattdessen gegen Mamas Erfolgskurs rebelliert. Er ist ein Systemsprenger, der von einer anderen Wirtschaftswelt, von Mikrokrediten und Armutsbekämpfung träumt.

Einsam und wirr im Kopf: Die Lebensbilanz einer Powerfrau fällt in «Königin Lear» mager aus. Bild: Theater Konstanz, Ilja Mess

Kristo Sagor legt das Drama als boulevardeskes, nicht allzu abgründiges Kammerspiel an. Die Bühne ist leer, abgesehen von einer in der Mitte aufgehängten Spielfläche (Bühne: Iris Kraft). Anfangs steht sie für den ungemütlich schwankenden Boden in der obersten Chefetage; Katrin Huke tänzelt darauf hin und her wie eine unbesiegbare Boxerin im Ring. Die Gefolgschaft darf zunächst nur zuschauen und im Chor skandieren.

Später wird diese Fläche schräg gestellt: weil es mit allem bachab und vor die Hunde geht. Wie sich die verwirrte Königin in der Strassenschlucht der Wolkenkratzer mit ihren eisgrauen Glas- und Stahlfassaden zu einem Junkie in den Schlafsack kuschelt, hat etwas rührend Komisches.

Kurzfristig eingesprungen: Schauspieler Sebastian Haase

In dieser Leere der Bühne stehen ausser Katrin Huke alle anderen stets ein wenig deplatziert herum. Thomas Fritz Jung spielt Gregory, den ältesten Sohn, als konsumverwöhnten, verantwortungsscheuen Erben. Mit dem Matriarchat hat er sich abgefunden – und in der toughen Conny (Nancy Mensa-Offei) die passende Partnerin gefunden. Hendrik (Ioachim-Wilhelm Zarculea), der mittlere, schwitzt den Ehrgeiz aus allen Poren; wohl auch deshalb, weil es mit Nachkommen nicht klappt.

Richtig glücklich wirken die Erben nicht – hier Gregory (Thomas Fritz Jung) mit Gattin Conny (Nancy Mensa-Offei). Bild: Theater Konstanz, Ilja Mess

Maëlle Giovanetti als seine Gattin Alma gibt die zickig Empfindsame. Nesthäkchen Cornald (Miguel Jachmann) hat immerhin den Mumm, es sich mit Mama gründlich zu verscherzen. Das Personal, der «Stab», um den mit den Söhnen und Schwiegertöchtern dauernd gezankt wird, beschränkt sich in Lanoyes Fassung auf zwei Mann: Pflegekraft und Gelegenheitslover Oleg (Peter Posniak) und Kent, seit Jahrzehnten rechte Hand der Chefin.

Kurzfristig musste Sebastian Haase in dieser Rolle für den erkrankten Burkart Wolf einspringen. Man sah ihn gewissenhaft über die Bücher (also das Textbuch) gebeugt, als bis zum Ende schillernde und undurchdringliche Figur: den Schattenmann einer fast unkaputtbaren, eiskalt liebesbegierigen Königin.

