Premiere Jeder liebt für sich allein: Das Theater St.Gallen spielt «Anna Karenina» als trashig-feministisches Manifest Die Frauen und ihre Unfreiheit stehen im Mittelpunkt von Mirja Biels Theateradaptation des Tolstoi-Romans «Anna Karenina»: Auf der leeren Bühne mit einem riesigen Plastiksegel ist viel Platz für Songs, Statements und Ansagen – die Geschichte rauscht derweil eher unvermittelt vorbei. Am Donnerstagabend war Premiere im Theaterprovisorium. Bettina Kugler

Drei von der Liebe Enttäuschte: Lewin (Tobias Graupner), Kitty (Tabea Buser), Dascha (Pascale Pfeuti). Bilder: Tanja Dorendorf

Die Männer glänzen durch Abwesenheit. Ob Alexej Karenin, sein Söhnchen Serjoscha, ob Stepan Oblonski, Hallodri und untreuer Ehemann – man wird sie an diesem Abend nur vom Hörensagen kennen lernen. Anders ist dem Literaturschinken auf der Bühne wohl nicht beizukommen; irgendwo muss gekürzt werden. Der Fokus von Mirja Biels eigens für das Theater St.Gallen geschriebener Theaterfassung des 1000-seitigen Tolstoi-Klassikers «Anna Karenina» liegt ohnehin nicht auf dem Russland der Zarenzeit. Sondern auf zeitlosen und gegenwärtigen Geschlechterfragen. Im Mittelpunkt stehen die Frauen, und sie stehen ziemlich allein da mit ihren Gefühlen.

Allen voran Anna: gefangen in den Konventionen einer lieblosen Ehe, zerrieben im Kampf um ihren Sohn und gegen die gesellschaftliche Ächtung als Geliebte des schneidigen Grafen Wronski. Aber auch Annas Schwägerin Dascha, betrogen und «ausgelutscht im Dienst der Kleinfamilie», und Daschas Schwester Kitty: blutjung, noch voller Flausen im Kopf, von Wronski am Ball ihres Lebens schnöde brüskiert. Echt jetzt? Das ist der Tonfall, den Mirja Biels Inszenierung bevorzugt anschlägt, zwischen vielen Originalsätzen aus Tolstois Roman.

Lieben und Leiden im leeren Irgendwo

Ansonsten wird der Schauplatz höchstens ironisch zitiert, mit Fuchsstola, Bärenfellmütze oder Daschas ikonenbedrucktem XXL-Shirt. Tolstois Ehe- und Adelswelt ist im St.Galler Theaterprovisorium Wasteland, leer und öde. Die Ausstattung besteht grösstenteils aus Standmikrofonen, die für Songs, Statements und Ansagen geschäftig herumgetragen werden. Umso mehr sagen die von Sonja Reble entworfenen Kostüme und die Frisuren: hier Trainingsanzug und Hippiehemd, da üppige, bodenlange Röcke. Zunächst für alle, auch Fabian Müller und Tobias Graupner, die später Wronski und Lewin spielen – oder erzählend neben die Rolle treten. Ganz männerfrei geht es eben doch nicht.

Macht Heiraten glücklich? Warum überhaupt Kinder? Liebt mich jemand? Zeitlose Fragen in Mirja Bielers Version von «Anna Karenina», mit Livemusik und Video – überlebensgross im Hintergrund Anna Blumer in der Titelrolle.

Anna Blumer tritt zur Premiere als Anna Karenina mit androgynem Kurzhaarschnitt auf, Pascale Pfeuti als Dascha muss mehr Zeit für die Fassadenarbeit aufwenden und klagt entsprechend wortreich darüber. Tabea Busers Kitty ist ein pinker Punk-Teenager mit erdbeerblonder Ponyfrisur; umso erstaunlicher, dass sie im zweiten Anlauf doch noch glücklich werden will mit Lewin, dem philosophischen Landei im 70er-Jahr-Look. Tobias Graupner bringt Lewins Sensibilität in einer ansonsten ziemlich heruntergekühlten Inszenierung glaubwürdig über die Rampe; Fabian Müller spielt Wronski als nicht allzu tiefgründigen Lover. Man bleibt sich irgendwie fremd, und jeder liebt für sich allein.

«Was weiter geschah»

Viel zu tun hat die Windmaschine; zwei Bühnenarbeiter kümmern sich um Frauke Löffels bewegliches Bühnenbild: ein riesiges Segel aus durchsichtigem Plastik. Mal liegt es am Boden, als Eisbahn, mal wird es zum riesigen, raschelnden Ballkleid, senkrecht hochgezogen zur Videoprojektionsfläche – für Gesichter in Grossaufnahme, Stadteinsamkeit, für Zwischentitel wie «Und nun?», «Was weiter geschah» oder «Warum sind die Sterne so unordentlich verteilt?».

Noch vor dem Prolog, während das Publikum die Plätze einnimmt, improvisieren im Hintergrund Pascale Pfeuti und die Musikerin Réka Csiszér mit Geige und Cello. Die Musik wird in den kommenden knapp zweieinhalb Stunden immer wieder in Soundscapes, Elektropop und Schnulzen wie «La bambola» die Trostlosigkeit der Frauen (und auch der Männer) unterstreichen; ihre Wut, die schlaffe Ohnmacht. Sie kann aber nicht verhindern, dass die Figuren Schemen bleiben und das Drama ziemlich ruppig über die Bühne rumpelt. Nächster Halt Eisbahn, Ball, Liebeskummer, Pferderennen und so weiter, bis zu Annas Wahn.

Unvermeidlich: Ein «Hello Kitty»-Auftritt

Manches wirkt wie Traum- oder Albtraumfetzen: etwa das überdrehte Disney-Bild mit Micky Maus und Hello-Kitty-Katze. Die Inszenierung verliert sich allerdings in solchen Bildern. Mehr als für Annas sattsam bekanntes Drama, ihre Gefühle und Beweggründe interessiert sich Mirja Biel für Geschlechterrollen allgemein, für die erdrückenden Erwartungen und falschen Hoffnungen in Beziehungen – und für mehr oder weniger subversive Ausbrüche.

Anna Blumer spielt eine starke, kämpferische Frau, keine, die sich Illusionen machen würde. Eher glaubt sie bis fast zum Schluss an ihr Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung. Leider vergeblich – und so stirbt sie wie letzte Spielzeit Julia in Mirja Biels Shakespeare-Adaptation «Julia und Romeo», ohne die Welt verändert zu haben. Frauen, es gibt viel zu tun, sagt diese zeitgeistig trashige «Anna Karenina» mit heruntergekühlter Mikrostimme. Mitmachen aber sollten möglichst alle.

