Premiere Hyperaktive Hexerei: Das Opernstudio der Bregenzer Festspiele spielt Haydns «Armida» für die Generation «Harry Potter» Mitte August schauen die Bregenzer Festspiele jeweils in die Zukunft und präsentieren die Produktion ihres Opernstudios – 2022 ist es Joseph Haydns Zauberoper «Armida» unter der Regie von Jörg Lichtenstein. Das junge Ensemble verblüfft mit grossen und zugleich beweglich-virtuosen Stimmen, die Inszenierung überspannt den Bogen jedoch gelegentlich. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 17.08.2022, 19.00 Uhr

Zwischen Spiel, Fantasie und zauberhaften Erinnerungen schillert das Vorspiel – auf einem detailverliebt ausgestatteten Dachboden, der an die Harry-Potter-Bücher und Filme erinnert. Bilder: Karl Forster

Auf die Multioptionsgesellschaft hat das 21. Jahrhundert kein Copyright. Schon Kreuzritter wie Rinaldo aus Torquato Tassos Epos «Das befreite Jerusalem», erschienen 1581, taten sich schwer mit Entscheidungen, besonders zwischen Pflicht und Neigung, Ehrgeiz und Emotionen. Allein aus diesem anhaltenden Konflikt und der daraus resultierenden On-and-Off-Beziehung zur syrischen Zauberin Armida lässt sich mühelos eine knapp dreistündige Oper zimmern. Der Stoff zählt zu den beliebtesten in der Geschichte des Musiktheaters; im 18. Jahrhundert entstanden mehr als hundert Vertonungen – Haydns «Armida» ist nur eine davon.

Der Held Rinaldo erscheint darin beinahe als Millennial, als typischer Vertreter der Generation Y, die sich nicht festlegt auf Prinzipien; die Job und Privates unter einen Hut bringen will, ohne sich dabei auf der einen oder anderen Seite zu verausgaben. Dennoch darf er in der Produktion des Opernstudios, bei der die Bregenzer Festspiele den hoffnungsvollen Sängernachwuchs präsentieren, ins Kostüm eines mittelalterlichen Ritters schlüpfen.

Christliche Ritter auf dem Weg ins heilige Land – noch hängen Rinaldo (Kieran Carrel) und Ubaldo (Hyunduk Kim) aber auf dem Estrich fest.

Im Vorspiel geht reichlich Gerümpel zu Bruch

Zunächst aber stürmt er mit Freunden den Bühnen-Dachboden (von Nikolaus Webern detailverliebt mit allerhand Flohmarktgerümpel ausstaffiert) in einer Schuluniform, die sehr ans Zauberinternat Hogwarts erinnert. Diesen modernen Rahmen gibt Regisseur Jörg Lichtenstein der Inszenierung schon im szenischen Prolog während der Ouvertüre: eine durchaus reizvolle Idee, zumal die jungen Sängerinnen und Sänger vermutlich mit den Harry-Potter-Romanen von Joanne K. Rowling grossgeworden sind, ebenso wie die jüngeren Leute im Publikum.

Der Potter-Stoff ist heute vergleichbar bekannt und populär wie zu Haydns Zeiten die Geschichte von Armida, Rinaldo und den Kreuzrittern. In beiden geht es um Zauberei, um Tapferkeit und Treue: Passt also alles. Und mit dem wilden, testosterongesteuerten Treiben auf dem Dachboden setzt die Oper szenisch temporeich ein – so laut und energiegeladen wie die Musik aus dem Orchestergraben. Die Inszenierung hat Verve und Witz, gleitet aber gelegentlich auch ab in unnötigen Klamauk.

Feine Spielarten des Zögerns und Zweifelns in einem lauten Raum

Das Symphonieorchester Vorarlberg unter der Leitung des Italieners Jonathan Brandani spielt spritzig und nuanciert die Natur-Klangmalereien und zeichnet mit gespitztem Stift komplexe Gefühlslandschaften. Die Akustik im Kornmarkttheater freilich ist und bleibt schwierig für Opern, selbst in schlankerer Besetzung. Leise Töne, zarte Regungen haben hier fast keine Chance, schnell wird es zu hart, zu laut. Dabei fächert Haydns Musik die vielen Spielarten des Zögerns und Zweifelns ebenso farben- und koloraturenreich auf wie Armidas Zorn und Eifersucht, wenn ihr der Liebste wieder einmal abhanden zu kommen droht.

Soll ich oder soll ich nicht? Rinaldo (Kieran Carrel) kann den Bann Armidas (Nicole Wacker) lösen, wenn er die Myrte im Zauberwald fällt. Aber er kann sich nicht entscheiden.

Die Schweizer Sopranistin Nicole Wacker meistert die anspruchsvolle Titelpartie bravourös, höhensicher und mit dramatischer Kraft. Eine Rolle wie Mozarts Königin der Nacht wird sie künftig sicher nicht schrecken, denn «Armida» sieht Affektexplosionen wie jene der berühmten Rachearie am laufenden Band vor. Ihre Ensemblekolleginnen und -kollegen stehen ihr darin nicht nach. Kathrin Hottiger, ebenfalls Schweizerin, verleiht der Hofdame Zelmira stimmlichen Liebreiz, eine Wendigkeit, die Zauberei (oder gar psychedelische Substanzen, wie in der Nymphenszene des dritten Aktes) nicht braucht, um ihre Ziele zu erreichen.

Ein vielversprechendes Ensemble, auch ohne Alkohol und Drogen

Kieran Carrell als Rinaldo wäre im Heer der Kreuzritter am richtigen Ort, mit seinem heldisch strahlenden Tenor, der aber auch weich werden, dahinschmelzen und nicht nur Armidas Herz immer wieder betören kann - kein Wunder, hat der deutsch-britische Tenor sein Engagement an der Deutschen Oper Berlin bereits in der Tasche. Ebenso auf Erfolgskurs im lyrischen Fach ist der Koreaner Hyunduk Kim: Er singt den Heerführer Ubaldo, der Rinaldo aus den Fängen der Geliebten für die ritterliche Mission zurückgewinnen will, mit sanfter Überzeugungskraft.

Die Regie hilft nach mit zwei Flaschen Bier, einer Runde Schnaps oder kiffenden Nymphen. Das wirkt dann hin und wieder entsprechend überstellig, auch in der Choreografie (Mirjam Klebel). Nötig hätten die jungen Sängerinnen und Sänger die szenische Hyperaktivität nicht: Man hätte sich auch ohne keineswegs gelangweilt in dieser Oper.

Weitere Vorstellungen: 17./19.8., 19.30 Uhr, Theater am Kornmarkt, Bregenz

