Premiere Freiheit, Freundschaft, Zwetschgenmus: Das Familienstück «Die wilde Sophie» in Konstanz macht sich stark für Kinderrechte Überbehütet und unglücklich fristet Prinz Ferdinand sein Dasein hinter dicken Schlossmauern, bis die wilde Sophie beschliesst, ihn aus den Fängen der Bediensteten zu befreien. Aus dem Roman des Schweizer Autors Lukas Hartmann wird am Theater Konstanz ein witziges Stück für Menschen ab sechs Jahren – falls sie in Begleitung aus dem Haus und auf gefährlichen Klappsitzen Platz nehmen dürfen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 14.11.2022, 12.00 Uhr

Sophie (Luise Harder) braucht Verbündete, um Prinz Jan aus seinem Kindheitskäfig zu befreien – die königliche Leibköchin Marie (Jana Alexa Rödiger) ist gleich dafür zu haben. Bilder: Ilja Mess

Man kann es mit der väterlichen Fürsorge auch übertreiben. König Ferdinand von Zipfelland aus Lukas Hartmanns Kinderroman «Die wilde Sophie» ist so ein Helikopterpapa: Vor lauter Angst, es könnte dem kleinen Prinzen Jan ein Unheil zustossen, packt ihn der König schon in Watte, bevor der Bub auf wackeligen Kindesbeinen erste Gehversuche unternimmt. Selbst mit vier Leibauffängern um sich herum – vorn, hinten, rechts und links – muss Jan dick foliengepolstert und behelmt im Schloss bleiben. Spaziergänge draussen? Viel zu gefährlich!

Zum Glück gibt es jenseits der wehrhaften Schlossmauer, die Ausstatterin Annegret Riedinger auf die Drehbühne gebaut hat, ein pfiffiges und couragiertes Mädchen wie Sophie. Sie nimmt nicht einfach hin, was faul ist im Staate Zipfelland. Sie macht sich auf den Weg ins Schloss, um Jan da herauszuholen. Und so, wie Luise Harder auf der Bühne herumturnt, singt und Schwung holt auf der grossen Schaukel (wetten, dass die Kinder im Parkett sie gerne ausprobieren würden?), kann man von Anfang an sicher sein: Das Mädchen in Latzhose und Ringelshirt wird es schaffen.

Aufruhr im Schloss

Humorvoll überzeichnet Lukas Hartmanns Geschichte den ewig sorgenvollen Kontrollwahn vieler Eltern. In Märchenform erzählt «Die wilde Sophie» darüber hinaus vom Sturz eines Despoten, der seine Untertanen dreist herumscheucht und ausbeutet. Thomas Fritz Jung spielt ihn als etwas dümmlichen Fettwanst mit Louis-XIV.-Perücke und löffelt, wenn er sich nicht gerade Sorgen macht, genüsslich Zwetschgenmus. Der Rundumschutz seines verzärtelten Thronfolgers verschlingt derweil Unsummen: Ständig müssen die Steuern erhöht werden.

Prinz Jan (Miguel Jachmann, Mitte) wird in Watte gepackt, seine Diener aber sind nicht die hellsten.

Diese Spielart der väterlichen Diktatur wird in der Konstanzer Theaterfassung unter der Regie von Grit Lukas keineswegs vernachlässigt – im Gegenteil. Von Anfang an sind die Szenen gespickt mit Verballhornungen aktueller politischer Schlagwörter und Floskeln; für Kinder ab sechs Jahren ist das nur bedingt lustig. Auch die Verbannung des grossen E aus dem Alphabet (Weil es wie eine Gabel aussieht. Ein Mordinstrument!) nimmt anfangs etwas zu viel Zeit in Anspruch – und wird zudem nicht immer ganz korrekt umgesetzt.

Der Stabmixer als Allzweckwaffe

Viel Gekicher gibt es dagegen über das komische Figurenkabinett des Hofstaates: den übereifrigen Befehlshaber Roderick (Julian Mantaj) mit Beil und schusssicherer Weste, die kugelrunde Köchin Marie (Jana Alexia Rödiger), die beim Aufstand der Kinder tüchtig zum Gelingen beitragen wird – und, wenn nötig, den Stabmixer als Waffe einsetzt. Leichtes Spiel haben Sophie und Jan mit den täppischen Bediensteten Raimund (Florian Rummel) und Stanislaus (Sebastian Haase). Die beiden geben sich zwar alle Mühe, Jan gut zu bewachen. Doch sind sie nicht die Hellsten und spielen das sehr wacker.

Vergnügen machen auch die absurden Auswüchse des Tanzes ums Kind. Die im Saal haben gut lachen – teilweise hinter FFP2-Masken – über den armen Jan (Miguel Jachmann) im Sternchenpyjama. Der lernt mit Sophie Kirschenessen, Kernweitspucken und Selbstbehauptung. Und darf sich schliesslich auch als Held bewähren.

Nächste Vorstellungen: 20.11., 15 Uhr und 17 Uhr, 4./11./18.12., 15 Uhr, Stadttheater Konstanz. Tickets unter theaterkonstanz.de.

