Theater St.Gallen macht Ibsens «Ein Volksfeind» zur Witznummer

Feminismus, Radikalisierung, Klimaterror: Und trotzdem wird der «Volksfeind» am St.Galler Theater zur Witznummer Ibsens Klassiker um das vergiftete Wasser im Kurbad wird in der St.Galler Inszenierung zum klamaukigen Musical. Ein grosser, aberwitziger Spass, in den viele heutige Themen hineingepackt wurden – und der trotzdem nicht zündet. Julia Nehmiz 11.02.2023

Enthüllung unterm Rohrposthimmel, doch niemand hört den Frauen zu: Pascale Pfeuti, Diana Dengler und Anja Tobler als Kurärztinnen Doktor Stockmann. Bild: Tanja Dorendorf

«Badeanstalt, Badeanstalt, Badeanstalt», singen sie im Chor. Sie schunkeln, schnipsen, drehen die grünen Bürostühle und die grünen Grossraumbürostellwände im Takt. Gute Laune! Die drei Frauen an Bass, Keyboard und Schlagzeug liefern den Soundtrack. Wenn sie musizieren, hört man auf sie – sonst nicht. Selbst wenn sie davor warnen, das Wasser sei vergiftet, wird das weggelächelt oder weggeschrien.

Regisseur Wojtek Klemm lässt seine Ibsen-Überschreibung «Ein Volksfeind», ein Stück aus dem Jahr 1882, in der St.Galler Lokremise als klamaukiges Musical starten (Musik: Alexandra Rzepka). Statt Psychologien knallen Typen und Thesen aufeinander. In irrwitzigem Tempo und mit mitreissenden Slapstickeinlagen wird das Drama um das Kurbad und den Kurarzt, der zum Volksfeind wird, aufgerollt. Diesem Aberwitz sieht man anfänglich gerne zu.

«Badeanstalt, Badeanstalt, Badeanstalt», singen und tanzen die Männer der Stadt (Fabian Müller, Christian Hettkamp, Markus Schäfer). Bild: Tanja Dorendorf

Zurück bleiben lächerliche Figuren und leere Ansinnen

Kurarzt Peter Stockmann hat entdeckt, dass das Wasser des Kurbads vergiftet ist. Er will aufrütteln und glaubt, mit dem Aufdecken dieses Missstandes mache er sich um die Stadt verdient. Doch die lokale Presse, die sich zuerst auf seine Seite schlägt und es den machterhaltenden Cliquen heimzahlen will, schlägt sich schnell auf die Seite des Stadtpräsidenten, den grossen Bruder des Kurzarztes. Sie rufen prahlerisch «Wahrheitspresse» und kneifen dann doch. Denn: Eine Sanierung der Wasserleitungen müsste die Stadtkasse bezahlen, also der Steuerzahler. Die Stadt wäre bankrott. Der Kurarzt verrennt sich in der Folge von der Aufklärung in blinden Fanatismus.

Der norwegische Dramatiker Henrik Ibsen beschreibt psychologische Vorgänge. Doch Regisseur Klemm interessiert das nicht – er legt den Fokus auf Haltungen und Systeme, die aufeinander krachen. Feminismus und Radikalisierung bis zu Klimaterroristen (das Unwort des Jahres 2022) – Klemm packt alles hinein und verdichtet auf kurzweilige 70 Minuten. Zurück bleiben lächerliche Figuren und leere Ansinnen.

Kurarzt Stockmann wird in St.Gallen von drei Frauen gespielt. Eine weitere Ebene: Dem Aufklärer wird nun nicht nur nicht geglaubt, weil er die unbequeme Wahrheit ausspricht, sondern weil er eine Frau ist. In dieser Macho-Welt lassen die vier Männer, die sämtliche anderen Rollen übernehmen, die drei Frauen nicht zu Wort kommen.

Bestechend auch die Bühne. Ausstatterin Magdalena Gut hat ein riesiges Rohrpostsystem installiert. Wie gelbe Adern hängen die Rohrleitungen über den Bühnenhimmel. Orangefarbene Alarmleuchten flackern, wenn eine Nachricht blinkend durchs System jagt und schliesslich hinten raus ploppt. Es ist ein Bombardement von News – wie in der wirklichen Welt.

Ein Bombardement von Nachrichten, Meldungen, News: Doktor Stockmann (Pascale Pfeuti, Diana Dengler, Anja Tobler) unterm Rohrpostsystem. Bild: Tanja Dorendorf

Kurz darf das Publikum abstimmen

Mitten im Getümmel ein Bruch. «Rolf, mach mal das Licht an», sagt eine der Frauen. Es wird hell im Zuschauerraum. Die Männer verstummen – endlich. Die drei Frauen stehen da, pur und wie aus dem Spiel herausgerissen. Fragen, jetzt in ihrem Schweizer Dialekt, was sie eigentlich hier sollen. Warum man heute dieses alte Stück aufführt. Der tiefe Ernst hält nicht lange, artet in Blödelei aus. Sie ziehen sich Klima-Demo-T-Shirts über. Das Teil hätte sie für 2,90 vom KiK in Konstanz, sagt eine. Die zweite bekennt, keine Kinder bekommen zu können. Die dritte möchte keinen Penis. Sie singen, wer alles sterben muss: die SUV-Lenker, die Ferien-Vielflieger, die Indoor-Pool-Besitzer. Ein kurzatmiger Ritt durch Schlagworte. Gekonnt flirren die drei Schauspielerinnen (Diana Dengler, Pascale Pfeuti, Anja Tobler) zwischen Banalitäten und vermeintlich privaten ernsten Bekenntnissen. Doch was bleibt? Drei Dummchen.

Das Publikum darf abstimmen, ob die drei Frauen zu Feindinnen des Volkes erklärt werden. Bild: Tanja Dorendorf

Da übernehmen die Männer wieder das Sagen. Sie lassen das Publikum abstimmen. Sind die drei Frauen Volksfeinde? Der Entscheid ist deutlich: Nein. Na gut, man nehme das demokratische Ergebnis sportlich und wünsche noch einen schönen Abend! Das Licht im Zuschauerraum erlischt. Die Rohrpostleitungen laufen heiss. Doktor Stockmann erfährt: Approbation, Wohnung und Pensionskasse sind futsch. Die Kinder sind zur Adoption freigegeben. Stockmann muss das Land verlassen, sogar das Universum. Und die Cumulus-Punkte seien auch gestrichen. Die drei Frauen stehen da wie begossene Pudel. So endet das Spiel: im Klamauk. Alles nur ein Witz.

