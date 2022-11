Premiere Theater Konstanz: "Shockheaded Peter" feiert das Böse

Premiere Blut, Grusel und ganz viel gute Laune: «Shockheaded Peter» am Theater Konstanz feiert lustig die Lust am Bösen Ein Bilderbuchklassiker als Bühnenhit für Erwachsene: Das Theater Konstanz zeigt Struwwelpeter als Grusical. «Shockheaded Peter» besticht durch die düster-poetische Musik. In der Konstanzer Inszenierung überwiegen Witz und Heiterkeit. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Da sind die Eltern entsetzt: Struwwelpeter (Ruby Ann Rawson) beisst schon als Baby zu. Bild: PD/ Ilja Mess

Ein Megafon eröffnet den Abend. Der Schauspieler kommt mit ihm nicht klar, dauernd fiept es, wenn er etwas sagen will. Also lugt das Megafon durch den Schlitz im roten Vorhang – und begrüsst das Publikum. Damit ist klar: Es gibt an diesem Abend ganz viel gute Laune. Und: ein bisschen Blut mit Grusel.

Das Theater Konstanz zeigt «Shockheaded Peter», das Musical des Kinderbuchklassikers Struwwelpeter, die Junk-Oper, das Grusical, als komödiantische Varieté-Show. 1844 hatte der Frankfurter Arzt Heinrich Hofmann den Struwwelpeter für seinen dreijährigen Sohn geschrieben und ihm zu Weihnachten geschenkt, er fand die Kinderbücher der damaligen Zeit schrecklich langweilig. Die unheimlichen Erzählungen von Struwwelpeter, Suppenkaspar, Hanns Guck-in-die-Luft, von Zündel-Paulinchen und vom Daumenlutscher, waren einigen zu brutal – alle anderen ergötzen sich bis heute an den fiesen Geschichten, die alle kein gutes Ende nehmen. Das Böse fasziniert.

Die Autoren Phelim McDermott und Julian Crouch machten daraus mit der britischen Band The Tiger Lillies «Shockheaded Peter» – auch schon fast ein Klassiker. Seit der Uraufführung 1998 in London wird das Stück an deutschen Bühnen landauf, landab gespielt. Im Zentrum: die düster-poetischen Songs. Ohrwurmmusik trifft Gruselshow, Varieté trifft Punk, und dazwischen die alten bösen Geschichten.

Als wär’s ein Endloskabinett: Bühne hinter Bühne hinter Bühne

In Konstanz hat Regisseurin Susi Weber ganz auf Varieté-Show und Komik gesetzt. Sechs Schauspielende, eine vierköpfige Band, eine Bühne, auf der sich ein roter Vorhang hinter dem anderen öffnet. Als wär’s ein Endloskabinett: Bühne hinter Bühne hinter Bühne. Es wird eine schmissige Nummernrevue, die Ingo Biermann als Theaterdirektor anführt – er trägt den Abend, bestimmt Tempo und Tonlage. Biermann spielt triumphierend auf, noch ein Gag und noch ein Gag, dazwischen kurz mal ernst, wenn er Shakespeare deklamiert – doch das will niemand hören. Er hat das Publikum vom ersten Moment an in der Hand. Und das Publikum folgt beglückt allen seinen Nummern.

Ingo Biermann hat als Direktor das Publikum von erstem Moment an hinter sich. Bild: PD/Ilja Mess

Die Geschichten selber? Die verschwinden fast hinter all dem Klamauk und Witz. Zu den Songs, die Schauspielerin Maëlle Giovanetti als zotteliges Wesen vorne am Bühnenrand singt, werden die Geschichten dargeboten. Mal poetisch, mal blutig, mal tänzerisch. Hier wird gar nicht erst versucht, irgendeine Art Figurenpsychologie zu zeigen oder nach einem Thema zu bohren. Lustig wird das Bös-Morbide zelebriert.

Masken, Häschen, Fratzen, Kunstblut

Regisseurin Weber greift in die Theaterkiste, zieht Masken, Häschen, Fratzen, Klappmaulpuppen oder Kunstblut hervor. Robert fliegt als immer kleiner werdende Puppe durch den wolkenverhangenen Theaterhimmel. Hanns Guck-in-die-Luft tänzelt in die Höhe, von einem Tisch zum anderen, mit traumwandlerischer Sicherheit, während ihm drei Fische die Tische unter den nächsten Schritt schieben, damit er nicht abstürzt – bis sie ihn fallen lassen. Konrad, dem Daumenlutscher, schneidet der riesig grosse Schneider mit der riesig grossen Schere schnipp schnapp die Daumen ab. Konrad schreit, Blut spritzt.

Schnipp schnapp, die Daumen sind ab. Bild: PD/Ilja Mess

Das war es aber auch schon mit dem Unheimlichem. Zwar blitzt immer wieder das Abgründige auf. Etwa wenn ein toter Struwwelpeter nach dem anderen auf der Drehbühne vorbeigefahren wird, wie eine Totenprozession. Oder wenn die Eltern, die zu Beginn Struwwelpeter von der Hebebühne erdrücken liessen, mit bodenlangen Fingernägeln umherirren, ihre kleine vorgeblich heile Biedermeierwelt ist implodiert. Doch Witz und Heiterkeit überwiegen. Auch musikalisch: Die Band spielt circensisch-fröhlich auf, satter Klang, treibender Rhythmus, oft im heiteren Dreivierteltakt.

Man wolle sich am Unheimlichen erfreuen, heisst es im Programmheft. Und während der Weihnachtsbaum auf der Bühne die Päckchen anfunkelt und Ingo Biermann keinen Gag auslässt, wirkt der Abend wie ein Weihnachtsmärchen. Halt eines für Erwachsene.

Hinweis: Theater Konstanz: «Shockheaded Peter», bis 31.12.

