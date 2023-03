Premiere Klone unter Strom: Die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen bewegt sich in der virtuellen Realität Nach dem Erfolg mit Kinsun Chans «Jupiter und Venus» Anfang des Jahres im Theaterprovisorium zeigt die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen nun zwei Gastchoreografien in der Lokremise. In «Beast and Beauty» experimentieren Julian Nicosia und Giovanni Insaudo mit tanzenden Avataren – und mit den Kippmomenten zwischen schön und schrecklich. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 17.03.2023, 17.00 Uhr

Das Ich und seine Vervielfältigungen in der Virtual Reality steht im Mittelpunkt von Giovanni Insaudos Choreografie «Welt_2». Bilder: Gregory Batardon

«Beast and Beauty» – der Titel, den die beiden Gastchoreografen Julian Nicosia und Giovanni Insaudo über ihren zweiteiligen Tanzabend in der Lokremise gesetzt haben, spielt mit märchenhaften Assoziationen. Er lockt gedanklich an verborgene Orte, die Schönheit und Schrecken verbinden: Sei es, dass dort eine Prinzessin hinter einer undurchdringlichen Dornenhecke schlummert, sei es, dass sich die Schöne freiwillig in Gefangenschaft begibt, auf einem verwunschenen Schloss ein hässliches Monster erlöst. Stoff für opulentes Tanz- und Musiktheater sind solche Geschichten durchaus. Doch der Titel legt eine falsche Fährte, wie die Premiere am Donnerstagabend zeigte.

Die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen tischt mit «Beast and Beauty» keine Märchen auf. Stattdessen bewegen sich die sieben Tänzerinnen und sechs Tänzer in den beiden Stücken «Love Hurts» und «Welt_2» in abstrakten Räumen und kühlen virtuellen Welten. Die Bühne dazu hat Tanzchef Kinsun Chan entworfen und gebaut: einen Boden aus roten Bahnen, die sich seitlich wie Halfpipes auswölben. Dazu eine ebenfalls rote, mehrteilige Rückwand aus schmalen Stoffstreifen, durch welche die Tänzer schlüpfen können – als seien sie Superhelden, für die auch massivere Wände kein Hindernis sind.

Beziehungen zwischen Kontrolle und Loslassen thematisiert Julian Nicosia in der Choreografie «Love Hurts» – im Bild Jeanne Baudrier und Angelo Antonio Tafuni.

Zerbrechliche Beziehungen

In «Love Hurts» des französischen Choreografen Julian Nicosia sehen sie freilich eher aus wie Kriegsverwundete. Ihre weissen Ganzkörpertrikots wirken wie Bandagen, die auch Kopf und Gesicht verhüllen; nur die Augenpartie ist sichtbar. Erst im Lauf des Stücks werden diese Masken fallen. Die Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich zu gespenstisch schleifenden, sirrenden Sounds (Komposition/Sounddesign: Michael Anklin, Janiv Oron) wie künstlich beatmete Biegepuppen – fragmentiert, stockend, mal in unbequemen Positionen festgehalten, dann wieder wie unter Strom. Julian Nicosia untersucht in «Love Hurts» die Zerbrechlichkeit von Beziehungen: Zwischen Verletzlichkeit und Angriffslust loten die Tänzerinnen und Tänzer ein reiches Spektrum aus, als abstrakte Figuren, ohne Gefühle expressiv auszustellen.

Noch radikaler katapultiert sie Giovanni Insaudo mit dem Stück «Welt_2» in eine virtuelle Realität. An der Premiere am Donnerstagabend musste sich das Publikum zuvor ein wenig gedulden: Schon vor Beginn und auch vor dem zweiten Teil gab es Verzögerungen wegen eines technischen Problems. Störungsfrei sollte «Beast and Beauty» in 80 Minuten einschliesslich Pause über die Bühne gehen; an der Premiere wurden zwei Stunden daraus. Doch das Warten auf die tanzenden Avatare lohnte sich.

Die Bühne als Bildfläche: Hier bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer wie programmierte Avatare.

Slow Motion, Schnelldurchlauf, Verschwinden von der Bildfläche

Insaudo hat schon in der Spielzeit 2021/22 mit der St.Galler Tanzkompanie gearbeitet; zur Produktion «She/He/We» steuerte der gebürtige Sizilianer die zarte, sehr poetische Choreografie «Ibla» bei. Ganz anders kommt «Welt_2» daher: mit Figuren, die wie von einem Computerprogramm animiert aussehen, die wiederum in von Emma Hoffmann entworfenen, teils fluoreszierenden Ganzkörpertrikots stecken oder VR-Brillen tragen. Sie tanzen doppelt, symmetrisch oder in raffinierter räumlicher Schichtung zu Minimal-Music-Patterns (Sounddesign: Tiffany Butt).

Wie Klone bevölkern sie den Bühnenraum oder verschwinden von der Bildfläche: vorwärts, im Rückwärtsgang, Slow Motion oder im Schnelldurchlauf. Die Tonspur behauptet jedoch in cooler Künstlichkeit das Gegenteil, «different opposite, opposite different». Nach dem schon etwas wehmütigen Blick zurück in Kinsun Chans «Jupiter und Venus» sind die Tänzerinnen und Tänzer hier in der Zukunft, einer monströs schönen neuen Welt angekommen.

