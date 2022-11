Premiere Apokalypse abgeblasen: Das Theater St.Gallen spielt «Das Ende von Iflingen» in der Lokremise Zwei Würgeengel müssen in Wolfram Lotz' Hörstück unverrichteter Dinge zurück gen Himmel fahren. Vorher jedoch lässt Regisseurin Nina Mattenklotz das ungleiche Gespann vor laufender Kamera in einem tipptopp aufgeräumten Kaff im Dunkeln tappen – ein abgründiges Vergnügen mit eingeschränkter Schadenfreude. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 04.11.2022, 17.00 Uhr

Würgeengel in göttlicher Mission: Erzengel Michael (Birgit Bücker) und sein tapsiger Gehilfe Ludwig (Anja Tobler), bereit zur Auslöschung von Iflingen. Bilder: Iko Freese

Alles schön aufgeräumt hier: Es muss ein früher Samstagabend sein, als Erzengel Michael und sein Adlatus Ludwig in Iflingen auftauchen. Der eine von oben herab, über die lange Himmelsleiter. Der andere zu spät und so tollpatschig hereinstolpernd, wie er auch in den kommenden 70 Minuten der Schauspielversion von Wolfram Lotz' Hörstück «Das Ende von Iflingen» in der Lokremise St.Gallen seine Mission wahrnehmen wird. Derweil liegt das Kaff, das man im deutschen Südwesten vermutet, in unschuldiger Ruh.

Die Kehrwoche ist gemacht, die Türen in der Sperrholzwand von Bühnenbildnerin Lena Hiebel sind fest verschlossen – sogar mit dem Schlüssel. Das für Sounds und Geräusche zuständige Männertrio rechts der Szene reagiert umgehend auf solche Signalwörter, etwa mit Schlüsselbundgeklirr. Drinnen, hinter der Leichtbaufassade, sitzen die Rapps, die Grubers oder Zieglers wohl gerade beim Abendbrot.

«Wir schlachten die Menschen zu Asche»

Auch die Engel wissen nicht, wann es zu Ende geht mit der Erde; der Mauersegler (Christian Hettkamp) hätte gern, dass alles weggeräumt wird.

Umso verstörender das Ansinnen der himmlischen Gesandten. «Da gehen wir jetzt rein und schlachten die Menschen zu Asche», fasst Birgit Bücker als Erzengel Michael die Anweisung nach göttlichem Plan brutalstmöglich zusammen. Der unerfahrene Ludwig macht dazu grosse Kulleraugen. Es wird sich jedoch zeigen, dass nicht nur für Erdenbewohner das Bonmot gilt: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das Jüngste Gericht hat bereits stattgefunden. Keiner mehr da in Iflingen, nur ein Igel, ein Mauersegler, ein armes Schwein.

Bis sie das merken, müssen Ludwig und Michael weniger souverän, als es Würgeengeln ansteht, im Dunkeln tappen: Gelegenheit, in jene tiefsinnig-abstrusen Dialoge zu verfallen, für die der 1980 in Hamburg geborene Dramatiker Wolfram Lotz bekannt ist – inzwischen vertrautes Terrain für das St.Galler Schauspielensemble. Zu sehen waren bereits «Einige Nachrichten an das All» im Grossen Haus und «Die lächerliche Finsternis», in den Jahren 2017 und 2019.

Am Soundtisch gibt es viel zu tun

Dass Schauspieldirektor Jonas Knecht in seiner letzten Spielzeit in St.Gallen nun Lotz' frühes Hörspiel auf die Bühne bringt, diesmal unter der Regie von Nina Mattenklotz, wirkt wie ein vorgezogenes makaber-ironisches Finale. Es hat aber vor allem mit seinem Faible für akustische und kammerspielartige Settings zu tun. So werkeln also Matthias Albold, Christian Hettkamp und Oliver Losehand, weil sie mit ihren sehr menschelnden Tierrollen nicht ausgelastet sind, emsig am Soundtisch. Sie zerknüllen Papier, erzeugen Spannung mit Augenzwinkern. Anders als im Hörspiel sieht man ja jedes Geräusch schon kommen.

Die Schauspieler Christian Hettkamp, Matthias Albold und Oliver Losehand (v.l.n.r.) kreieren die Geräuschkulisse zur angekündigten «Schlachtung».

Trefflich besetzt sind die beiden Engel. Birgit Bücker macht aus dem Rächer Michael mit dem Feuerschwert einen himmlischen Besserwisser, der nichts als die To-do-Liste gelten lässt: eiskalt und grosskotzig, unermüdlich in seinem «Das-ziehen-wir-jetzt-durch»-Elan. Anja Tobler als Ludwig bringt die Posaune nicht umsonst mit. Am Ende wird sie in einem herrlich schrägen Solo die Apokalypse abblasen. Vorher aber dauernd kindlich-naive Fragen stellen, hinter der Holzfassade in Grossaufnahme auf faule Äpfel und saure Milch stossen (Livekamera: Sina Wider) und aus dem Staunen über Gottes Werk, seinen angeblichen Willen und die kleinen Fehler im System nicht herauskommen.

Warum ausgerechnet Iflingen auslöschen? Das Dorf dürfte für die Verblendung hierzulande angesichts der drohenden Selbstvernichtung – Stichwort Klimakatastrophe – stehen. Das suggeriert die von Matthias Albold als Prolog verlesene Vision vom Zeitalter «nach Mensch». Sie wahr zu machen: Dazu sind Engel nicht mehr nötig.

