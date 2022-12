Preiswürdig Der Walfisch aus dem Seealpsee: Eine märchenhafte Geschichte landet auf dem zweiten Platz des Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs Gewonnen haben drei Bündner. Auf dem zweiten Platz landet «Und dänn …». Darin erwecken Leo Graf aus Speicher, Tanja Nuijten aus Balgach und Raphael Stalder aus Basel Kindheitsfantasien zum Leben. Emil Keller Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Beste Aussicht über den Alpstein: Ein Walfisch begibt sich im Kurzfilm «Und dänn ...» auf Reisen. Bild: PD

Ein Wal, der aus dem gefrorenen Seealpsee ausbricht und sich mit Hilfe eines Heissluftballons auf eine Reise in die weite Welt begibt – die drei Filmschaffenden Leo Graf, Tanja Nuijten und Raphael Stalder hauchen mit ihrem Kurzfilm «Und dänn …» Kinderfantasien Leben ein. «Genau diesen Kontrast zwischen einer abstrusen Geschichte, welche Kinder gerne vor sich hin erzählen, und fotorealistischen Bildern wollten wir auf die Leinwand bringen», erklärt Leo Graf die Ursprünge des Projekts.

Ein Jahr lang haben sie dafür im Zuge ihrer Abschlussarbeit an der Hochschule Luzern an dem zweieinhalbminütigen Kurzfilm gewerkelt. Entstanden ist eine kurze, aber intensive Achterbahnfahrt der Gefühle. Während des Films entscheiden nämlich die Kinder laufend, wie es mit dem Schicksal von Willy, dem Wal, weitergehen soll. Zu sehen gibt es einen durchaus humorvollen Film, welcher gleichzeitig die atemberaubende Schönheit des Alpsteins einfängt.

Überzeugungsarbeit für den Drehort Appenzellerland

Tanja Nuijten, Leo Graf und Raphael Stalder (v. l. n. r) verhelfen in ihrem Kurzfilm «Und dänn …» einem Wal zum Fliegen. Bild: PD

Belohnt wurde das Team für seine Mühen nun Mitte Dezember mit dem zweiten Platz am Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb. «Eine schöne Würdigung unserer Arbeit», freut sich Graf über die Auszeichnung. Bereits zuvor hatte Graf als Jungfilmer beim Wettbewerb teilgenommen, 2018 gewann er in der Kategorie «Jungfilmer» den ersten Platz. Nun aber unter der Kategorie «Professionals» anzutreten und sich mit anderen Hochglanz-Produktionen vor den Juroren zu messen, sei eine andere Hausnummer gewesen. Gewonnen haben den diesjährigen Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb die Bündner Marco Jörger, Tokay Yotimo und Konstantin Rosshoff mit ihrem Film «Dude».

Crewmitglied Graf stammt ursprünglich aus Speicher, lebt heute aber in München und arbeitet bei einem grossen Animationsstudio. Seine Mitstudenten Raphael Stalder aus Basel und Tanja Nuijten aus Balgach musste er erst einmal vom Appenzellerland als Drehort überzeugen. Bevor jedoch an das Aufstellen der Kamera zu denken war, galt es, die Story zu schreiben und die benötigten Hintergrundbilder zu ermitteln. 30 Kinder wurden dafür zum Schicksal von Willy, dem Wal, befragt – im Film sind schlussendlich nur drei Kinder zu sehen.

Eigens komponierte Filmmusik

Auch die nötigen Gelder für das Projekt mussten zusammengetragen werden. So hat die Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden den Film unterstützt und auch das SRF war in die Produktion involviert. Mit den Unterstützungeldern konnten sie nicht nur Helfer anheuern, sondern auch die zwei Komponisten Andres Piller und Emanuel Meshvinski für die Filmmusik engagieren. Die Noten spielte anschliessend ein Orchester in Budapest ein. So macht «Und dänn …» auch akustisch einiges her und verbirgt für ungeübte Betrachtende einige Geheimnisse.

Der Wal bricht durch die glasklare Eisschicht des Seealpsees – eine Animation des Filmteams. Bild: PD

Dass der Wal animiert ist, wird schnell klar. Da der Seealpsee jedoch nur selten gefroren und noch seltener schneefrei ist, wurde das Appenzeller Wahrzeichen kurzerhand mit einer glasklaren Eisschicht versehen, durch die der Wal ausbricht. «Der Moment, als wir die echten und animierten Bilder zusammenführten, war einer der Höhepunkte des Projekts», erinnert sich Graf zurück. Mit dem Preisgeld wollen sie ihren Film noch an einigen internationalen Wettbewerben einreichen – an den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur etwa wurde «Und dänn …» ebenfalls gezeigt. Im Anschluss ist geplant, dass der Kurzfilm auch im Schweizer Fernsehen zu sehen sein soll.

Hinweis Alle Siegerfilme unter www.filmwettbewerb.ch

