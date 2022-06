Preisträger «Mein Musikbegriff ist grösser als das, was im Konzertsaal passiert»: Der Ausserrhoder Komponist Daniel Ott erhält einen Schweizer Musikpreis 2022 Wo ein Gabelstapler in einen Dialog mit einem Streichorchester tritt oder ein Hackbrett den Spuren des Schriftstellers Robert Walser durch das Appenzellerland folgt, da ist der Komponist Daniel Ott nicht weit. Für sein innovatives Schaffen erhält der gebürtige Ausserrhoder einen Schweizer Musikpreis 2022. Überreicht wird er im September. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 06.06.2022, 17.00 Uhr

Daniel Ott: Theaterschaffender, Komponist, Pianist und Innovator. Bild: Manu Theobald

Musik in Industriehallen, auf Appenzeller Wanderwegen oder Basler Schiffshäfen: Der Komponist Daniel Ott tüftelt an neuen Formen des Musikerlebens. Weg vom ehrfürchtigen Konzertregime, hin zur anarchischen Spontanität. Der gebürtige Ausserrhoder erhält einen von insgesamt elf Schweizer Musikpreisen des Bundesamtes für Kultur.

Sie beschreiben sich selbst als Theaterschaffenden, Komponisten, Pianisten und Innovator. Was erfinden Sie neu?

Daniel Ott: Die Experimente in meinem Labor sind eher sozialer statt chemischer Natur. Ich sehe die Musik als etwas sehr Lebendiges, als soziale Skulptur, die nicht für sich steht, sondern Bezug nimmt auf Personen, Orte und Landschaften. Eine Art Beziehungskunst, anstatt eine konzertante Insiderveranstaltung. Deshalb finden meine Musikformate oft im öffentlichen Raum statt. Damit Menschen darüber stolpern, die vielleicht kein Konzert besuchen würden.

Sie meinen damit Ihre «Landschaftskompositionen»?

Genau. Zuerst hören wir hin: Wie klingt eine Landschaft ohne Eingriff der Zivilisation? Dann treten wir behutsam mit ihr in einen Dialog. Dabei spielen immer auch die sozialen Gegebenheiten mit: Jemand, der vorbeiläuft oder der Kran, der im Basler Rheinhafen quietscht. Mein Musikbegriff ist grösser als das, was im Konzertsaal passiert.

Sie haben Ihre ersten Lebensjahre in Grub verbracht. Wie würde das Appenzellerland bei Ihnen klingen?

Etwa so wie das «Seestück», welches ich letztes Jahr im Rahmen des Festivals Rümlingen realisiert habe. Darin verknüpfe ich die poetische Welt des Dichters Robert Walser mit meinen eigenen Wurzeln. Es sollte auf dem Kaien bei Heiden aufgeführt werden, man sieht dort hinab auf den Bodensee. Leider hat es am Tag der Aufführung geregnet und wir spielten unter dem Scheunendach eines netten Bauern.

An den Donaueschinger Musiktagen 2021 liessen Daniel Ott und Enrico Stolzenburg in ihrer Landschaftskomposition mit 200 Donaueschinger Musiker und Musikerinnen die Donau durch die Innenstadt rauschen.

Seit knapp zwanzig Jahren unterrichten Sie an der Universität der Künste in Berlin. Was verbindet Sie noch mit Ihrer Heimat?

Als Heimat verstehe ich die Schweiz als Ganzes, aber das Appenzellerland bleibt ein Sehnsuchtsort. Ich fühle mich hier in Deutschland allerdings nicht fremd, es folgte sogar einer gewissen Logik, als Kunstschaffender in Berlin zu landen. Es ist der Ort mit den meisten kulturellen und sozialen Anregungen im deutschsprachigen Raum.

Als Gründer des Festivals «Neue Musik Rümlingen» und Leiter der Münchener Biennale für neues Musiktheater blicken Sie aus der Vogelperspektive auf die zeitgenössische Musiklandschaft. Stimmt Sie der Ausblick hoffnungsvoll oder besorgt?

Ich beobachte, dass bei der jüngeren Generation die Berührungsängste schwinden, verschiedene Musikstile zu kreuzen. Das stimmt mich zuversichtlich. Durch die Digitalisierung hat sich viel verändert. Man muss nicht mehr nach Venedig pilgern um ein besonderes Stück zu hören, alles ist im Internet abrufbar.

Haben Sie bereits Pläne, worin Sie den mit 40'000 Franken dotierten Schweizer Musikpreis investieren wollen?

Meine Idee ist die Anregung einer schweizerischen Künstlersozialkasse, wie es sie bereits in Deutschland gibt. So etwas fehlt hier. Es würde der demokratischen Idee der Schweiz entsprechen, jungen Kunstschaffenden zu ermöglichen, dass sie freischaffend überleben. Falls das nicht gelingt, spende ich das Preisgeld an «Fridays for Future» oder Greenpeace, denn auch die brauchen wir, damit die Welt sich weiterdreht.

Pianist, Komponist, Visionär Daniel Ott wurde 1960 in Grub AR geboren. Nach einer Ausbildung zum klassi­schen Pianisten begann er eine Laufbahn zwischen Komposition, Musiktheater, Interdisziplinarität. Er konzipiert neue Formen und For­mate für zeitgenössische Musik. Er hat unter anderem für die Staatsoper Stuttgart, die Donaueschinger Musiktage, das Museum für Moderne Kunst Frankfurt oder das Festival Alpentöne in Altdorf gearbeitet. Seit 2005 ist Ott Professor für Komposition und Experimentelles Musik­theater an der Universität der Künste Berlin, seit 2015 Mitglied der Akademie der Künste Berlin und seit 2016 künstlerischer Co-Leiter der Münchner Biennale für neues Musiktheater. 1990 hat er das Festival Neue Musik Rümligen gegründet. (pd/gen)

Die Schweizer Musikpreise werden am 16. September in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset in Pully übergeben. Weitere Informationen dazu werden im August auf www.schweizerkulturpreise.ch aufgeschaltet.

