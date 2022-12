Neues Album «Conductor» der St.Galler Band Silentbass

Post-Rock «Songtexte zu schreiben, ist mir zu kopflastig»: Der St.Galler Lorenz Niederer erzählt mit seinem E-Bass wortlose Geschichten Der Bass bildet das Herzstück des Ostschweizer Instrumental-Duos Silentbass, bestehend aus Lorenz Niederer und Alessandro Capilli. Bassist Niederer kann mit seinem Instrument sogar ein ganzes Orchester ersetzen. Am 3. Dezember tauft die Band ihr fünftes Album «Conductor» in der Grabenhalle St.Gallen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Bassvirtuose und Storenmonteur: der St.Galler Lorenz Niederer. Bild: Marius Eckert (St.Gallen, 1. Dezember 2022)

Ein E-Bass, ein Loopgerät und viele Effekte. Dazu Schlagzeug, subtile elektronische Elemente und vereinzelt Gitarren. Das sind die Elemente, aus denen die Ostschweizer Band Silentbass ihre sphärischen Klanglandschaften baut. Und ein weiteres Merkmal: Das Post-Rock-Duo um Bassist Lorenz Niederer und Drummer Alessandro Capilli kommt ganz ohne Worte aus. «Silent» eben.

Dem bleiben die beiden Musiker auch auf ihrem fünften Album treu, das Ende November erschienen ist und am Samstag in der Grabenhalle St.Gallen getauft wird. Die neue Platte klingt sogar noch einen Tick ausgereifter und vielfältiger als ihre Vorgänger: «Wir sind stets auf der Suche nach neuen Sounds», sagt Niederer, der in St.Gallen aufgewachsen ist, heute in Herisau wohnt und Inhaber einer Storenfirma ist.

«Musik ist wie Yoga»

Herzstück der sechs neuen Songs ist der Bass. Niederer entlockt seinem Instrument aber weit mehr als nur tiefe Brummtöne. «Der Bass ist ein sehr vielseitiges Instrument», sagt der 37-Jährige. Gerade in den höheren Lagen habe der Bass einen sehr warmen Sound, der sich gut für melancholische Melodien eigne. Gepaart mit Effekten, könne er auch wie ein Synthesizer klingen.

Und mehr noch: Niederer kann mit seinem Bass sogar ein ganzes Orchester ersetzen. Besonders auffällig ist das im Song «Valentin von Terni», bei dem er mit Hilfe eines Hallgerätes und eines Verzerrers ein dramatisches Streicher-Tremolo imitiert.

Das Video zum Song «Valentin von Terni». Video: Youtube

Diese orchestralen Elemente stehen im Zentrum des neuen Albums – daher auch der Albumtitel «Conductor», also Dirigent. Eine Geschichte erzählt das Album nicht, zumindest keine mit Worten. Es ist eine Klanggeschichte, deren Handlung man sich selbst erdichten muss. Niederer legt mehr Wert auf die Machart als auf inhaltliche Botschaften. Er vergleicht seine Musik mit Klangmalerei. An neuen Sounds zu tüfteln habe für ihn aber auch etwas Entspannendes: «Es ist wie Yoga.» Songtexte zu schreiben wäre ihm zu kopflastig.

Vom Ein-Mann-Projekt zum Duo

Silentbass gibt es seit bald 20 Jahren. Zehn Jahre lang war es das Soloprojekt von Lorenz Niederer. Ab 2013 kam es dann immer wieder zu Kooperationen mit verschiedenen Drummern; seit 2016 ist Alessandro Capilli fester Teil der Band. Seine Beats waren schon auf dem letzten Album «Circle» (2018) zu hören.

Das Video zum Song «Conductor». Video: Youtube

Silentbass klang früher akustisch, ruhig und melodiös. Heute ist der Sound härter und «abgespaceter», die Songs sind komplexer. Elemente aus Progressive Rock, Metal und Filmmusik sind deutlich hörbar. «Unsere Musik fällt durch jedes Raster hindurch: Für die Radios sind die Songs zu lang, es wird nicht gesungen und sie sind kaum tanzbar», sagt Niederer. Das mache es nicht immer ganz einfach, die Musik zu «verkaufen». Hinzu komme, dass Post-Rock eine Nische sei und es in der Ostschweiz keine richtige Post-Rock-Szene gebe.

Trotzdem: Die Band hat schon zahlreiche erfolgreiche Gigs in Clubs und an Festivals hinter sich. Was aber noch auf der Wunschliste steht: «Einmal als Vorband einer bekannten Band auf Tour zu gehen – das wäre unser Traum.»

