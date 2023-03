Porträt Zu Hause in Appenzell, den Kopf draussen in der Welt: Stefanie Gschwend leitet als erste Frau ein Ostschweizer Kunstmuseum Die gebürtige Baslerin ist seit fünf Monaten Direktorin von Kunstmuseum und Kunsthalle Appenzell. Sie ist überzeugt, dass es für Kunstschaffende attraktiv ist, auf dem Land auszustellen. Doch etwas vermisst sie in Appenzell schmerzlich. Christina Genova Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Die Bücher stammen noch von ihrem Vorgänger: Stefanie Gschwend arbeitet mehrheitlich digital. Bilder: Andrea Stalder

Stefanie Gschwends Büro liegt direkt unter dem Sheddach des Kunstmuseums Appenzell. Die Vorfrühlingssonne dringt durch das grosse Oberlicht und wirft Lichtstreifen an die Wand. Sie ist nackt bis auf einige Nägel – sie stammen von Bildern von Gschwends Vorgänger Roland Scotti. Neue Kunstwerke aufzuhängen hatte für die gebürtige Baslerin bisher keine Priorität: «Ich habe gerne Raum zum Denken.» Sie schätzt nicht nur den Freiraum für den Geist, sondern auch die Freiheit, die sie in Appenzell bei der Gestaltung des Ausstellungsprogramms hat.

Am 1. Oktober hat die heute 39-Jährige die Leitung von Kunstmuseum und Kunsthalle Appenzell übernommen, deren Trägerin die Heinrich Gebert Kulturstiftung ist. Zuletzt war Stefanie Gschwend als interimistische Direktorin des Kunsthauses Pasquart in Biel tätig.

«Der Alpstein zieht mich magisch an»

Stefanie Gschwend ist mit ihrem Partner von Basel nach Appenzell gezogen. Das Stadtkind lebt zum ersten Mal so richtig auf dem Land: «Die Berge haben mir nie gefehlt. Aber jetzt, wo der Alpstein da ist, zieht er mich magisch an.» Weil ihr Partner in Genf arbeitet, ist sie regelmässig in der Westschweiz. Dass die Reise von Genf nach Appenzell etwa gleich lange dauert wie nach Paris, macht ihr nichts aus: «Es ist schön, sich zwischen den Städten zu bewegen und den Kopf draussen in der Welt zu haben.»

In dem knappen halben Jahr seit ihrem Amtsantritt hat sie das ganze Jahresprogramm für 2023 mit fünf Ausstellungen konzipiert. Am 18. März eröffnen die ersten zwei von Stefanie Gschwend kuratierten Präsentationen: eine Einzelausstellung des gebürtigen Herisauers Francisco Sierra und eine Gruppenausstellung. «Ich habe mehr Ideen als Zeit», sagt die neue Direktorin.

Auch mehrere kleine Massnahmen, um die beiden Appenzeller Museen bekannter zu machen, hat sie bereits umgesetzt: In der Unterführung beim Bahnhof gibt es neu Werbetafeln für die beiden Häuser. Und auch auf den Bildschirmen in den Appenzeller Bahnen und auf den St.Galler Kultursäulen wird man nun auf das Ausstellungsprogramm aufmerksam gemacht.

1100 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Das Kunstmuseum Appenzell, ein Bau der renommierten Architekten Gigon/Guyer, wird für die nächste Ausstellung vorbereitet.

Stefanie Gschwend will Kunstschaffenden aus der Region eine Plattform bieten, aber auch nationale und internationale Positionen zeigen. Das Kunstmuseum soll in Zukunft überwiegend für Sammlungsausstellungen und Kooperationen reserviert sein, die Kunsthalle für das zeitgenössische Kunstschaffen.

Ein Mal pro Jahr plant Stefanie Gschwend eine häuserübergreifende Schau, die jeweils von einer Publikation begleitet wird. Sie sieht dies als attraktive Plattform für Kunstschaffende in der Mitte ihrer Karriere. Die erste Künstlerin, welcher die Aufgabe zufällt, die 1100 Quadratmeter zu bespielen, ist die britische Künstlerin Alice Channer. Sie ist im Sommer zu Gast. Ihre Kunst habe eine physische Wirkung, die von den Besucherinnen und Besuchern intuitiv erfahren und erlebt werden könne, sagt Stefanie Gschwend. Solche Positionen zu zeigen, ist ihr wichtig.

Ein Drink von der Museumsdirektorin

Dank Stefanie Gschwend ist die Kunsthalle Appenzell demnächst auch eine Bar.

Über den Rang ihrer Häuser macht sie sich keine Illusionen: «Appenzell hat international keinen sehr bekannten Namen.» Entscheidend seien jedoch die Eigenschaften des Ortes: «Für Kunstschaffende kann es interessant, in einem ländlichen Kontext zu arbeiten.»

Stefanie Gschwend ist dabei, sich in der Ostschweizer Kunstszene zu vernetzen, die sich nicht gross von jener der Nordwestschweiz unterscheide: «Die Menschen machen es aus. Man findet überall gute Leute.» Im Austausch mit andern zu sein, hat für die neue Direktorin einen hohen Stellenwert, sie möchte die beiden Kunsthäuser als Begegnungsorte etablieren und dadurch auch Schwellenängste abbauen.

Als geselligem Menschen fehlt ihr in Appenzell deshalb etwas: «Was ich hier vermisse, ist eine Bar.» Die Lösung dafür fand sie gleich selbst: An jedem ersten Donnerstag im Monat gibt es in der Kunsthalle neu einen Barbetrieb bis 22 Uhr, zum ersten Mal am 6. April. Stefanie Gschwend ist als Gastgeberin vor Ort, und wer Glück hat, bekommt von ihr höchstpersönlich einen Drink gemixt.

