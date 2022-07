Grafiker Dominic Rechsteiner beschäftigt sich mit Unfallbildern

Porträt Verqualmte Strassen, Explosionen und Feuerkugeln: Der St.Galler Grafiker Dominic Rechsteiner ist der Faszination von Unfallbildern auf der Spur Für seine Abschlussarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste hat Dominic Rechsteiner Hunderte von Unfallbildern und -videos untersucht. Den 43-jährigen St.Galler fasziniert, was die Bilder nicht zeigen, sondern nur andeuten. Nina Rudnicki Jetzt kommentieren 20.07.2022, 17.00 Uhr

Der St.Galler Grafiker Dominic Rechsteiner. Bild: Tobias Garcia

«Je länger ich mich mit Unfallbildern beschäftigt habe, desto mehr haben mich die Details der Aufnahmen interessiert», sagt Dominic Rechsteiner. «Sensibles Material» heisst die Arbeit, mit der der 43-jährige St.Galler Grafiker im Juni sein Masterstudium «Visual Communication» an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) abgeschlossen hat. Sie führt die Betrachtenden in das Innenleben von zertrümmerten Motorhauben, hinter zersplitterte Scheiben und nimmt Lacksplitter in den Fokus.

Auf anderen Bildern sind durch die Luft fliegende Autos und Motorräder zu sehen. Auch Drohnenbilder wie etwa vom Albisriederplatz in Zürich sind darunter, auf denen der eigentliche Unfall wie auf einem Suchbild erst gefunden werden muss. Gegen die 1000 Bilder aus dem Archiv des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich und stundenlanges Videomaterial von Dashcams – also von Kameras, die auf das Armaturenbrett montiert sind – hat Dominic Rechsteiner dafür gesichtet. Hinzu kommen eigene Fotografien von Unfallorten und Autoverwertungsanlagen.

Dominic Rechsteiner ist für seine Arbeit auch selbst zu Unfallorten gereist. Bild: Tobias Garcia

Spannung hinter Bildern

«Unfallbilder wirken verstörend und erschreckend. Gleichzeitig faszinieren sie einen aber», sagt Dominic Rechsteiner. Dieses Missverhältnis habe ihn dazu bewogen, sich dem Thema künstlerisch zu widmen. Er sagt:

«Die unerwarteten Bildkompositionen und der Drang, herausfinden zu wollen, was passiert ist, machen die Bilder so interessant.»

2018 gestaltete Dominic Rechsteiner das Olma-Plakat. Bild: PD

Welche Rolle die Spannung hinter den Bildern spielt, um die Neugier der Betrachtenden zu wecken, weiss Dominic Rechsteiner aus seinem Alltag als Grafiker. 2018 setzte er sich gegen 69 Mitbewerbende für die Gestaltung des Olma-Plakates durch. Er hatte sich nicht für ein klassisches Fotomotiv entschieden, sondern für digital bearbeitete Fotos von einem «Huh», einem Schwein und einer Kuh. Diese waren schliesslich nur noch unscharf und in rudimentärer Form zu erkennen. In der Plakatgeschichte der Olma war dies eine Neuheit.

Warten auf die richtige Idee

Als Grafiker arbeitet Dominic Rechsteiner sowohl in einem Teilpensum bei der St.Galler Werbeagentur Vitamin 2 wie auch als Selbstständiger projektweise an verschiedensten Aufträgen. Zeit, sich im Arbeitsalltag vertieft und über einen längeren Zeitraum mit einem Thema auseinanderzusetzen, bleibt da kaum. Das war auch der Grund, weshalb er schon länger über ein Masterstudium an der ZHdK nachgedacht hatte. «Nur die zündende Idee für eine Bewerbung fehlte mir», sagt er. Als ihn schliesslich ein Freund auf die neue Form von Unfall-Bilderstrecken auf Newsplattformen aufmerksam machte, wusste er, dass das sein Thema war. Inspiration und Kreativität finde er genau auf diese Weise, im Alltag und ohne bewusst danach zu suchen, sagt er. Vielmehr seien es Gespräche mit Freunden, Gedanken während Zugfahrten, zufällige Zeitungsartikel oder Bilder, die ihn eine neue Spur einschlagen liessen.

Blick in Dominic Rechsteiners Arbeit. Bild: PD

Auf eine Spurensuche begibt sich auch, wer sich durch die Arbeit «Sensibles Material» blättert. Die Bilder hat Dominic Rechsteiner in «Stories» angeordnet. Sie führen einen in Sequenzen unterteilt durch Sommer- oder Winterlandschaften, verqualmte Strassen, Explosionen und Feuerkugeln. «Durch diese Anordnung sollen die Betrachtenden nachfühlen können, was ich während meiner Recherche erlebt habe», sagt er.

«Die Kamera war dabei stets meine Lupe.»

Wie wichtig eine fundierte Recherche und die Bereitschaft sind, sich tiefgründiger auf ein neues Thema einzulassen: Das nimmt Dominic Rechsteiner vom Studium mit in seinen Arbeitsalltag. Mit «Sensibles Material» hat er indessen noch nicht abgeschlossen. Er plant, die Arbeit mit Texten zu erweitern und als Buch zu veröffentlichen.

Die Arbeit «Sensibles Material» des St.Galler Grafikers Dominic Rechsteiner, vorgestellt auf der Website der ZHdK-Diplomausstellung.

