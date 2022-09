Porträt «Wir sind echte Mostinderinnen»: Die Schwestern Munagapati treten mit Liedern des Schaffhausers Dieter Wiesmann auf Sie sind in Diessenhofen aufgewachsen, haben einen indischen Vater und singen seit ihrer Kindheit gemeinsam: Debbie, Tabitha und Sarah Munagapati bilden die Coverband Mahilasong. Am 25. September stehen sie auf der Bühne der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Mahilasong besteht aus (von links): Debbie Sangeeta Munagapati, Tabitha Devi Munagapati und Sarah Vasanti Munagapati. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wir sind echte Mostinderinnen», sagt Debbie Munagapati über sich und ihre Schwestern Sarah und Tabitha. Die drei sind in Dettighofen aufgewachsen, an der PMS Kreuzlingen zur Schule gegangen und sprechen besser Mundart als Hindi. «Mein Vater, der aus Indien stammt, hat versucht, mich zweisprachig zu erziehen», erzählt die 32-jährige Debbie, «aber er hat aufgeben müssen. Ich mochte einfach nicht.»

Der zwei Jahre jüngeren Sarah und der vier Jahre jüngeren Tabitha blieben die Versuche gleich erspart. Trotzdem posieren die Schwestern gerne in indischen Kleidern und nennen ihre Band Mahilasong nach dem Hindi-Wort für Schwesternschaft «Mahilasang». «Wir sind stolz auf unsere Wurzeln», so Sarah.

Abtrocknen ging nie ohne Gesang

Seit ihrer Kindheit singen die drei gemeinsam. «Abtrocknen ging nie ohne Gesang», erinnert sich Tabitha. Und wenn sie nicht selbst Lieder anstimmten, dann hörten sie Musik – aufgrund der Vorlieben ihrer Mutter oft Chansons von Dieter Wiesmann. «Sie war ein Fan und hat mit Herrn Wiesmann sogar einen Briefwechsel unterhalten.» Diese Idee nehmen die Drei in ihrer Hommage an den Schaffhauser Sänger auf. Sie haben zehn Briefe an den 2015 verstorbenen Musiker geschrieben, die sie beim Konzert zwischen den Songs verlesen. Das werden die Schwestern auch bei ihrem kommenden Auftritt am 25. September in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld tun.

Die Schwestern Munagapati sind stolz auf ihre indischen Wurzeln. Bild: PD

«Unser oberstes Ziel war, seine Musik lebendig zu erhalten», sagt Sarah, die als Pianistin und Komponistin das musikalische Rückgrat der Band bildet. «Das erwies sich als unerwartet schwierig: Die Texte sind erhalten, aber Dieter Wiesmann hat meist auswendig ohne Noten gespielt. Ich habe deshalb die Arrangements nachempfunden.» Dafür bekam Mahilasong aus dem Umfeld des Chansonniers Beifall. Der Lebenspartner und Erbe Wiesmanns gab die Erlaubnis, die Lieder auf der Bühne nachzusingen. «Und Georg Della Pietra, der ihn auf der Bühne begleitete, hat mit uns gesprochen und war auch bei der Premiere dabei. Und es hat ihm gefallen», sagt Tabitha.

Repertoire von mehreren hundert Liedern

Anker innerhalb des Programms ist das Lied von 1994 «Ob öppis bliibt», in dem sich Wiesmann über seinen Nachruhm Gedanken macht. «Das hat sich für unsere Hommage geradezu aufgedrängt», so Debbie. Sarah ergänzt: «Wir zeigen Wiesmann in allen Facetten: als Poet, Komiker, Romantiker, Philosoph und Tagträumer.» Die drei jungen Musikerinnen fühlen sich dem Liedermacher nah. Im Kindergartenalter haben sie ihn tatsächlich einmal bei einem Konzert im Frauenfelder Eisenwerk erlebt. Er sei ihnen sympathisch. Vielen Menschen im Publikum dürfte es ähnlich ergehen. Debbie vermutet: «Einige kommen, weil sie die Musik kennen und mögen. Andere schliessen eine Bildungslücke.»

Wenn sie nicht als Mahilasong auf der Bühne stehen, haben Debbie, Sarah und Tabitha konventionelle Berufe: Debbie ist Schauspielerin in Zürich, Sarah Primarlehrerin in Diessenhofen und Tabitha arbeitet einerseits an ihrer Masterarbeit in Germanistik und Filmwissenschaft und andererseits im Amt für Kultur der Stadt Frauenfeld. Nach wie vor kann man die Band für private Feiern engagieren. Tabitha sagt:

«Unser Repertoire umfasst mittlerweile einige hunderte Lieder – sobald sich jemand etwas wünscht, studieren wir es schnell ein. Das geht fast automatisch: Eine fängt an, und die anderen singen die zweite und dritte Stimme dazu.»

Der Erfolg ihres ersten abendfüllenden Programms hat sie ermutigt. Ideen für ein Nachfolgeprojekt gibt es schon. Was noch nicht existiert, sind Aufnahmen ihrer Werke. Wer Mahilasong hören möchte, muss zu einem Live-Auftritt gehen.

«Ob öppis bliibt. Eine Dieter Wiesmann Hommage» läuft am 25. September um 17 Uhr in der Theaterwerkstatt Gleis 5 in Frauenfeld. Weitere Daten unter www.mahilasong.ch

