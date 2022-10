Porträt «Wir sind die Bratschisten der Oper»: Der Schweizer Bariton Äneas Humm erhält den Musikpreis Opus Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres Wohin Äneas Humm auch kommt, eilt ihm der Ruf des «Wunderknaben» voraus. Doch der 27-Jährige aus Wädenswil mag dieses Etikett nicht. Nach seinem Début als Papageno in Mozarts «Zauberflöte» ist Humm diese Saison festes Ensemblemitglied am Theater St.Gallen. Am 8. Oktober wird er in Berlin mit dem «Opus Klassik» ausgezeichnet: für das Album «Embrace». Bettina Kugler Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Äneas Humm im Foyer des St.Galler Theaterprovisoriums. Derzeit singt er in Joseph Bolognes «Der anonyme Liebhaber» , ab Ende Oktober in Johann Strauss' Operette «Die Fledermaus». Bild: Arthur Gamsa

Das Schweizer Fernsehen hat die Karriere des jungen Talents aus Wädenswil ZH schon früh gewittert. 2009 hört man den damals 14-jährigen Äneas in einem «10 vor 10»-Beitrag eine italienische Arie singen und sieht ihn als eifrigen Gesangsschüler: Zweimal wöchentlich hat er zu dieser Zeit Einzelstunden am Konsi Winterthur, hinzu kommen die Proben mit den Zürcher Sängerknaben. Doch was der Bub dem Reporterteam erzählt, ist von entwaffnender Natürlichkeit. «Ich bin süchtig danach», sagt er, damals noch mit kindlicher Altstimme. «Es ist, wie wenn jemand fest raucht, so singe ich eben viel.»

Äneas Humm (rechts) in Joseph Bolognes «Der anonyme Liebhaber» am Theater St.Gallen. Bild: Edyta Dufai

Das bubenhafte Lächeln hat sich Äneas Humm, inzwischen 27 und verheiratet mit einem Düsseldorfer Rechtsanwalt, aus dieser Zeit bewahrt. Er zeigt es auch gern auf der Bühne: Derzeit singt er in St.Gallen Ophémon, einen Mann in Frauenkleidern, in Joseph Bolognes «Der anonyme Liebhaber». Wie schon als Vogelfänger Papageno kann er in dieser Rolle sein komisches Talent entfalten und damit beim Publikum punkten. Mit seinem jugendfrischen, zugleich profunden Bariton sowieso. Ganz andere Seiten zeigt Humm jedoch als Liedinterpret.

Im Frühjahr 2020 aufgenommen: Die CD Embrace, für die Äneas Humm nun den «Opus Klassik» erhält. Bild: PD

Lieder über die Sehnsucht nach Nähe und Umarmungen

Nach dem Débutalbum «Awakening» hat er für seine zweite CD Lieder von Fanny Hensel, Franz Liszt und Viktor Ullmann aufgenommen. Das Werk des österreichischen Komponisten, 1944 in Auschwitz ermordet, liegt ihm besonders am Herzen; während der Nazizeit galt es als «entartete Kunst». Die CD «Embrace» entstand während des Lockdowns, gezielt wählte Äneas Humm Lieder aus, die von Nähe und der Sehnsucht nach Umarmung sprechen. Für diese Aufnahme wird der junge Sänger am 8. Oktober bei der Verleihung der Opus-Klassik-Preise in Berlin als einer von vier Nachwuchskünstlern des Jahres ausgezeichnet.

Das Schweizer Fernsehen hat seine Karriereschritte seit 2009 kontinuierlich weiterverfolgt; es blieb nicht bei ein paar wenigen Minuten Berühmtheit zur Primetime. 2014 wurde der Dokfilm «Äneas Humm – ein Wunderkind wird erwachsen» produziert: Humm hatte gerade, parallel zum Studium in Bremen, sein erstes Engagement in Bremerhaven. Und er hatte sehr viel vor sich: Konzertauftritte, Liederabende, Rollendébuts an der Oper.

Ein sportlich schlanker Vogelfänger: Äneas Humm mit Sopranistin Vuvu Mpofu (links) als Papageno in Mozarts «Zauberflöte» am Theater St.Gallen (2021). Bild: Edyta Dufai

Er fühlt sich weder als «Wunderkind» noch als «Shootingstar»

Ob an der Hochschule oder auf der Bühne, Äneas Humm war bislang stets das Küken, der jüngste unter den Kolleginnen und Kollegen. Doch als Wunderkind sieht sich der auffallend grosse, fast zerbrechlich schlanke Bariton ebenso wenig wie als «Shootingstar»: So präsentierte ihn SRF im Herbst 2021 vor der Premiere von Mozarts «Zauberflöte» am Theater St.Gallen. Beide Etiketten tönen für ihn zu sehr nach Glück, nach einer Gabe, die ihm zufällig in den Schoss gefallen ist. Dabei wusste Humm einfach früh, was ihn glücklich macht, und hat dafür gearbeitet: hart, kontinuierlich, aber auch mit grosser Lust und Begierde.

Das Studium an der renommierten Juilliard School in New York zwischen 2017 und 2019 sei so streng gewesen und der Leistungsdruck so gross, dass er in den Ferien zunächst einmal nur tagelang geschlafen habe, erzählt er. Den entscheidenden Impuls bekam Humm in diesen zwei Jahren von seiner Lehrerin Edith Wiens:

«Man muss vor allem das Üben lernen, denn damit verbringt ein Sänger sehr viel Zeit. Wenn man daran keine Freude hat, quält man sich nur.»

Das Theaterprovisorium in St.Gallen ist in dieser Spielzeit Äneas Humms sängerisches Zuhause. Bild: Arthur Gamsa

Gleichwohl kam für Äneas Humm die Zwangspause im Frühjahr 2020 zunächst beinahe als glückliche Fügung. Er war gerade erst wieder auf den Beinen, hatte sich von einem Spitalaufenthalt wegen Nierenversagens noch nicht richtig erholt und merkte in diesen Wochen, wie anstrengend es ist, permanent alles zu geben und so gefragt zu sein als Sänger. Er nutzte die Zeit zum ruhigen Üben, arbeitete via Zoom mit seinem Lehrer und nahm schliesslich mit der Pianistin Renate Rohlfing das Album «Embrace» auf.

«Mir wurde bewusst, dass ich meine Karriere nie mehr so pushen möchte wie vorher, auch wenn es immer Spass gemacht hat. Es passiert in diesem Beruf schnell, dass man verheizt wird.»

Nicht eifersüchtig auf Tenöre

Inzwischen überlegt er sich gut, wie viele Liederabende zwischen die Vorstellungen am Theater passen und wann es hingegen Zeit ist, ein bisschen die Bremse zu ziehen. Er gönnt sich Ruhepausen, achtet auf einen gesunden Lebensstil. Auf den Opus-Klassik-Abend in Berlin Ende dieser Woche aber freut sich Humm schon. Er wird am Vorabend der Preisverleihung auftreten, bei einem Kammerkonzert in der Villa Elisabeth. Die vom ZDF aufgezeichnete Gala am Sonntag gehört dann den Stars: unter anderem Lea Desandre, Joyce DiDonato und Tenor Jonas Kaufmann, der als Sänger des Jahres geehrt wird.

Eifersucht kommt bei Äneas Humm aber keine auf, auch nicht auf Tenöre im Allgemeinen, die in der Oper meist die Helden und jungen Liebhaber verkörpern. Er hält es in dieser Hinsicht mit Matthias Goerne, der einmal im Scherz gesagt habe: «Wir Baritone sind die Bratschisten der Oper.» Äneas Humm lacht. Spass macht ihm der Beruf umso mehr; er mag seine Rollen. Und süchtig nach dem Singen ist er nach wie vor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen