Kunstkollektiv CKÖ zeigt Werke in der Kunsthalle Wil

Porträt «Wenn wir die Leichtigkeit verlieren, müssen wir aufhören»: Wie es das Künstlerpaar Sara Widmer und Daniel Lütolf schafft, Kunst und Familie zu vereinen Die Thurgauerin Sara Widmer und der Zürcher Daniel Lütolf sind gleich auf mehreren Ebenen ein Team: Als Paar, als Eltern sowie als Kunstkollektiv CKÖ. Aktuell sind ihre Werke in der Kunsthalle Wil zu sehen. Anabel Roque Rodríguez Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Thurgauerin Sara Widmer und der Zürcher Daniel Lütolf machen zusammen Kunst – und sind auch privat ein Paar. Bild: Ralph Ribi

Am Eingang der Kunsthalle Wil wird man von einer Installation aus grauen Rako-Stapelboxen und Schläuchen begrüsst. Umrundet man das an eine Tankstelle erinnernde Werk, löst man einen Mechanismus aus und die Kisten laufen mit Wasser über, das literweise über den Boden der Loggia vor dem Eingang läuft. In Zeiten von Ressourcenknappheit eine kleine Provokation, jedenfalls kommt man kaum umhin, nicht auf diese Arbeit zu reagieren.

Genau so funktionieren die Werke des Kunstkollektivs CKÖ, bestehend aus Daniel Lütolf und Sara Widmer: Material steht im Vordergrund und wird im kreativen Schaffensprozess von seinem eigentlichen Nutzen freigestellt und in neue Kontexte eingeführt. «Uns interessiert es, Möglichkeitsräume zu schaffen, dabei ist die Arbeit mit den Materialien immer ein Prozess», erläutert Sara Widmer, die in Sirnach aufgewachsen ist. «Wir setzen eigene Rahmenbedingungen aus Technik, Kontext und Material, um im besten Fall einen Perspektivwechsel zu erreichen.» Der Kunstdiskurs ist für das Kollektiv wichtig, aber nicht entscheidend, die Werke sind viel mehr an den Brücken zum Leben interessiert.

Die Suche nach neuen Ritualen

Neben Material geht es in der Kunst von CKÖ auch um Raum, wobei auch hier der Begriff neu interpretiert wird. Während der Lockdown-Phase haben die beiden nachgespürt, wie Raum sich verändert und wie Körper anders miteinander kommunizieren müssen. Mit Porzellan interpretierten sie das verlorene Begrüssungsritual des Händeschüttelns neu. Entstanden ist eine Serie von Porzellanringen, die wie eingefrorene Erinnerungen an Berührungen wirken. Ein poetisches Bild für die Suche nach neuen Ritualen zwischen Menschen in einer Zeit, in der Berührung nicht sein darf. Daniel Lütolf sagt:

«Während der Pandemie haben uns vor allem Orte gefehlt, daher haben wir nach neuen gesucht, wie eben dem Hohlraum von Händen. Kommunikation und Begegnung sind für uns zentral und das hat während Corona sehr gefehlt.»

Die beiden investieren viel in das Kunstschaffen und machen so lange, bis die Leichtigkeit in der Arbeit da ist: «Kunst zu machen ist für uns ein grosses Glück. Wenn uns der Spass und die Leichtigkeit abhandenkommen, müssen wir aufhören.» Dem Prinzip Freude unterstehen auch die Ausstellungstitel, die zum Teil am längsten brauchen, wie Sara Widmer erzählt. So ist der Titel der aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle Wil, «ik ik ik», nicht bloss ein Wortfetzen, der sich gut spricht. Er ist typografisch mit dem geraden «i» und dem sich anlehnenden «k» auch eine Referenz an die eigentümliche Architektur der schrägen Balustrade im Ausstellungsraum.

«Titel sind immer auch Steilvorlagen, auf die man reagieren soll. Für uns sind sie wie eigene Arbeiten.»

In ihrer Lust, Kunst zu machen und dabei die Neugierde in den Mittelpunkt zu stellen, fragt man sich unweigerlich, ob es für die beiden auch so etwas wie Scheitern gibt. «Wir machen mit unserer Kunst Kommunikationsangebote, es ist kein Diktat. Schweigen ist als Reaktion also für uns ok. Wir scheitern nur, wenn wir in dem, was wir tun, keinen Sinn sehen.»

Das Atelier als zweites Zuhause

Sara Widmer und Daniel Lütolf arbeiten seit zehn Jahren zusammen. Ein Fundament, das im Privaten hilft. «Wir sind auf mehreren Ebenen ein Team, erst nur in der Kunst, dann als Paar und jetzt in der Elternschaft», sagen die beiden.

«Es ist die Realität, dass es mit kleinen Kindern streng ist und man das aushalten muss. Ein gewisser Pragmatismus gehört dazu. Und ein Kind, das Dinge mitmacht.»

Tatsächlich beeinflusse die Elternschaft die Werke sowie die Arbeitsweise des Duos nur wenig. Was sich aber grundlegend geändert habe, seien die Arbeitsumstände: «Unser Sohn hat in unserem Atelier ein zweites Zuhause mit Bett und Spielzeug», sagt Sara Widmer. Daniel Lütolf ergänzt: «Unser Atelier muss so sein, dass er immer dabei sein kann. Ideal wäre für uns als kunstschaffende Familie ein Atelier, in dem wir auch wohnen können. Denn im Moment führen wir eigentlich zwei Haushalte und pendeln zwischen zwei ‹Wohnorten› hin und her.»

Weiter sei es für die beiden seit der Geburt ihres Sohnes zeitlich und finanziell noch prekärer geworden, als es für Kunstschaffende ohnehin schon ist. «Die Zeit im Atelier und für die Kunst erscheint uns noch viel kostbarer als zuvor, man muss sich die Zeit noch viel aktiver nehmen.» Zudem seien sie selten noch alleine im Atelier am Arbeiten: «Das konzentrierte Zusammenarbeiten wird nun bereichert von den Bedürfnissen und Einfällen unseres vierjährigen Sohnes», sagt Daniel Lütolf und lacht. Sara Widmer ergänzt:

«Es braucht Kunstschaffende, die querschlagen – das sollen Kinder lernen. Es ist schön zu sehen, dass unser Sohn versteht, dass Künstler-Sein ein Beruf ist, und dass er auch schon seinen eigenen Kunstbegriff entwickelt.»

Ausstellung von CKÖ in der Kunsthalle Wil bis 16. Oktober.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen