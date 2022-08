Wie der Weinfelder Rapper Janic Müller zu Gott fand

Porträt Von Pöbeleien zu Ermutigungen: Wie der Glaube die Texte des Weinfelder Rappers Janic Müller veränderte Früher war er Gangster-Rapper, heute jedoch will Janic Müller aka Companion 19 mit seiner Musik Positives bewirken. Kürzlich hat der 30-jährige Weinfelder sein neues Minialbum «Kei Limit» herausgebracht. Die Texte sind in einer Berghütte entstanden. Emil Keller Jetzt kommentieren 19.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will seine Mitmenschen nicht dissen, sondern ihnen Mut machen: Der Weinfelder Rapper Janic Müller. Bild: Belinda Schmid

Einst strotzten die Texte von Janic Müller vor Selbstverherrlichung, Beleidigungen und Wichtigtuerei. Damals noch unter dem Pseudonym Jay Miller eiferte der Weinfelder seinen Rap-Idolen wie Method Man oder Samy Deluxe nach. Neben ihren Reimen und Flows versuchte er ihren zelebrierten Lebensstil nachzuahmen: In seinen Songs ging es um Molotowcocktails, Kung-Fu und Casinos.

Die ersten Hip-Hop-Songs hörte Müller noch in der Grundschule im Radio. Bald darauf schrieb er die Texte ab und versuchte die Reime nachzurappen. Musik hat ihn seither sein Leben lang begleitet. Mit Hip-Hop auf den Ohren ging Müller durch die Welt und brachte seine Eindrücke auf Papier.

Jesus statt 50 Cent

Mit dem «Gepose» von damals haben die fünf Songs auf seinem neuen Minialbum «Kei Limit» jedoch wenig zu tun. Die Kehrtwende kam 2013 bei einem Auslandaufenthalt in den USA. Der gelernte Schreiner verbrachte dort knapp zwei Jahre aus beruflichen Gründen, fand dabei aber auch zu Gott. Er liess sich taufen und widmete sein Leben dem Glauben. Die Helden seiner Jugend mit Goldketten wurden von Jesus verdrängt.

Der Gesinnungswandel traf sein Hobby jedoch schwer: «Anfangs brachte ich kein Wort mehr auf Papier», erinnert sich der heute 30-Jährige zurück. Er wollte immer noch ein grossartiger Rapper sein, doch nicht indem er andere niedermacht, sondern Positivität ausstrahlt. Die Lösung war, Rapmusik zu machen, die Menschen hilft, ermutigt und aufbaut. Mit dem Gesinnungswechsel ging auch ein Namenswechsel einher: Aus Jay Miller wurde Companion 19.

Video: Youtube

Der Hoffnungslosigkeit entgegenwirken

Heute arbeitet Müller als Jugendpastor in einer Freikirche. Bei seiner Arbeit mit den Jugendlichen trifft er auch viel auf Hoffnungslosigkeit, Depression und andere psychische Erkrankungen. Gleichzeitig sieht er wie bei sich selbst damals, dass Musikerinnen und Musiker eine unheimliche Sogwirkung auf die Heranwachsenden ausüben. Fehlende Rollenbilder im Elternhaus werden mit Identifikationsfiguren aus Musik und Videos kompensiert. «Die Texte von den Gangster-Rappern haben sich bei mir eingebrannt. Noch heute kann ich ganze Songs von damals mitrappen», beschreibt Müller die Tragweite, welche Musik auf seine Jugend hatte.

Deshalb ist er überzeugt, mit seiner Musik Gutes bewirken zu können. «Ich glaube an die Macht der Worte und der Musik», sagt Müller. Seine Texte handeln deshalb von Freundschaft, Durchhaltewillen und den Freuden des Lebens. «Ich möchte die Zuhörenden ermutigen, weiterzukämpfen und nicht aufzugeben, auch wenn das Leben manchmal schwer ist», so der Rapper.

Für das neue Minialbum arbeitete Müller mit dem St.Galler Urs Tanner zusammen, welcher die Beats produzierte. Mit diesem Grundgerüst an Songs verschanzte sich Müller dann vier Tage lang in einer Berghütte und arbeitete den ganzen Tag über an den Texten. «Ich versprach meiner Frau, erst wieder nach Hause zu kommen, wenn alles im Kasten ist», erinnert er sich an die intensive Zeit im Frühling zurück. «Kei Limit» ist deshalb weit entfernt von dröger Kirchenmusik und stumpfer Lobpreisung. Die Songs bestechen durch Müllers jahrzehntelanges Feilen am Flow und seinen Reimen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen