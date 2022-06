Porträt Von New York ins Land, wo Kühe besser als Krüppel behandelt werden: Jan Heller Levi stellt ihre Lyrik an den Arboner Literaturtagen vor Seit vier Jahren lebt Jan Heller Levi in St.Gallen. Sie folgte ihrem Mann, dem Autor Christoph Keller, in seine Heimatstadt. Am Sonntag liest sie aus ihrem Lyrikband «That’s The Way To Travel». Inka Grabowsky Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die New Yorker Lyrikerin Jan Heller Levi lebt seit vier Jahren in St.Gallen. Bild: PD

Ihren Kaffee bestellt Jan Heller Levi schon akzentfrei auf Deutsch, doch das Gespräch in der St.Galler Altstadt führt sie doch lieber auf Englisch. Seit fast sechzig Jahren schreibt sie Gedichte, sie kennt jede Nuance ihrer Muttersprache. Deutsch fällt ihr dagegen noch schwer.

«Ich habe als Zehnjährige angefangen, Gedichte zu schreiben, weil ich nach einer Sprache suchte, meine Gefühle auszudrücken. Meine Familie aus dem jüdischen Mittelklasse-Milieu verstand mich nicht.» Es sei immer darum gegangen, sich gesellschaftlich angemessen zu verhalten, um sich zu assimilieren.

«Das machte mich wütend – und kreativ.»

Das Verhalten ihrer Eltern hat Heller Levi politisiert. Sie schreibt seitdem aus Leidenschaft. Veröffentlicht hat sie ihre Werke erst mit 45. Inzwischen ist ihre Wut einer Liebe zur Welt gewichen. «Je nachdem, auf wen oder was man seine Liebe richtet, weitet sich die Perspektive.» Lyrik appelliere jedenfalls an Emotionen, statt rational zu argumentieren, und deshalb fänden Gedichte auch ihre Leserinnen und Leser.

Sie liebt seinen Sinn für Humor

Das Thema «Sprache und Sprachen» wird Heller Levi an den Arboner Literaturtagen beschäftigen. Am Sonntag stellt sie gemeinsam mit ihrem Mann Christoph Keller und ihren Übersetzern Clemens Umbricht und Florian Vetsch ihren zweisprachigen Gedichtband «That’s The Way To Travel» vor.

Das titelgebende Stück ist inspiriert von einem zynischen Kommentar eines Passanten beim Anblick von Keller in seinem Rollstuhl. Der St.Galler Autor leidet unter spinaler Muskelatrophie. «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass körperlich beeinträchtigte Menschen in der Schweiz quasi nicht sichtbar sind», so seine Frau. Die lyrische Kritik ist provokant:

«Der Roman des Abenteurers / könnte helfen, Gesetze zu ändern oder zumindest Gewohnheiten, gerade / in dem Land, aus dem der Abenteurer stammt, wo Kühe / besser als Krüppel behandelt werden.»

«Als ich das erste Mal in die Schweiz kam, war dies tatsächlich mein Eindruck», sagt Levi. «Es mag sich inzwischen etwas verbessert haben.»

Jan Heller Levi und ihr Mann, der Autor Christoph Keller, vor 20 Jahren in St.Gallen. Bild: Hannes Thalmann

Ironischerweise hat Jan Heller Levi ihren Mann dank der Tatsache kennen gelernt, dass nicht jeder Raum rollstuhlgängig ist. Beide hatten zeitgleich ein Stipendium für einen Studienaufenthalt in New York gewonnen. Sie wollte in der Bibliothek des Seminarhauses arbeiten, aber dort hatten die Organisatoren ihn einquartieren müssen.

«Es war der einzige Raum, in dem er mit dem Rollstuhl rangieren konnte.» Kellers Sinn für Humor habe sie beeindruckt. «Er hat mich immer zum Lachen gebracht.» Und so nahm sie nach einiger Zeit seinen Heiratsantrag an und folgte ihm schliesslich in seine Heimatstadt.

Lyrik-Workshops für alle

Jan Heller Levi: That's The Way To Travel. So sollte man reisen. Moloko Print 2019, 176 S., Fr. 44.– Bild: PD

St.Gallen erinnere sie ein bisschen an Baltimore, wo sie aufgewachsen ist. Vorurteile hielten sich länger, die Diversität der Gesellschaft sei weniger anerkannt und noch weniger geschätzt. In New York, wo sie sich rund zwanzig Jahre lang zu Hause gefühlt habe, sei – in den Worten ihres Mannes – «jeder ein Freak». Hautfarben, körperliche Eigenschaften, sexuelle Orientierung, Kleider- und Sprachstil: Alles durchmische sich.

Viele Jahre verbrachte das Schriftstellerpaar jeweils nur die Sommer und gelegentlich ein Sabbatical in St.Gallen. 2018 liessen sich die beiden für immer in der Ostschweiz nieder. «Die Wahl von Donald Trump war einer der Gründe dafür», sagt Jan Heller Levi. Sie schätze sich glücklich, in der Schweiz zu sein.

Gleichzeitig vermisse sie die Grossstadt. «Weniger die Risiken, die heutzutage eine Fahrt mit der Subway mit sich bringt, als mehr meine Leute, die Lesungen, die Dichter-Community, den Austausch.» Sie will nun daran arbeiten, sich in die Ostschweizer Literaturszene einzubringen. Bisher hatte sie die Pandemie in ihren Bemühungen ausgebremst.

Arboner Literaturtage Bereits zum fünften Mal finden vom 18. Juni bis 23. Juni die Arboner Literaturtage statt. Die meisten Lesungen, Gespräche und Musik sind im Zelt im Garten des Hauses Max Burkhardt an der Rebenstrasse 33 in Arbon und im dortigen Atelier (www.hausmaxburkhardt.ch) zu erleben. Unter anderem treten auf: die Thurgauer Autorinnen Ruth Erat und Andrea Gerster, die St.Galler Lyrikerin Monika Schnyder, der Berner Autor Tom Kummer und die deutsche Autorin Tina Stroheker. Die Platzzahl ist beschränkt, Anmeldungen an: ruth.erat@gmx.ch (gen)

Aktuell plant die Autorin eine Reihe von Workshops, in denen sie Amateuren im kommenden Jahr das Dichten näherbringen will.

«Die meisten trauen sich nicht, obwohl wahrscheinlich jeder irgendwann in seinem Leben schon mal ein Gedicht geschrieben hat, und sei es als Jugendlicher bei Liebeskummer.»

Die Seminare sollen sich bewusst auch an Einwohner mit Wurzeln in anderen Ländern und Kulturen wenden. «Sie haben ihre eigenen Traditionen und ihre eigene Literatur mit zu uns gebracht, und das finde ich schön», meint Jan Heller Levi.

Das Unterrichten von kreativem Schreiben (unter anderem am New Yorker Hunter College) war lange Teil ihres Lebens. «Es ist ein Segen und ein Fluch. Einerseits ist es schön, der Familie zu sagen, man sei Professorin. Und es ist schön, regelmässig einen Gehaltsscheck zu bekommen. Aber man hat eben weniger Zeit für das eigene Schreiben.» Insofern eröffnet ihr die Umsiedlung von New York nach St.Gallen vielleicht gute Chancen, die Literaturwelt weiter mit Poesie zu bereichern.

Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, Haus Max Burkhardt, Rebenstrasse 33 Arbon: Unter dem Titel «Englisch – Deutsch» lesen und diskutieren Jan Heller Levi, ihr Ehemann, der Autor Christoph Keller und die Übersetzer und Lyriker Clemens Umbricht und Florian Vetsch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen