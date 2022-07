Das St.Galler DJ-Kollektiv Shelter 12 tritt am Kulturfestival auf

Porträt Vom Keller ans Kulturfestival: Die acht Mitglieder des St.Galler DJ-Kollektivs Shelter 12 basteln seit acht Jahren gemeinsam Beats In einem Bunker in der St.Galler Altstadt haben die Mitglieder des Kollektivs Shelter 12 ihre ersten Technobeats produziert. Am Samstag sind sie am Kulturfestival St.Gallen zu hören – als Vorgruppe des deutschen Elektroduos Booka Shade. Emil Keller Jetzt kommentieren 07.07.2022, 17.00 Uhr

Das DJ-Kollektiv Shelter 12 hält neben der Musik vor allem die Freundschaft zusammen. Von links: Mario Rütsche, Dariush Mehdiaraghi, Benjamin Amaru, Tim Bättig, Steven Kaiser. Es fehlen: Andreas Bütler, Christian Diodatti und Cornelius Hummel. Bild: Emil Keller (St.Gallen, 6. Juli 2022)

Shelter 12 ist so etwas wie ein Traumsommer mit Freunden, der kein Ende nimmt. Das Kollektiv aus Produzenten, DJs und Künstlern hat sich 2014 in einem Kellerabteil mit der Nummer 12 in der St.Galler Altstadt zusammengefunden, um Equipment, Instrumente und Wissen zu teilen. Die Zeit im Bunker ist längst vorbei, doch die Freundschaften und die Musik sind geblieben. Die Gigs ebenso: Am Samstag spielen Shelter 12 am St.Galler Kulturfestival – als Vorgruppe des deutschen Elektroduos Booka Shade.

Mindestens einmal pro Jahr treffen sich Mario Rütsche, Dariush Mehdiaraghi, Benjamin Amaru, Tim Bättig, Steven Kaiser, Andreas Bütler, Christian Diodatti und Cornelius Hummel für eine «Producer-Woche». Es ist eine Auszeit, in der sie sich ausleben und Ideen sammeln können. «Ein Ort, an dem wir sein können, wie wir sind», wie das Kollektiv einmal in einer Zeichnung festhielt. Fruchtbare Wochen, an denen Material zusammengetragen wird, um daheim weiter daran zu arbeiten und es später zu veröffentlichen.

Keine Single oder EP gleicht dabei der anderen. Die acht jungen Männer aus der Agglo St.Gallen sind ständig auf der Suche nach neuen Einflüssen, Kicks und Snares, um ihre Tracks kross zu halten. «Definitiv eine unserer Stärken ist, dass wir vielseitig sind, verschiedene Geschmäcker und Interessen haben», ist sich das Kollektiv einig. Hinzu kommt das Vertrauen in die Fähigkeiten und das Urteilsvermögen des Gegenübers – so wird vom Fachwissen über das Feuerzeug alles geteilt.

Zwischen Techno, House und Indie-Pop

Was mit gebastelten Beats auf einem Sony-Ericson-Handy begann, hat sich so zu fein geschliffenen Elektro-Juwelen entwickelt. Im März erschien die EP «Tape 02» mit vier Tracks, welche stilistisch im Techno beheimatet sind. Davor gab es Abstecher zu House bis hin zu Indie-Pop. «Wir machen, worauf wir gerade Lust haben, und lassen uns dabei nicht vom Erfolg einiger unserer Tracks ablenken», so die Devise von Shelter 12.

Schnell wird klar, dass das Geschäft mit der Musik beim DJ-Kollektiv im Hintergrund steht, viel wichtiger sind die Erlebnisse, Momente und Erfahrungen, die sie bei ihren Gigs sammeln. Die Gagen von ihren Auftritten fliessen dann jeweils in die Bandkasse und finanzieren die neue Anlage oder die nächste kreative Auszeit. «Vor allem die Pizzakosten bei unseren Treffen sind nicht zu unterschätzen!»

Diese Freude am Feiern und der elektronischen Musik schwappt dabei regelmässig auf das Publikum über und macht die durchgefeierten Nächte mit Shelter 12 besonders.

«Unsere Partys waren schon immer anders. Entweder härter, gechillter oder abgefahrener als anderswo – auf jeden Fall nie gewöhnlich.»

Rund zehn Auftritte pro Jahr

Jeden Tag abhängen und die Wochenenden gemeinsam wach bleiben steht dabei aber schon länger nicht mehr auf dem Programm. Heute tritt das Kollektiv noch rund zehn Mal im Jahr auf. Die Lust am Auflegen und Produzieren haben sie jedoch noch lange nicht verloren. «Im Gegenteil, die Freude wird eigentlich immer grösser», sagen die 22- bis 25-Jährigen, welche sich vorstellen könnten, ihr Leben lang hinter dem DJ-Pult zu stehen.

Der Grundstein dafür wird derzeit in Zürich gelegt. Dort entsteht ein neuer Studioraum mit Synthesizern und Mischpult, in dem die Kollektivmitglieder wie früher auch unter der Woche gemeinsam an neuen Beats basteln können. «Eine Investition in gute Zeiten», wie es das Kollektiv beschreibt.

Shelter 12 und Booka Shade treten am Samstag, 9. Juli, am Kulturfestival St.Gallen auf, 20 Uhr, Innenhof des Historischen und Völkerkundemuseums, Tickets und Infos unter kulturfestival.ch

