Porträt «Er kritisiert humorvoll, niemals ätzend»: Thurgauer Kabarettist Thomas Götz und Lokalpolitiker blicken zurück auf 11 Jahre «Ergötzliches» Im Thurgau ist er Kult mit seiner virtuosen Politsatire. Jetzt hört Thomas Götz nach mehr als hundert Vorstellungen auf mit «Ergötzliches». Ein Besuch in Weinfelden, wo er früher einen Coiffeursalon betrieb – und eine Befragung derer, die künftig ohne Götzens Satirespiegel vor der Nase Politik machen müssen.

Die vielen Gesichter eines Satirikers: Thomas Götz spielt, singt, erzählt und kommentiert – immer treffsicher. Valentin Hehli / MAN

Draussen steht der Wagen von «Felix Film», die Tür zum Probenraum des Theaterhauses Thurgau in Weinfelden ist weit offen – und Thomas Götz schon schwer in Fahrt: «Hingeschaut und aufgetaut», kündigt er in Richtung der Kamera an, die Daniel Felix aufgebaut hat.

«Meine Damen und Herren, in der heutigen Folge von <Frozen History> möchte ich Ihnen aufzeigen, wie nachhaltig die Natur sein kann.»

Denn in Zeiten des Klimawandels geben schmelzende Gletscher immer neue aufregende Zeugnisse vergangenen Lebens frei. Sie erzählen aufregende Geschichten: zum Beispiel über jenes bunte Sofa, das Ignazio Cassis weitherum berühmt gemacht hat, und das nun an ungewohntem Ort aufgetaucht sei.

Was nun folgt, ist ein Muster jener Art von Politsatire mit überraschendem Ausgang, die nicht nur ihr Schöpfer sichtbar liebt, sondern auch das Publikum: Es strömt in Scharen ins Theaterhaus, wenn Thomas Götz sein «Ergötzliches» präsentiert. Da schlüpft er in seine Rollen, tritt als Napoleon auf, als Kantons- und Nationalrat Arnold Schnyder, als dessen Schwester Sabine oder als Narr. Er erzählt Geschichten, kommentiert, singt, führt Interviews.

Wenn er sich umzieht, laufen jene Filme, die hier gerade für die nächste Staffel produziert werden, mit Daniel Felix als seinem kongenialen Partner. Bildwitz und situativer Witz trifft da auf Wortwitz – und ist im Internet unter www.ergoetzliches.ch nachzuschauen.

«Ergötzliches», hier in einem Ausschnitt mit Hermann Hess und Daniel Felix. Video: Youtube

Der erste Auftritt: Als Napoleon

Ins Bild und in die Öffentlichkeit getreten ist Thomas Götz 2003 mit Auftritten als Napoleon beim Thurgauer Kantonsjubiläum. Von da aus hat sich sein schauspielerisches Talent mehr und mehr entfaltet, er hat seinen Coiffeursalon in Frauenfeld aufgegeben – und sich vor nunmehr fast elf Jahren von der «Bühni Wyfelde» für das «Ergötzliche» gewinnen lassen.

Mehrere Male im Jahr hat er neue Programme geschrieben, hat kantonale und eidgenössische Politik kommentiert, ist auch vor Firmen und Verbänden oder an Privatveranstaltungen aufgetreten. Eine gewaltige Arbeit, die man nicht unterschätzen sollte, und in die sein intensives Interesse für das Zeitgeschehen ebenso eingeflossen ist wie jene Menschenkenntnis, die er sich schon im Coiffeursalon erworben hat.

Jetzt hört der Sechzigjährige nach mehr als hundert Vorstellungen auf, legt eine kreative Pause ein, überdenkt sein Format und plant, mit einem Solostück von Johannes Kram auf Tournee zu gehen. Zurück bleibt: Sein Publikum, zu dem sich, wie SVP-Ständerat Jakob Stark feststellt, eine «bemerkenswerte Symbiose» entwickelt hat. Schon in seiner Zeit als Regierungsrat sind er und seine Partei regelmässig Satire-Thema gewesen. Aber Stark nimmt das sportlich. «Die SVP ist die stärkste Partei, da kommt mir das nur natürlich vor, das muss man ertragen können», sagt er und fügt an:

«Thomas Götz kritisiert in einer humorvollen Art, er tut es niemals ätzend.»

Götz belebt die Politszene

«Gesund, manchmal vielleicht ein wenig schwarz. Und ein wenig sarkastisch», so charakterisiert Thomas Götz selbst seinen Humor. Ob dieser Humor die Thurgauer Volksseele spiegelt? «Ja, genau», sagt Maja Schmid, eine weitere treue Zuschauerin seiner Vorstellungen, und fügt hinzu: «Er pflegt seine eigene Art von Humor, unvergleichlich, direkt, aber nicht verletzend.» Und, bei allem Hang zu schrägen Spässen, ernst gemeint, wie der Weinfelder Arzt Christoph Althaus unterstreicht, der schon beim Coiffeurbesuch gern mit Thomas Götz politisiert hat.

«Er macht sich Sorgen und macht sich zugleich lustig – und kann da auch eine enorm scharfe Zunge haben.»

Die Politik nimmt solches durchaus ernst. «Durch seine verschiedenen Figuren kann Götz mal weniger, mal mehr wagen», sagt der grünliberale Kantonsrat Ueli Fisch, «auf die Politszene wirkt seine Art der Satire sehr belebend.» Sie ist denn auch in der Regierung immer wieder mal Thema gewesen, wie Bernhard Koch verrät, der bis 2014 als CVP-Vertreter im Regierungsrat sass. «Er hat uns den Spiegel hingehalten.»

Schliesslich, merkt Jakob Stark noch an: Thomas Götz habe einen Ort geschaffen, an dem Thurgauer Politik thematisiert und satirisch verhandelt werde – eine auch unter föderalistischen Gesichtspunkten bedeutende Leistung.

Do, 15.9., bis Sa, 17.9., jeweils 20.15 Uhr, Theaterhaus Thurgau, Weinfelden

