Trio Lyft zu Gast bei Gambrinus Jazz Plus St.Gallen

Porträt Sounds aus dem Dschungel und dem Arvenstübli: Das Jazztrio Lyft kommt für ein Konzert nach St.Gallen Sie stammen aus Ausserrhoden, dem Toggenburg und aus Obwalden, doch in ihrer Musik bereisen Mario Castelberg, Janic Haller und Joel Banz die Welt. Eine wichtige Rolle für ihre Bandgeschichte spielte ein unangenehmes Fahrstuhl-Erlebnis. Am Montag treten die drei in St.Gallen auf. Claudio Weder Jetzt kommentieren 10.03.2023, 19.00 Uhr

Das Lyft Trio (von links): Joel Banz (Bass), Mario Castelberg (Gitarre) und Janic Haller (Schlagzeug). Bild: PD/Arthur Häberli

Zum Glück hatten Mario Castelberg, Janic Haller und Joel Banz ihre Instrumente dabei, als sie nach einer Bandprobe im Lift stecken geblieben sind. So konnten sie noch ein wenig weiterjammen, bis Hilfe kam. «Wir waren zwar nur eine Stunde da drin, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit», erzählt Castelberg und lacht.

Die drei Jazzmusiker nahmen es mit Humor. Denn sie seien nicht ganz unverschuldet in diese missliche Lage geraten, sagt Castelberg. «Der Lift war uralt und wacklig. Er ist bloss stehen geblieben, weil wir darin herumgeblödelt haben.» Etwas Gutes hatte die Sache trotzdem: Die Band nennt sich seither Lyft Trio. «Zuvor hatten wir noch keinen Namen.»

Der besagte Lift befand sich in der ehemaligen Jazzschule Luzern. Dort haben sich die drei Musiker, heute zwischen 27 und 29 Jahre alt, kennen gelernt. Zwei der drei Bandmitglieder sind ursprünglich aus der Ostschweiz: Gitarrist und Komponist Mario Castelberg ist in Grub AR aufgewachsen, bevor er 2015 fürs Musikstudium nach Luzern gezogen ist. Drummer Janic Haller ist Toggenburger. Der dritte im Bunde, Joel Banz, stammt aus Obwalden: Beim Lyft Trio spielt er Bass, nebenbei ist er Technoproduzent. Am Montag treten die drei im Rahmen der Gambrinus-Reihe im Einstein Bistro St.Gallen auf.

Vertonte Reisetagebücher

Mario Castelberg ist ein Weltenbummler und komponiert seine Songs meist auf Reisen. Regelmässig unternimmt der 28-Jährige Fernwanderungen – meist alleine. Mit im Gepäck hat er eine kleine Gitarre, um seine Songideen zu skizzieren. Wenn er wieder zu Hause ist, arbeitet er diese Mini-Kompositionen, die in Island, Korsika oder am Fusse des Mount Kinabalu entstanden sind, gemeinsam mit seinen Bandkollegen zu modernen Jazz-Arrangements aus. Auf diese Weise sind bislang zwei Alben entstanden: «Traveller» (2018) und «Weit» (2021).

Der Song «Weiterweiter» vom Album «Weit» (2021) ist inspiriert von einer Fernwanderung durch Norwegen. Video: Youtube

Die Alben sind so etwas wie vertonte Reisetagebücher oder akustische Landschaftsaufnahmen. Die Instrumentalstücke erinnern an die einsame Weite der norwegischen Hochebene oder an die bedrohliche Bergkulisse im Aostatal, von wo aus Castelberg die Alpen überquerte. Auch von der Musik, die der Ausserrhoder auf seinen Reisen entdeckt, lässt er sich inspirieren: Subtil webt er Sounds aus der ganzen Welt in seine Kompositionen ein.

«Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Genres, Klängen und Effekten», sagt Castelberg. So klingen die Songs des Lyft Trios nicht einfach nach Hotel-Fahrstuhl-Jazz, sondern manchmal fast schon poppig, hie und da rockig. Ein weiteres Merkmal sind die Ambient-Elemente: Mario Castelberg erzeugt mit seiner Gitarre Noise-Texturen, imitiert Vogelgezwitscher oder ahmt tiefe und bedrohliche Streicherklänge nach; verschiedene Stereoeffekte geben den Kompositionen nicht zuletzt einen cineastischen Anstrich.

Drittes Album kommt im September

Wegen Corona hat sich die Arbeitsweise des Trios verändert. Das Reisen war in den vergangenen Jahren schwierig, weshalb Castelberg die Inspiration in der Nähe gesucht hat. Ein Beispiel ist der kürzlich veröffentlichte Song «Arvenstübli», der während eines Zivildienst-Einsatzes in einer Jugendherberge in Scuol entstanden ist. «Dort gab es ein rustikales Arvenstübli, in das ich mich abends immer zurückgezogen habe, um Songs zu schreiben», erzählt Castelberg.

Der Song «Arvenstübli» ist die erste Single des dritten Studioalbums, das demnächst erscheint. Es spielt mit Elementen des Psychedelic Rock. Video: Youtube

«Arvenstübli» sowie auch die heute Freitag erschienene Single «Aus gutem Grund» bieten einen Vorgeschmack auf das kommende dritte Album, das laut Castelberg noch mehr in Richtung Psychedelic Rock gehen wird: Physisch ist es bereits jetzt erhältlich, digital erscheint es im September – sofern alles nach Plan läuft und die Band nicht wieder irgendwo in einem Lift stecken bleibt.

Hinweis Montag, 13.3., 20 Uhr, Einstein Bistro St.Gallen, Tickets unter diesem Link.

