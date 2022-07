Soul mit Sex-Appeal: Die Band Ray Drma im Porträt

Porträt Soul mit Sex-Appeal: Die Band Ray Drma kommt für einen Auftritt in ihre Heimatstadt St.Gallen 2016 gründeten die St.Galler Gianluca Del Re und Sebastian Mäder die Band Ray Drma. In letzter Zeit ist es ruhig um sie geworden. Doch nun treten sie am Kulturfestival auf – und bringen bald neue Songs heraus. Claudio Weder Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Ray Drma sind von links: Nora Lützelschwab (Perkussion), Sebastian Mäder (Schlagzeug), Lia Schmid (Bass) und Gianluca Del Re (Gesang/Gitarre). Bild: PD/Christopher Alexander

«Der vertonte Beischlaf» – so bezeichnete «SRF Virus» in einem vor fünf Jahren erschienenen Beitrag die Band Ray Drma um die beiden St.Galler Gianluca Del Re und Sebastian Mäder. Es gibt wohl kaum eine passendere Bezeichnung für diese Band, die in ihren funkigen und souligen Songs fast ausschliesslich über Liebe, Sex und Herzschmerz singt.

Auch sonst gehört eine gewisse erotische Ästhetik zum Markenzeichen der Band. Auf dem Cover ihres 2018 erschienenen Débutalbums «Ray Drma Exclusive» trägt Gianluca Del Re eine nur mit Schuhen und Schlüpfer bekleidete Frau auf seiner Schulter, während Mäder mit nacktem Oberkörper neben ihm steht und die Hand des Models hält. Und fast jeder Song auf diesem Album ist, sei es im Intro, sei es mitten im Refrain, mit einer Frauenstimme unterlegt, die Sätze haucht, die gut aus einem Porno stammen könnten.

Provozieren wollen sie damit aber nicht, wie Schlagzeuger Sebastian Mäder sagt. «Uns geht es dabei nur um die Ästhetik: Wir wollen die schönen, positiven Dinge künstlerisch zum Ausdruck bringen. Da gehört auch Sex dazu.» Aber: «Das Wichtigste ist für uns die Musik, der Groove muss stimmen. Das Drumherum ist bloss Spielerei.»

Das Cover des Albums «Ray Drma Exclusive», erschienen 2018. Bild: PD

Wie Yin und Yang

Am Samstag treten Ray Drma am Kulturfestival St.Gallen auf – als Vorgruppe des St.Galler Musikers Marc Frischknecht alias Yes I’m Very Tired Now. Die Band freut sich darauf: «Wir sind hungrig nach Auftritten», sagt Sänger und Gitarrist Gianluca Del Re. Denn nach dem Débutalbum und zahlreichen Festivalauftritten – unter anderem am Open Air St.Gallen 2018 – wurde es ruhig um Ray Drma. Das hat zum einen mit der Coronapandemie zu tun. Zum anderen waren die beiden Musiker, die seit bald zehn Jahren in Zürich leben und arbeiten, mit Privatem beschäftigt. Darüber möchten sie aber nicht sprechen: «Wir wollen nicht, dass man Parallelen zwischen Ray Drma und unserem Privatleben zieht», sagt Mäder.

Die Band versteht sich als ein Kunstprojekt. Sebastian Mäder vergleicht es mit Improvisationstheater: «Jeder von uns spielt auf der Bühne eine Kunstfigur.» Seine trägt den Namen «Badass Drama», Gianluca Del Re ist «Bigbabyray». Auch wenn es frei erfundene Pseudonyme sind, passen die Namen zu den beiden 30-Jährigen: «Ich bin der einfühlsamere, Sebastian ist eher der Badass-Typ», sagt Del Re und lacht. «Wir sind wie Yin und Yang; unsere Charaktere sind sehr verschieden, doch wir ergänzen uns gut.»

Video: Youtube

Im Fitnessraum kennen gelernt

Kennen gelernt haben sich die beiden im Fitnessraum an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen. Anfangs haben sie nur zusammen trainiert, später auch gemeinsam Musik gemacht, zunächst in der Kanti-Band Waxing Is Optional (zu der auch Dachs-Sänger Basil Kehl gehörte), später unter anderem mit der Zürcher Hip-Hop-Gruppe Jas Crw. Im Jahr 2016 gründeten sie dann mit Ray Drma (ausgesprochen Ray Drama) ihre eigene Band, zu der heute auch Bassistin Lia Schmid sowie Perkussionistin Nora Lützelschwab gehören. «Wir wollten auch Frauen dabei haben», sagt Del Re. Denn:

«Die Erfahrungen mit reinen Männertruppen wie der Jas Crw haben uns gelehrt, dass zu viel Testosteron schlecht fürs Bandklima ist.»

Bald gibt es auch wieder neue Musik von Ray Drma zu hören. Ein Album ist zwar vorerst keines geplant. «Stattdessen werden wir in Form von Singleveröffentlichungen alle paar Monate ein bisschen Lärm machen.»

Samstag, 16. Juli, 20.30 Uhr, Kulturfestival St.Gallen.

