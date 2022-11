Porträt Schmutzige Wäsche und Bindungsängste: Die Ostschweizer Band Batbait geht durch die Decke – das ist ihr Erfolgsrezept Festival um Festival, Auftritt um Auftritt: Die Ostschweizer Band Batbait, bestehend aus Simona Bischof, Alanah Rüttimann, Gianna Brühwiler und Sandra Keller, ist dieses Jahr durchgestartet. Am 5. November machen sie Halt im «Schwarzen Engel» St.Gallen und geben ihr letztes Konzert in diesem Jahr. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 04.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: Sandra Keller (29), Giana Brühwiler (28), Alanah Rüttimann (31) und Simona Keller (32). Bild: Nicolas Berger

Nox Orae bei Vevey, Open Air St.Gallen oder Winterthurer Musikfestwochen – um nur ein paar Beispiele zu nennen: Batbait hat diesen Sommer die ganze Schweiz bereist und ist an zahlreichen Festivals aufgetreten, auch im Ausland. Im Oktober tauften die Musikerinnen ihr Débutalbum «Dirty Clothes». Seit die vier Frauen letztes Jahr am M4Music, einem der wichtigsten Schweizer Nachwuchswettbewerbe, zwei Awards für ihren Song «In Fiction» gewannen, geht es steil bergauf. Am 5. November spielt Batbait im «Schwarzen Engel» in St.Gallen.

«Es war nicht unser Plan, so durchzustarten», sagt Simona Bischof. Unter dem Motto «Wieso eigentli nöd?» haben sie das Lied eingesandt und räumten an der Preisverleihung in den Kategorien «Demo of the Year» und «Rock» ab. Daraufhin kamen zahlreiche Konzertanfragen, auch für grössere Bühnen.

Die 32-Jährige hat gemeinsam mit Gianna Brühwiler und Sandra Keller Kunstvermittlung in Zürich studiert und die Band 2019 gegründet. «Es war ein Running Gag, dass wir eines Tages eine Band gründen», sagt Simona Bischof. Die beiden Gitarristinnen und Sängerinnen von Batbait, Brühwiler und Keller, haben Ernst gemacht und einen Bandraum in Zürich gemietet. «Ich war damals in China. Als ich zurückkam, sagten sie mir: ‹Wir haben bald unseren ersten Auftritt, du musst mitmachen›», erzählt Bassistin Bischof. Schlagzeugerin Alanah Rüttimann kam ein Jahr später dazu. Simona Bischof und Alanah Rüttimann sind aus St.Gallen, Gianna Brühwiler aus dem Thurgau und Sandra Keller aus dem Aargau. Bischof arbeitet im Textilmuseum St.Gallen, Brühwiler und Keller unterrichten Kunst im Raum Zürich und Rüttimann wird demnächst in einer Bibliothek arbeiten.

Freundinnen – auch neben der Bühne

Das Erfolgsrezept der Musikerinnen – oder zumindest eine Zutat davon: Batbait ist nicht einfach nur eine Band, die vier Frauen sind Freundinnen. «Wir fühlen uns alle sehr wohl miteinander und können gut zusammenarbeiten», sagt Alanah Rüttimann. Batbait trifft sich einmal pro Woche in Zürich. «Vor der Bandprobe gehen wir gemeinsam essen und trinken und reden darüber, was uns beschäftigt», so Rüttimann. «Wir sind ehrlich miteinander und ich glaube, so entsteht unser authentischer Sound», sagt Bischof.

Batbait heisst auf deutsch «Fledermausköder». Bild: Nicolas Berger

Authentisch. Das beschreibt die Band und ihren Garage-Rock und Post-Punk auf ihrem ersten Album «Dirty Clothes» gut. «Kleider erzählen Geschichten. Wir teilen in diesem Album unseren unaufgeräumten Kleiderschrank miteinander. Die Songs sind persönliche Schnappschüsse aus unserem Alltag», sagt Simona Bischof. In den zehn Titeln geht es um Selbstachtung, Beziehungen oder Einsamkeit. Der Gesang ist cool, der Sound roh. In «Goodboi» geht es um Bindungsangst. Bei «Concrete» um die Langeweile: «I'm sitting in my chair and I have no idea what I'm doing with my freetime.»

Batbait ist es wichtig, dass alle Mitglieder mit den Liedern zufrieden sind. Das sei bei allem so, auch beim Merchandise oder Postings in den sozialen Medien. Rüttimann ergänzt:

«Wir tun das, was wir wollen – und es kommt etwas Gutes dabei raus.»

Heimspiel für Rüttimann und Bischof

Die vier Frauen gönnen sich nach der Festival-Saison eine Pause bis Anfang 2023. Abgesehen von der Band war es in den letzten Monaten schwierig, allem anderen gerecht zu werden. Das soll sich während der Pause ändern: mehr Zeit für das Privatleben, mehr Zeit, um neuen Sound zu schreiben. «Wir überlegen uns, was wir mit der Band erreichen wollen», so Rüttimann.

Bevor es in die Winterpause geht, spielt Batbait im «Schwarzen Engel» in St.Gallen. Ein Heimspiel für Simona Bischof und Alanah Rüttimann, die beiden haben dort schon hinter dem Tresen gearbeitet. «Ich freue mich sehr auf den Auftritt. Der ‹Engel› hat eine schöne Grösse und einen guten Vibe», sagt Simona Bischof.

Batbait spielt am 5. November ab 21 Uhr im «Schwarzen Enge»l in St.Gallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen