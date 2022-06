Christian Jankovski spielt im Musical "Heiweh - Fernweh".

Porträt Schauspieler, Drehbuchautor, Musicaldarsteller: Der Thurgauer Christian Jankovski versteht sich als «Ein-Mann-Firma» Er will mit dem Klischee des mittellosen Künstlers aufräumen und geht dabei als Beispiel voran. Der 31-jährige Christian Jankovski hat sich als Schauspieler und Sprecher bereits einen Namen gemacht, jetzt steht er in «Heiweh – Fernweh» auf der Musicalbühne. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schauspieler Christian Jankovski ist in Steckborn und Scherzingen aufgewachsen. Heute lebt er in Basel. Bild: Thomas Rufer

Ein rachsüchtiger Kommissar, ein naiver Businessmann oder ein ekliger Verkäufer – der Schauspieler Christian Jankovski stellt sich hauptberuflich vor, ein Anderer zu sein. Wenn es nur so einfach wäre: Geschichten erzählen, das konnte der gebürtige Thurgauer schon als Kind. Er habe mit einer Kamera Szenen aus Fernsehserien nachgestellt, sich selbst beim Singen auf der Gitarre begleitet und einen Fantasyroman geschrieben.

Aber kreativ zu sein, das reicht oft nicht, wenn die Leidenschaft zum Beruf gemacht werden soll. Der 31-Jährige, der in Steckborn und Scherzingen aufgewachsen ist, besitzt zum Glück etwas, woran es vielen Kunstschaffenden mangelt: einen Sinn fürs Geschäft. Jankovski nennt sich eine «Ein-Mann-Firma», als die er eben nicht nur Rollen spielen, sondern auch die Zeit managen, Projekte koordinieren und sich vermarkten muss.

Im Herbst erscheint sein erster Kurzfilm

Christian Jankovski (rechts) in seiner ersten Rolle als Musicaldarsteller in «Heiweh-Fernweh». Bild: PD

Nicht wenig Verantwortung für eine Person, trotzdem wirkt Jankovski beim Gespräch in seiner Wahlheimat Basel so entspannt, als wäre er soeben aus dem Flieger gestiegen. Weit gefehlt: Er drehe zurzeit einen Werbespot für eine Versicherung. Seit Freitag steht er im Musical «Heiweh-Fernweh» im Theater 11 in Zürich auf der Bühne.

Vor einem Monat debütierte Jankovski in seiner ersten Musicalrolle als Mundartlieder schmetternder Sohn Tom, der den Strandclub Lido mit Hilfe einer verschrobenen Hippietruppe vor dem Ruin retten möchte. Für Jankovski ein Sprung ins kalte Wasser. Aber einer, der sich gelohnt hat. «Keine Ahnung wie, aber es hat einfach funktioniert», erzählt er.

Jankovski ist keiner, der viel Energie an Zweifel verschwendet. Stattdessen probiert er einfach aus. Eine besondere Fähigkeit in einem Berufsfeld, in welchem Kritik wie Unkraut aus dem Boden schiesst. Er versuche vor allem, sich nur mit sich selbst zu vergleichen: «Wenn ich jetzt besser schreibe, als vor einem halben Jahr, bin ich zufrieden.»

Geschichten erzählen, das will Jankovski in Zukunft auch hinter der Kamera. Bereits vier Drehbücher hat er verfasst, zwei davon befinden sich aktuell in Produktion. Wenn ihn eine Idee gepackt habe, könne er sich tagelang hinter der Arbeit verschanzen. «Dann vergesse ich sogar zu essen und zu trinken», sagt er. Besonders fasziniere ihn das Genre des Dramas. Im Herbst erscheint sein Kurzfilm «Zürich 2048», der von dystopischen Konsequenzen der Klimaerwärmung erzählt.

Marketing für Schauspieler

Aber nicht nur Filmideen entstehen, wenn sich Jankovski im stillen Kämmerlein einschliesst. Im letzten Jahr gründete er die in Kemptthal ansässige «Schauspielfabrik», eine einjährige Ausbildung für angehende Film- oder Bühnenschaffende. Ziel ist es, den Lernenden die technischen Hilfsmittel auf den Weg zu geben, die Jankovski selbst in seiner Ausbildung fehlten:

«Der Aspekt des Marketings kam mir immer zu kurz. Wie erstelle ich präsentables Videomaterial, bereite mich auf Castings vor oder präsentiere mich online?»

Jankovski wünscht sich, dass der Schritt in Richtung einer künstlerischen Karriere weniger Überwindung braucht, gerade was die finanzielle Sicherheit anbelangt. Viel zu oft begegne ihm immer noch die Frage: «Aber können Sie davon leben?» Es sei an der Zeit, dass der Künstlerberuf als vollwertig anerkannt wird. Er sagt: «Es kann ja nicht sein, dass wir pandemiebedingt zwei Jahre nur Netflix streamen und die Schauspielerinnen und Schauspieler dann fragen, was sie hauptberuflich machen.»

Christian Jankovski ist noch bis 10. Juni im Musical «Heiweh – Fernweh» im Theater 111 in Zürich zu sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen