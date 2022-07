Die Intendantin des Theaters Konstanz Karin Becker im Porträt

Porträt Pingpong mit dem Publikum: Warum Intendantin Karin Becker für das Theater Konstanz auch auf den Markt geht und das Glücksrad dreht Die Pandemie hat Karin Becker 2020 den Start als neue Leiterin des Theaters Konstanz erschwert. Dennoch ist die 54-jährige Schwäbin gut in der badischen Universitätsstadt angekommen. Als Teamplayerin konnte sie das Vertrauen des Publikums gewinnen und in unsicheren Zeiten beachtlich viele Abonnements verkaufen. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Karin Becker liebt Scheinwerfer – auch wenn sie als Intendantin eher hinter den Kulissen tätig ist. Zum Theater kam sie gleich nach der Schule; nach Stationen in Hamburg und Hannover ist die gebürtige Stuttgarterin nun wieder zurück im Süden Deutschlands. Bild: Andrea Tina Stalder

Drei Tische stehen im Büro von Intendantin Karin Becker in der Konstanzer Inselgasse, unweit des ältesten ständig bespielten Theaters in Deutschland. Natürlich ein grosser Schreibtisch, an dem sie E-Mails schreibt und beantwortet, zum Telefonhörer greift oder Stücke liest, die es später vielleicht auf den Spielplan schaffen. Auf der gegenüberliegenden Seite ein gläserner Konferenztisch für die Sitzungen mit ihren vier Dramaturginnen und anderen Mitstreitern.

Das Wort Mitstreiter, dies vorweggesagt, klingt für Karin Becker keineswegs negativ. Sie diskutiert und streitet gern im konstruktiven Sinne, wann immer ihr eine Sache wichtig ist. Sie kann kämpferisch und hartnäckig sein. Doch ab und zu wird sie auch überstimmt und muss dies akzeptieren:

«Wir leben hier in jeder Sitzung Demokratie und treffen ganz viele Entscheidungen im Team.»

Der dritte Tisch, den die Intendantin selbst mitgebracht hat, kommt dann zum Einsatz, wenn Becker eine Pause braucht zwischen ausgedehnten Meetings: eine Tischtennisplatte mit genügend Bewegungsspielraum. Ein guter Ort, um den Kopf freizubekommen oder lockere Gespräche zu führen; ein Eisbrecher bei Treffen mit externen Gästen. Doch auch ohne Schläger in der Hand beherrscht die 1968 in Stuttgart geborene Theaterfrau das treffsichere Hin und Her von Fragen und Antworten. Sorgfältige Vorbereitung findet sie Ehrensache; darüber hinaus ist Karin Becker schlagfertig genug, auch überraschende Bälle zu kontern. Sie ist nicht auf den Mund gefallen, doch sie hört auch aufmerksam zu.

Pingpongschläger liegen immer griffbereit im Büro der Intendantin. So bekommt sie nach langen Sitzungen den Kopf wieder frei. Bild: Andrea Tina Stalder

Spielzeitfrühstück, Stadtensemble, immersives Theater

Seit zwei Jahren leitet Becker die Geschicke des Stadttheaters im äussersten Südwesten der Republik, nur wenige hundert Meter von der Grenze zur Schweiz entfernt. Kaum angekommen in Konstanz, bekam sie diese Grenze schmerzlich zu spüren: Es war im Frühjahr 2020, kurz vor dem ersten Lockdown. Um die bisherigen und künftigen Mitarbeiterinnen besser kennen zu lernen, erfand sie die «Becker-Runden», Spaziergänge zur Grenze und zurück. Die erste Spielzeit ihres «Teams Becker» war geprägt von Absagen und Verschiebungen; noch in der kommenden Saison wird es Produktionen geben, die schon 2020/21 hätten Premiere feiern sollen.

Auch jetzt verschanzt sich Karin Becker nicht in ihrem Büro. Stattdessen geht sie oft in die Stadt, wo man sie unterdessen kennt und grüsst. Sie sucht das Gespräch mit dem treuen Publikum – und mit denen, die vielleicht schon bald dazugehören. Es gibt regelmässig ein «Spielzeitfrühstück» mit Einblicken in neue Produktionen, immersive Theaterprojekte im städtischen Raum, bei denen das Publikum Teil des Spiels ist, Previews für Lehrerinnen und Lehrer, ein «Stadtensemble». Der jüngste Teilnehmer war 14, die älteste Teilnehmerin eine 83-jährige Dame.

Die Zahl der verkauften Abos ist gestiegen

Die Zahl an «Kooperationsschulen» steigt: für sie bietet das Theater Einführungen und Workshops an; die Kinder und Jugendlichen sollen sich einbringen, Themen wie Demokratie kreativ erforschen – so zuletzt beim Projekt Fantasia, bei dem 180 Kinder dem Oberbürgermeister ihre Forderungen überbrachten. Es kann auch vorkommen, dass Karin Becker auf dem Markt neben einem Glücksrad steht und Theatertickets verlost. Oder Leute persönlich ins Kartenbüro begleitet:

«Da hat dieser Mensch dann keine Chance mehr. Meiner Charmeoffensive kann keiner widerstehen.»

So ist ihr gelungen, worauf andernorts kaum jemand hofft: In der vergangenen Spielzeit konnte das Theater Konstanz 170 zusätzliche Abonnements verkaufen, trotz der anhaltenden Unsicherheit aufgrund der Pandemie. «Ja, das ist ein kleines Wunder», sagt sie und führt es auf das tolle, aufgeschlossene Publikum zurück, das ihr und dem Team vertraut. Müsste sie einen Werbeslogan für das Abo erfinden, so könnte er beispielsweise lauten: «Weil ich Vielfalt erleben kann.»

Auch am Theater sollen Ressourcen geschont werden

Als Intendantin will sie das Theater öffnen für die Stadtgesellschaft. Es soll ein Treffpunkt sein, ein Ort, an dem man einander ausreden lässt. Über der neuen Spielzeit steht als Motto ein Satz der Journalistin Carolin Emcke: «Respekt ist möglich. Immer.» Themen wie Migration und Integration – wie beim queeren Festival «Let’s Ally» – liegen Karin Becker ebenso am Herzen wie Respekt vor der Natur, ein verantwortlicher Umgang mit den Ressourcen – den menschlichen und materiellen. So wurden beispielsweise Bühnenbild und Ausstattung für das Kinderstück «Bär im Universum» komplett aus gesammeltem Plastikmüll gefertigt. Mittelfristig soll in Bühnenmodule investiert werden, die vielseitig einsetzbar sind.

«Wir können nicht immer nur Nachrichten schauen und sagen: ‹Die sollen mal was tun.› Da sind wir alle gefragt.»

Das Theater könne mit seinen Geschichten etwas im Denken und Zusammenleben in Bewegung bringen, davon ist Karin Becker überzeugt. Wer mag, kann darüber mit ihr bei einer Runde Tischtennis diskutieren – zum Beispiel am nächsten Theaterfest am 17. September, zur Eröffnung der neuen Saison.

