Der Toggenburger Musiker Tillmann Ostendarp ist ein Tausendsassa

Porträt Nach dem Techno-Set am Open Air St.Gallen mit Faber am Montreux Jazz Festival: Der Toggenburger Tillmann Ostendarp ist ein musikalischer Tausendsassa Tillmann Ostendarp trägt viele Hüte: Der 30-jährige Wattwiler ist Posaunist, Schlagzeuger, Techno-Produzent und DJ. Nebenbei musiziert er mit peruanischen Meeresschnecken. Claudio Weder Jetzt kommentieren 29.06.2022, 17.00 Uhr

Dauernd unterwegs: der umtriebige Wattwiler Musiker Tillmann Ostendarp. Bild: PD/Nils Lucas

Auf die Frage, wie viele Konzerte er dieses Jahr spielt, antwortet Tillmann Ostendarp:

«Etwa hundert, vielleicht sind es auch mehr. Ich zähle sie nicht. Konzerte sind für mich ganz normale Arbeitstage.»

Von Gig zu Gig, von Probe zu Probe – so läuft es aktuell beim 30-jährigen Wattwiler. Der Vollblutmusiker ist fast dauernd unterwegs, an Schlaf ist kaum zu denken.

Doch das ist nichts Neues: «An kurze Nächte bin ich gewohnt», sagt Ostendarp und lacht. Als DJ Real Madrid legt er regelmässig bis in die Morgenstunden in den Clubs auf; und wenn er mit dem Zürcher Popmusiker Julian Pollina aka Faber auf Tour ist, dann wird auch mal die eine oder andere Afterparty gefeiert.

Auch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag muss Ostendarp mit wenig Schlaf auskommen: Von eins bis drei Uhr tritt er zusammen mit dem Bütschwiler Klangtüftler Adi Eberhard am Open Air St.Gallen auf. Die beiden bilden zusammen das Techno-Duo Skiclub Toggenburg. Zeit für eine Afterparty im Sittertobel bleibt aber nicht. Denn nur fünf Stunden nach dem Auftritt wird Tillmann Ostendarp schon wieder im Auto Richtung Genfersee sitzen: Dort spielt er zusammen mit Faber am Eröffnungsabend des Montreux Jazz Festival.

Der Retro-Look ist Ostendarps Markenzeichen. Bild: PD/Nils Lucas

Posaunist mit Faible für «Gerätli»

Ostendarp ist ein musikalischer Tausendsassa: Der Sohn von Hermann Ostendarp, dem Gründer des klassischen Jugendorchesters Il Mosaico, absolvierte nach der Kanti die Jazzschule Luzern mit Schwerpunkt Posaune, doch schon immer hatte er auch ein Faible für elektronische Musik. Er sei ein «Gerätli»-Mensch, sagt er und meint damit seine Vorliebe für analoge Synthesizer, Effektgeräte und Drumcomputer, mit denen er seine technoiden Klangwelten erschafft. Jazz spiele er heute kaum mehr.

So klingt der Techno vom Skiclub Toggenburg. Video: Youtube

Ostendarp, der dieses Jahr mit dem Toggenburger Kulturpreis ausgezeichnet wurde, ist in viele unterschiedliche Projekte involviert: Am erfolgreichsten ist er mit Faber, der mittlerweile Konzerthallen im ganzen deutschsprachigen Raum füllt. In dessen Band spielt Ostendarp Posaune, Schlagzeug und seit neustem auch Gong, worauf er besonders stolz ist. In diesem Sommer sind 26 Konzerte in Deutschland und Österreich geplant.

Tillmann Ostendarp zusammen mit Faber in einer ausverkauften Konzerthalle in Köln. Bild: PD/Nils Lucas

Und wenn er nicht mit Faber auf Tour ist, spielt Ostendarp Posaune und Schlagzeug im Rumpelorchester um den Zürcher Musiker Sacha Winkler aka Kalabrese; auch ist er neuerdings Teil von Kerala Dust, einer deutschen Elektro-Band. Nebenbei leitet Tillmann Ostendarp Theaterprojekte oder dirigiert das «BlauBlau Alle Sterne»-Orchester, ein Ensemble aus 30 Schweizer Musikerinnen und Musikern aus verschiedenen Szenen, darunter etwa die Baslerin Gina Ete oder der Aargauer Dino Brandao. Mit «BlauBlau Alle Sterne» veranstaltet Ostendarp jährlich Konzerte in Zürich und Bern.

Als Posaunist ist Ostendarp zudem Teil des Zürcher Schneckenchors (ZSC), einer Formation aus vier Blechbläsern, die mit peruanischen Meeresschneckentrompeten eine Mischung aus altamerikanischer Sakralmusik, gregorianischen Gesängen, Bach-Chorälen und afroamerikanischem Jazz spielt. Daneben produziert er aktuell eine EP zusammen mit der Basler Rapperin KimBo.

Video: Youtube

Erst im Januar wird es wieder ruhiger

Es gibt wohl kaum einen jungen Künstler, der umtriebiger ist als Tillmann Ostendarp. «Ich liebe es einfach, unterschiedliche Sachen zu machen. Ich könnte mich niemals nur auf etwas konzentrieren», sagt er. Die einzige Schwierigkeit: Man müsse gut vorausplanen. Weil er zurzeit dauernd unterwegs ist, trägt er zum Beispiel das Material für den Auftritt am Open Air St.Gallen schon seit Wochen mit sich herum.

Ostendarp ist kürzlich von Wattwil nach Zürich gezogen. «Zürich liegt einfach zentraler als das Toggenburg.» Sein neues Tonstudio konnte er aber noch nicht fertig einrichten. Dazu fehlte ihm bislang die Zeit. Er freut sich auf Januar. «Dann wird es wieder ruhiger.» Ist ihm das Tourleben auf die Dauer nicht zu anstrengend?

«Schon, aber ich finde es schön, wieder unterwegs zu sein. Ich bin genug rumgesessen in den letzten zwei Jahren.»

