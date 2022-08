Porträt Musik ist für ihn Einübung in die Kunst des Sterbens: Der Appenzeller Violinist und Klangtüftler Paul Giger wird 70 Als Strassenmusiker in Indien sehnte sich Paul Giger in jungen Jahren nach künstlerischer Perfektion. Mit siebzig widmet er sich seelenruhig und ungebrochen experimentierfreudig der Vergänglichkeit – «ars moriendi» heisst das beim Kult-Label ECM erschienene neue Album. Auf Klangreise geht Giger inzwischen am liebsten zu Hause im Garten. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Weitgereist und zugleich stark verwurzelt: Paul Giger verbindet in seiner Musik Einflüsse aus vielen Weltgegenden und Zeiten. Geboren 1952 in Herisau, lebt er heute in Rehetobel im Appenzellerland. Bild: Reto Martin

Wieder einmal geht er zu den Wurzeln. Ein himmeltrauriges Lied, das von unerfüllter Liebe und Tod erzählt - das Guggisberglied ist eines der ältesten und bekanntesten Schweizer Lieder in Moll -, wird in gläsern-zerbrechlichen Flageoletttönen, unter dem zitternden und trommelnden, dem flüsternden, kratzenden, klagend singenden Geigenbogen Paul Gigers zur Meditation über das Sterben alles Schönen. Knapp zwanzig Minuten dauert dieser erste Track auf dem gerade erschienenen neuen Album «ars moriendi» (‹Kunst des Sterbens›). Als Hintergrundmusik oder zum flüchtigen Durchhören eignet er sich denkbar schlecht.

Doch die Zeit, die sich Giger für seine ausgedehnte Instrumentalversion des Guggisberglieds nimmt, lässt die Ewigkeit hoffnungsvollen Ausharrens ahnen. Den unermesslichen Kummer Vrenelis über den Verlust des Geliebten Hans-Joggeli. Ihr Ende im Mühlteich, mit gebrochenem Herzen. Die Klänge des Wassers, aufgenommen am Bach vor dem Haus, mischen sich mit dem schillernd vielfältigen Klang der Violino d'amore, Paul Gigers einzigartiger Geige: Sie hat neben fünf Spielsaiten im Tonumfang von Viola und Violine zusätzlich sechs Resonanzsaiten.

Sein Weg als musikalischer Grenzgänger ist nach wie vor nicht ans Ziel gekommen. Zu Hause fühlt er sich hingegen im Garten in Rehetobel: Hier, mit dem Kreislauf des Lebens vor Augen, dem Keimen und Aufblühen, Reifen und Vergehen, aus dem wieder Neues entsteht, komponiert er im Stillen. Er nennt es «die Schöpfung erkennen».

Weggefährten aus diversen Musikrichtungen

Resonanz ist eines der Schlüsselwörter zum Werk des 1952 in Herisau geborenen Musikers: ob er solistisch die Architektur und Akustik eines Raumes auslotet wie auf dem ersten ECM-Album «Chartres» (1989), das ihn als Komponisten und improvisierenden Geiger international bekannt machte, oder ob er zusammenspannt mit Künstlern anderer Musikrichtungen und Weltgegenden. Er hat mit dem auf Vokalmusik der Renaissance und des späten Mittelalters spezialisierten Hilliard Ensemble gearbeitet, mit dem norwegischen Saxofonisten Jan Garbarek, den Perkussionisten Pierre Favre, Satoshi Takeishi und Pudi Lehmann. Nicht zuletzt mit seiner Partnerin, der Cembalistin Marie-Louise Dähler: «Towards Silence» heisst ihr 2014 erschienenes gemeinsames Album.

Paul Giger in seinem Garten in Rehetobel: Hier komponiert er oft im Kopf, stellt sich Musik im Stillen vor, bevor er sie spielt und notiert. Bild: Reto Martin

Beinahe hätte Giger den Bogen schon mit vierzehn beiseitegelegt, das Geigespielen aufgegeben. «Ich hatte das Üben satt, das Spielen nach Noten interessierte mich als Jugendlicher nicht. Stattdessen trommelte ich auf allem herum, was ich zu Hause finden konnte.» Damals wäre er gern Schlagzeuger geworden; mehr als Vivaldi und Bach faszinierten ihn die Beatles. Der Geige blieb er zwar treu, er experimentierte, improvisierte, spielte Irish Folk, Balkanmusik, Appenzeller Walzer. Doch von einer klassischen Virtuosenkarriere war Giger immer denkbar weit entfernt.

Den ersten Unterricht bekam er als Achtjähriger: In diesem Alter spielen künftige Stars schon erste Konzerte mit renommierten Orchestern. Anne-Sophie Mutter war dreizehn, als sie in der Berliner Philharmonie Herbert von Karajan vorgestellt wurde. Für «Gefiedel», wie Paul Giger heute seine jugendlichen Experimente nennt, hätte sie keine Zeit gehabt. Für ihn aber war es der Ausgangspunkt zur Entdeckung und Erforschung der unendlichen Klangmöglichkeiten auf der Geige. Die klassische Ausbildung folgte später, nach einem Jahr Wanderschaft.

«Das Fiedeln genügte mir nicht mehr»

Mit der Matura in der Tasche und der Geige im Gepäck ging Giger 1970 auf Reisen. Zunächst nach Spanien, dann weiter nach Indien, inspiriert von Schullektüre: von Hermann Hesse, Lao Tse, von östlicher Literatur. «Einem Guru bin ich aber nie verfallen», sagt er schmunzelnd. Dennoch fehlte ihm etwas, wenn er auf staubigen Strassen oder vor Luxushotels spielte; das Fiedeln genügte ihm nicht mehr. «Ich litt unter meinen beschränkten technischen Möglichkeiten. Das ist noch immer so, bis heute.»

Zurück in der Schweiz, begann er in den 1970er Jahren das Violinstudium in Winterthur und Bern, vertiefte sich ins grosse Repertoire, wurde nach dem Abschluss Orchestermusiker. Bis 1983 war er Konzertmeister des Sinfonieorchesters St. Gallen, dann wollte er wieder experimentieren, mit eigener Musik nach Perfektion, nach dem vollkommenen Klang streben, dem Gral, wie er sagt. Zeilen von Rilke kommen ihm dabei in den Sinn: «Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, / die sich über die Dinge ziehn. / Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, / aber versuchen will ich ihn.»

Geigend gegen den Mainstream

2013 drehte Ramón Giger einen Dokumentarfilm über den berühmten Vater, dessen Musik – und über die schwierige Beziehung zu ihm. «Wir sind uns seither wieder sehr nahe», sagt Giger heute. Video: Vimeo

Seit seinen Anfängen schöpft Paul Giger aus vielen Quellen; er hat sich von mittelalterlichen Gesängen aus dem Kloster St. Gallen ebenso inspirieren lassen wie von Texten des ägyptischen Totenbuchs, von der Mikrotonalität arabischer Musik. Die Musik Johann Sebastian Bachs hat ihn über die Jahre hinweg stets begleitet, aber auch die Streichmusik und Zäuerli der Appenzeller Voralpen. Immer hat er etwas Eigenes daraus gemacht, sich Zuschreibungen und musikalischen Schubladen entzogen, sich geigend gegen den Mainstream gestellt.

Musikalisches Gipfeltreffen: Paul Giger mit dem Hilliard Ensemble bei einem Konzert 2012 in der St.Galler Kirche St.Laurenzen. Bild: Urs Bucher

Auch «Weltmusik» wäre das falsche Wort dafür. «Der Begriff ist inzwischen so belastet wie ‹Esoterik›», sagt Paul Giger, «umso mehr in den aktuellen Diskussionen über kulturelle Aneignung. Sich inspirieren zu lassen von anderen Musikkulturen, finde ich nicht an sich schon verwerflich. Wenn es nicht ausgebeutet wird, ist es bereichernd für alle.»

Schürfen nach Klängen wie ein Bergarbeiter

Während der ruhigen Monate der Pandemie, frei von Terminen, zog sich Giger gern in sein Refugium am Walensee zurück, spielte und experimentierte dort mit einfachen technischen Mitteln: Mikrofonen, Laptop und Interface.

«Ich habe in meinen Seelengründen nach Klängen geschürft wie die Bergarbeiter einst in dieser Gegend.»

Dabei holte er auch Aufnahmen von 2015 wieder hervor, eingespielt mit dem Carmina Quartett (damals noch mit Cellist Stephan Görner und der verstorbenen Geigerin Susanne Frank), mit Marie-Louise Dähler, Pudi Lehmann und dem Countertenor Franz Vitzthum in der frostig kalten Chiesa Bianca in Maloja: Musik für den Film «Giovanni Segantini. Magie des Lichts».

Für «ars moriendi» hat Giger diese Aufnahmen bearbeitet und neu gruppiert. «Es wurde mir einmal mehr bewusst, dass Musik immer vom Werden und Vergehen erzählt, aus der Stille zur Fülle des Klangs geht und zurückweicht ins Nichts.» Oder in ein inneres Nachklingen.

