St.Gallerin Laura Signer stellt an der Jungkunst Winterthur aus

Porträt Mit Schere, Stein und Papier: Diese Ostschweizerin stellt als einzige an der Jungkunst in Winterthur aus Die St.Galler Künstlerin Laura Signer fotografiert Stillleben. Im Atelier am Gleis in St.Gallen baut sie Skulpturen und Installationen und macht Aufnahmen davon. Ihre Werke stellt sie vom 27. bis 30. Oktober an der Jungkunst in Winterthur aus, einer wichtigen Plattform für junge Schweizer Kunstschaffende. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 26.10.2022, 17.00 Uhr

Laura Signer im Atelier am Gleis in St.Gallen. Bilder: Benjamin Manser

Mitten im Atelier am Gleis in St.Gallen steht eine Rolle Luftpolsterfolie, auf einem Tischchen befinden sich Glasreiniger und Lappen. Laura Signer hat ihre Fotografien eingerahmt und das Glas geputzt. Die Fotografin wickelt ihre Kunstwerke in Luftpolsterfolie und packt sie in einen Karton. «Ich bin im Endspurt mit den Vorbereitungen für Winterthur», sagt sie. Vom 27. bis 30. Oktober sind ihre Werke an der Kunstausstellung Jungkunst in Winterthur ausgestellt. Die viertägige Ausstellung zeigt Werke junger Schweizer Kunstschaffender aus allen Stilrichtungen und bietet ihnen ein Sprungbrett. Laura Signer ist die einzige Ostschweizerin, die dort ihre Kunst zeigt.

Die 34-Jährige ist in Herisau aufgewachsen, lebt jetzt in St.Gallen und arbeitet in Teilzeit als medizinische Fotografin in der Augenklinik des Kantonsspitals. Die übrige Zeit widmet sie der Kunst. Laura Signer fotografiert im Atelier am Gleis Stillleben. Das Atelier hat sie gemeinsam mit ihrem Mann und einem befreundeten Künstler gegründet. Der Raum befindet sich im zweiten Stock in einem grauen Bürogebäude an der Oberstrasse, direkt am Bahngleis. Der Boden besteht aus hellen Spanplatten, die den Raum, der früher zur Post gehörte, gemütlich machen. In den Regalen stapeln sich Bücher und Kisten mit Kabeln, auf den Ablageflächen stehen Pflanzen, kleine Skulpturen und Kunstwerke.

Laura Signer verpackt die Ausstellungsstücke für die Jungkunst in Winterthur.

Neue Werke, extra für die Jungkunst kreiert

Seit über einem halben Jahr bereitet sich Laura Signer auf die Jungkunst vor und hat dafür eine komplett neue Serie an Stillleben kreiert. «Beim Betrachten meiner Werke muss man zweimal hinschauen, innehalten und sich fragen: ‹Ist das Malerei oder Fotografie?›», sagt sie über ihre aktuellen Bilder. Beim Betrachten der Werke wird auch nicht klar, welchen Massstab ihre Stillleben haben.

Die St.Gallerin ist fasziniert von verschiedenen Materialien, Farben und Texturen. «Ich sehe Farben, die mir gefallen. Dann kommen mir dazu verschiedene Formen in den Sinn, die ich aus Papier ausschneide und bemale.» Daraus baut Signer Skulpturen und Installationen. Diese seien meistens klein und fragil. Für manche ihrer Werke verwendet sie aber auch Steine und Karton.

«Ich hole Dinge aus ihrer Vergänglichkeit, fotografiere sie, rahme sie ein und mache ein Werk daraus.»

Bild: Laura Signer Bild: Laura Signer Bild: Laura Signer

Wenn Laura Signer ihre Kunst produziert und fotografiert, braucht sie Konzentration. Dann hört sie Musik oder einen Podcast, der philosophische Themen behandelt. «Ich schätze diese Momente, in denen ich ruhig in meinem Atelier arbeite. Dass meine Bilder diese Ruhe ausstrahlen, ist mir wichtig.» Die Kunstwerke von Laura Signer entstehen mitten in ihrem Atelier. Dort hat sie sich ein kleines Fotostudio eingerichtet.

Laura Signer schneidet verschiedene Formen aus, bemalt sie und baut daraus Skulpturen.

Das Fotografieren sei etwas Emotionales. «Manchmal frage ich mich, ob wir die kleinen Dinge noch sehen. Wir sind ständig vielen verschiedenen Bildern ausgesetzt. Aber sehen wir, wenn das Licht im Wasserglas bricht und ein Regenbogen entsteht? Solche Dinge will ich festhalten.»

Kunst ist seit ihrer Kindheit ein Thema

Der Kunstunterricht an der Kantonsschule Trogen war Laura Signers Highlight. «Dort habe ich gemerkt, dass Kunst meine Passion ist und ich mich durch sie entfalten kann.» In der Kantonsschule stand sie zum ersten Mal in einer Dunkelkammer. Kunst hat die heute 34-Jährige nicht nur in der Schule, sondern auch im Elternhaus in Herisau mitbekommen. Ihre Mutter, Ursula Amsler, war als Sängerin häufig auf Tournee, der Vater Steff Signer hat zu Hause Musik komponiert. «Mein Zuhause war sehr kreativ und lebendig.»

Einige Arbeiten von Laura Signer hängen an der Wand im Atelier.

Nach der Matura ging Laura Signer auf Reisen. Nach Frankreich, England, Island und schliesslich die Niederlande. Dort hat sie ihren Bachelor Fine Arts in Fotografie gemacht und ihren Mann Mark Bakema kennen gelernt. Nach sieben Jahren in der niederländischen Stadt Enschede zog sie, gemeinsam mit ihrem Ehemann, nach St.Gallen. Die Kantonshauptstadt gebe ihr Ruhe. «Sie hat etwas Urbanes, gleichzeitig bin ich schnell in der Natur. Das ist mir wichtig.»

Laura Signer an ihrem Arbeitsplatz im Atelier am Gleis, sie foliert ihre Werke.

Weiter geht es für Laura Signer nach der Ausstellung in Winterthur mit einer Werkschau im Projektraum Viereinhalb in St.Gallen. «Ich will einfach ausstellen, weitermachen und weiterwachsen.»

