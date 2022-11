Porträt Kunstmensch mit Vorliebe für Astrophysik: Roland Wäspe wird nach 33 Jahren als Direktor des Kunstmuseums St.Gallen pensioniert Der Stadtsanktgaller, der in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, hat fast sein ganzes Berufsleben im Kunstmuseum St.Gallen verbracht. Nun hat er bald Zeit, um seine Williamsbirnen zu hegen, seine Sammlung an Designerstühlen auszubauen und sein Rätoromanisch zu pflegen. Christina Genova Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Roland Wäspe vor einem Werk des Schweizer Konzeptkünstlers John M. Armleder. Bild: Marius Eckert

Gerne hätte Roland Wäspe seinem Nachfolger Gianni Jetzer ein perfekt renoviertes und saniertes Kunstmuseum St.Gallen übergeben. Doch bis 2025 ist das Projekt aus finanziellen Gründen sistiert, und Ende Monat wird Wäspe nach 33 Jahren als Museumsdirektor pensioniert. Jetzt, wo es Abschied zu nehmen gilt, scheint er damit seinen Frieden geschlossen zu haben und sieht daran gar das Positive für seinen Nachfolger: «Es hat den Vorteil, dass Gianni Jetzer und sein Team sich ihr ideales Haus gleich selbst auf Mass schneidern können.»

Der Museumsdirektor empfängt bestens gelaunt zum Abschiedsgespräch. Kurz danach erfährt man, dass das Museum von der Ostschweizer Sammlerin Ursula Hauser eine Schenkung von acht frühen Skulpturen des renommierten St.Galler Bildhauers Roman Signer erhalten hat – eine grossartige Aufwertung der Sammlung. Roland Wäspe sprüht vor Optimismus:

«St.Gallen und dieses Haus sind sehr gut aufgestellt.»

Er freut sich über den künftigen Direktor Gianni Jetzer, «ein Glücksfall», er rühmt sein Team und die vielfältige St.Galler Museumslandschaft samt Kunstgiesserei und Stiftung Sitterwerk: «Die Kunst ist extrem stark positioniert für eine Stadt dieser Grösse.» Er sieht auch das nahe Kunsthaus Bregenz und das Kunstmuseum Liechtenstein als Standortvorteil: «Das sollte reichen für den Bilbao-Effekt, man muss es nur angehen.»

Nachts besonders kreativ

Zur Kunstgeschichte zog es Roland Wäspe, der in St.Gallen in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, erst nach drei Semestern Physikstudium an der ETH Zürich. Sein besonderes Interesse für Astrophysik wurde in der Sternwarte der Kantonsschule am Burggraben geweckt: «Bis heute ist die Nacht meine kreativste Phase.»

Christine Kalthoff. Bild: PD

Als Roland Wäspe im Juli 1983 noch als Student seine Stelle als Assistent seines Vorgängers Rudolf Hanhart antrat, war das Museum seit 13 Jahren wegen Baufälligkeit geschlossen. Zwei Jahre nach der Wiedereröffnung des Museums 1987 wurde er mit 32 Jahren jüngster Museumsdirektor der Schweiz. Damals schon im Amt war Christine Kalthoff. Über 30 Jahre bis zu ihrer Pensionierung 2009 war sie Geschäftsführerin des Kunstvereins St.Gallen. In dieser Funktion arbeitete sie eng mit Roland Wäspe zusammen. Die 77-Jährige schildert ihn als höflichen, zuvorkommenden Menschen: «Es gab nie ein böses Wort.»

Weil das Kunstmuseum St.Gallen 17 Jahre lang geschlossen war, habe es viel Nachholbedarf gegeben. Das sei sicher mit ein Grund für die lange Amtszeit Roland Wäspes: «Der Aufbau des Hauses lag ihm am Herzen.» Es sei ihm gelungen, dank eines guten Programms St.Gallen in der internationalen Kunstlandschaft zu positionieren: «Es ist sein Verdienst, dass in St.Gallen zeitgenössische Kunst auf hohem Niveau gezeigt wird.» Lorenz Bühler war viele Jahre Präsident des Kunstvereins St.Gallen. Er spricht den Einsatz an, der dies erforderte:

«Roland Wäspe hat sich zu hundert Prozent der Kunst gewidmet. Er hat ihr sein Privatleben untergeordnet.»

Lorenz Bühler, ehemaliger Präsident Kunstverein St.Gallen. Bild: PD

Auch der St.Galler Künstler und Verleger Josef Felix Müller sieht die 33 Jahre, die Roland Wäspe dem Kunstmuseum als Direktor vorstand, als riesige Leistung. Dies zeuge von sehr viel Durchhaltevermögen. Am Kunstmuseum St.Gallen habe er ein Klima geschaffen, das vieles ermöglichte: einen Karrieresprung wie jenen des langjährigen Kurators Konrad Bitterli, der seit fünf Jahren Direktor des Kunstmuseums Winterthur ist. Oder den Schwerpunkt, den Kuratorin Nadia Veronese bei weiblichen Positionen setzt.

Der St.Galler Künstler und Verleger Josef Felix Müller. Bild: Hanspeter Schiess

Was in den vergangenen Jahrzehnten jedoch verpasst worden sei, sei die Aufarbeitung der Sammlung. Der letzte Sammlungskatalog sei 1988 publiziert worden. «Das steht in den nächsten zehn Jahren dringend an.»

Auf die Sammlung kommt auch Lorenz Bühler zu sprechen. Sie habe durch die langjährige personelle Kontinuität mit langfristigem Blick und sehr systematisch erweitert werden können – auch und vor allem dank Schenkungen. Dies habe viel mit Roland Wäspes Expertise zu tun und dem Vertrauen, das er Donatorinnen und Donatoren vermittelte.

Nur die Besten dürfen ins Museum

Roland Wäspe im Café des Kunstmuseums St.Gallen, wo sich früher das Naturmuseum befand. Bild: Marius Eckert

Zu seinen in der Rückschau wichtigsten Ausstellungen zählt Roland Wäspe an erster Stelle jene des kubanisch-US-amerikanischen Künstlers Félix González-Torres 1997. Als seine opulenteste Ausstellung bezeichnet er «Andy Warhol. The Late Work», die 2004 in Kooperation mit dem Kunstmuseum Liechtenstein entstand. Und schliesslich die Einzelausstellung der deutschen Künstlerin Katharina Grosse 2002. Minimal Art à la Donald Judd liegt ihm ebenso am Herzen wie das Schaffen der gebürtigen St.Gallerin Manon, die in ihrer Kunst Schmerz und Vergänglichkeit thematisiert und Geschlechterrollen hinterfragt. Wäspe attestiert ihr das Niveau einer Cindy Sherman.

Doch was ist mit den regionalen Kunstschaffenden? Roland Wäspe sagt:

«Es gehört zu unseren zentralen Aufgaben, die wichtigen Künstler der Region frühzeitig zu zeigen und zu sammeln.»

Dazu müsse man die Kunstschaffenden sehr genau beobachten, um zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Ausstellung gekommen sei: «Ich habe gewartet, bis ich ganz sicher war», gibt Wäspe zu. Doch der Massstab sei überall derselbe und es gebe immer nur eine Handvoll Kunstschaffender, welche die nötige künstlerische Potenz hätten, grosse Räume, wie sie das Kunstmuseum St.Gallen besitzt, inhaltlich und formal zu füllen.

Williamsbirnen ernten

Langweilig werden wird es dem vielseitig Interessierten nach seiner Pensionierung bestimmt nicht. Er wird mehr Zeit mit seinem Partner Günther Meinert verbringen, der in Stuttgart lebt. Ab und an wird er auch in Tschlin im Unterengadin anzutreffen sein, im Haus seiner Familie mütterlicherseits. Er wird vielleicht seine Sammlung an Designerstühlen weiter ausbauen und sich weiterhin in der Ferdinand-Gehr-Stiftung engagieren.

Auch wird er sich seinem Garten widmen, wo er Gemüse, Blumen und Beeren anbaut und seit drei Jahren vergeblich versucht, Williamsbirnen zu ernten. Und nicht zuletzt wird er sich mit Johann Baptist Isenring (1796–1860) beschäftigen, dem ersten Fotografen der Schweiz, der schon Thema seiner Lizenziatsarbeit war. Eine wissenschaftliche Arbeit ist dazu geplant: «Grundlagenarbeit, Knochenarbeit.»

