Porträt «Hip-Hop steht für die Schwachen ein»: Der Rheintaler Luuk rappt gegen das Chaos auf der Welt Luuk hat dieses Jahr sein Album «Tohuwabohu» und drei neue Singles herausgebracht. Derzeit ist der Rapper auf Tour. Am 12. November macht der 32-Jährige Halt in St.Gallen und gibt in der Grabenhalle ein Konzert. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Rapper Luuk, der eigentlich Lukas Gantenbein heisst, tritt am 12. November in der Grabenhalle St.Gallen auf. Bild: Marius Eckert

«Im Tohuwabohu do isch alles durenand und alles lebt in Anarchie. Im Tohuwabohu verlüremer d Kontrolle und am Schluss het alles sin Priis. Im Tohuwabohu ischmer wiit devo entfernt vom Paradies. Im Tohuwabohu simmer immerno, das Ganze isch nöd vebi», singen Rapper Luuk und Opernsängerin Anna Nero sanft. Im Hintergrund ein ruhiger Beat. Luuk sagt:

«Ich habe keinen Lieblingssong auf dem neuen Album. Aber ich finde, der Titelsong ‹Tohuwabohu› steht für alles.»

Rapper Luuk, der eigentlich Lukas Gantenbein heisst, hat im Mai sein sechstes Album «Tohuwabohu» herausgebracht, Mitte Oktober erschien seine neuste Single «Patent Nonsense». Derzeit ist der 32-jährige Rheintaler auf Tour. Am Samstag, 12. November, macht er Halt in der Grabenhalle St.Gallen.

Ein Album als Kunstwerk

Wer Luuks Sound hört, siedelt ihn im Oldschool-Rap an. «Ich bin mit der 2000er-Musik aufgewachsen», sagt er. Generation 50 Cent, Nas und Jay-Z. «Sie sind nicht meine Vorbilder, aber sie hatten Einfluss auf meinen Sound.» Er probiere gerne verschiedene Dinge und Genres aus. Wie zum Beispiel der Song «Ja, Nei, Villicht» mit der St.Galler Band Dachs.

Für den Song «1/4» hat Luuk die St.Galler Autorin Julia Kubik ins Boot geholt. Kubiks Stimme ist auch im Kurzfilm «Tohuwabohu» zu hören, der zum Albumrelease gezeigt wurde. «Es war mir wichtig, aus diesem Album ein Kunstwerk zu machen», sagt der 32-Jährige.

«Wir haben verschiedene Genres genommen und Dinge ausprobiert und umgesetzt. Das Album ist nicht Mainstream.»

Der Rapper setzt nicht nur bei seinem neuesten Album voll auf die Kunst. Musik macht er zwar schon lange: Angefangen hat er in der Schule mit Djembe, später dann spielte er Klavier und Schlagzeug, mit 18 Jahren produzierte er erste Beats und begann mit dem Rappen. Doch seit zwei Jahren ist Luuk freischaffender Musiker: «Mittlerweile kann ich davon leben.»

Sein erstes Album veröffentlichte er vor neun Jahren. «Früher habe ich in meinen Texten diskriminierende Dinge gesagt, die ich nicht mehr sagen würde. Ich bin in den 90er-Jahren gross geworden, umgeben von der Boomergeneration. Zum Beispiel war für mich klar, dass es nur Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau gibt. Ich musste lernen, davon wegzukommen.» Er habe sich inhaltlich wie auch musikalisch weiterentwickelt – und sowieso allgemein im Leben.

Der Robin Hood der Schweizer Hip-Hop-Szene?

Wenn Luuk Musik macht, hat er meist zuerst den Beat. «Ich höre mir verschiedene Beats an, wenn mich einer emotional berührt, dann beginne ich mit dem Schreiben des Songs», sagt er. Sobald erste Ideen auf dem Papier sind, geht es ins Tonstudio nach Wattwil. Dort wird der Song ausgearbeitet und fertiggestellt.

Luuks Album gibt es auch auf Vinyl. Bild: Marius Eckert

Luuk hat seine Teenagerjahre und Lehrzeit am Grabserberg verbracht. Nach der Ausbildung zum Koch zog er nach Zürich und arbeitete in seinem erlernten Beruf. Wenn Luuk spricht, hören geübte Ohren eine Mischung aus Zürcher und Rheintaler Dialekt. Luuk sagt: «Ich fühle mich an beiden Orten zu Hause. Aber ich bin ein Stadtmensch.» Zürich sei weltoffen und er fühle sich wohl, weil alles so durchmischt sei.

Durchmischung, Chaos, Tohuwabohu – etwas, das den 32-Jährigen beschäftigt. «Es ist eine Illusion, dass es auf der Welt kein Tohuwabohu gibt.» Derzeit belasten ihn einige Dinge. «Viele Anliegen sind noch nicht an dem Punkt, an dem sie sein sollten. Zum Beispiel unsere Altersvorsorge oder das Chaos auf der Welt.»

Der 32-Jährige ist aktiv und äussert sich politisch. «Ich setze mich für Dinge ein, die Aufmerksamkeit verdienen, und teile dies meinen Followerinnen und Followern mit.» Darum gehe es auch im Hip-Hop, auf etwas aufmerksam machen, das nicht fair ist.

«Hip-Hop steht für die Schwachen ein, das ziehe ich auch durch.»

Am 12. November macht der Rheintaler auf seiner «Tohuwabohu»-Tour Halt in der Grabenhalle in St.Gallen, Konzertbeginn ist um 21 Uhr.

