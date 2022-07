Der St.Galler Guang-Xuan Chen tanzt gegen das Fremdsein

Porträt «Hier in der Schweiz kann ich sein, wer ich bin»: Der Wahlsanktgaller Guang-Xuan Chen tanzt gegen das Fremdsein Sogar in seiner Heimat Taiwan hat sich Guang-Xuan Chen fremd gefühlt. In einem neuen Choreografieprojekt will der in St.Gallen lebende Tänzer diesem Gefühl Ausdruck verleihen. Kürzlich erhielt er dafür einen Werkbeitrag vom Kanton. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Guang-Xuan Chen ist seit drei Jahren Mitglied der Tanzkompanie am Theater St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Es gibt unzählige Situationen, in denen sich der Tänzer Guang-Xuan Chen fremd gefühlt hat: Als er nach seiner Audition am Theater St.Gallen den letzten Zug nach Frankfurt verpasste und in dem ihm unbekannten Bahnhof in Basel übernachten musste, weil er sich kein Hotel leisten konnte. Als er während des ersten Lockdowns in den St.Galler Strassen beschimpft wurde, weil er asiatisch aussieht. Oder als ein Choreograf von ihm verlangte, männlicher zu tanzen.

Doch am fremdesten fühlte er sich in seiner Heimat Taiwan. «Es begann schon in der Kindheit. Ich war nicht wie die anderen Jungs, die mit Autos spielten. Ich probierte lieber das Make-up meiner Mutter aus, die Maskenbildnerin ist», erzählt der 28-Jährige. Das Gefühl, fremd zu sein, nicht dazuzugehören, nirgends richtig reinzupassen, thematisiert er nun in einem Projekt gemeinsam mit dem Toggenburger Künstler Andy Storchenegger. Vor kurzem haben sie dafür einen Werkbeitrag vom Kanton St.Gallen bekommen.

Ein neuer Anfang

Die Zusammenarbeit begann vor etwas mehr als sechs Monaten, als sie sich bei einem Auftritt Chens kennen lernten. «Wir kennen beide das Gefühl fremd zu sein, wenn auch auf andere Art», sagt Guang-Xuan Chen, der seit 2019 Mitglied der Tanzkompanie am Theater St.Gallen ist. Während Storchenegger sich mittels Skulpturen und Videos ausdrückt, ist Chens Sprache der Tanz und die Bewegung. Die Aufführung des Projekts ist für nächstes Frühjahr vorgesehen.

Guang-Xuan Chen im Tanzstudio des Theaters St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Guang-Xuan Chen lebt seit drei Jahren in St.Gallen. «Als ich hierherkam, sagte ich mir, hier kennt mich niemand, hier kann ich sein, wer ich bin und muss nicht mehr so tun als ob», erinnert er sich. Die Schweiz war für ihn wie eine neue unbeschriebene Seite im Buch seines Lebens. Hier kann er auch erstmals seine Homosexualität akzeptieren. «In Taiwan war das für mich unmöglich», sagt er. Und das, obwohl es das erste Land Asiens ist, das die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubte. «Aber meine Familie ist, abgesehen von meiner Mutter, sehr konservativ.»

In Taiwan versuchte er stets, sich an die Regeln und Normen zu halten. Er wollte alles perfekt machen und ein gutes Vorbild sein.

«Ich kämpfte immer mit dem Gedanken, nicht normal zu sein.»

Er hatte Angst vor den Urteilen seiner Freunde und seiner Familie. Erst vor kurzem hat er seiner Mutter von seiner Homosexualität erzählt. «Sie reagierte sehr positiv. Sie sagte, sie wolle nur, dass ich glücklich bin», erzählt Chen. Diesen Sommer fliegt er erstmals seit zwei Jahren wieder nach Taiwan. «Vielleicht fühle ich mich bei diesem Besuch weniger fremd als damals, als ich ging.»

Choreografie ist seine Sprache

Seine Tanzausbildung absolvierte Guang-Xuan Chen in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Schon bald reichte ihm das Tanzen allein nicht mehr und er begann mit 18 Jahren noch die Ausbildung zum Choreografen. Auch in St.Gallen realisiert er neben seinem Engagement in der Tanzkompanie eigene Projekte als Choreograf. «Es ist die einzige Form, mit der ich wirklich das Gefühl habe, mich richtig ausdrücken zu können», sagt er. Er thematisiert in seinen Choreografien Lebenserfahrungen wie etwa die Auswirkungen der sozialen Medien oder Rassismus. Letzteres Thema brachte er in «See me under the skin» auf die Bühne der Lokremise. «Unter unserer Haut sind wir alle gleich. Hautfarbe, Religion, Geschlecht spielen dann keine Rolle mehr.» Es war eine der Choreografien, welche die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen unter dem Titel «Raw» im März präsentierte.

Guang-Xuan Chen tanzt zusammen mit Mei-Yun Lu eine eigene Choreografie. Bild: Gregory Batardon

Mittlerweile fühlt sich Guang-Xuan Chen in der Schweiz weniger fremd als zu Beginn. «Es wird mich wohl ständig begleiten, aber ich bin hier angekommen, fühle mich nicht mehr wie ein Reisender, sondern lebe hier.»

Auf seiner Casting-Tour durch ganz Europa vor drei Jahren verliebte er sich sofort in die Schweizer Landschaft und freute sich deshalb über die Zusage in St.Gallen. Kommende Spielzeit bleibt er unter Tanzleiter Kinsun Chan noch im Ensemble, was danach kommt, weiss er noch nicht. «Ich strecke wie ein Oktopus meine Arme nach unterschiedlichen Projekten und Möglichkeiten aus», sagt er. Bei der IG Tanzplan Ost unterrichtet er etwa noch und auch an der Theatertanzschule am Theater übernimmt er im August Stunden. «Ich lerne auch ausserhalb des Theaters immer mehr Menschen kennen, was mich sehr freut.» Guang-Xuan Chen will auf jeden Fall in der Schweiz bleiben.

«Hier hat mein Leben erst so richtig begonnen.»

