Porträt Hauptberuflich Leserin: Die Thurgauerin Marion Regenscheit leitet neu das Literaturfestival Buch Basel Bücherenthusiastin und Blumenforscherin: Marion Regenscheit ist die neue Leiterin des Literaturfestivals Buch Basel, das dieses Wochenende stattfindet. Im Gespräch verrät sie, warum sie beinah professionell Blumensträusse statt Festivals arrangiert hätte und wie sie Donna Leon mit Thurgauer Honig für eine Lesung in Basel gewann. Kathrin Signer Jetzt kommentieren 18.11.2022, 17.00 Uhr

Die Thurgauerin Marion Regenscheit ist die neue Leiterin des Literaturfestivals Buch Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Es riecht nach Mandarinen und Schokoladenkuchen im Büro von Marion Regenscheit an der Theaterstrasse in Basel. Jemand bringt ein Päckli, ein anderer huscht mit Espressotasse aus der Küche. «Wenn wir gestresst sind, fangen wir an zu backen», erklärt Regenscheit fröhlich.

47 Wochen im Jahr investiert die 34-jährige Thurgauerin Marion Regenscheit in das Literaturfestival Buch Basel, das dieses Wochenende stattfindet – nach drei Tagen und über 70 Veranstaltungen ist die Arbeit getan. Und geht sogleich von vorne los. Seit 2017 ist Regenscheit als Organisatorin Teil von Buch Basel, dieses Jahr hat sie die Festivalleitung übernommen. Damit trägt sie nicht nur mehr Verantwortung, sondern kuratiert das gesamte Programm und entscheidet, welche Autorinnen und Autoren eingeladen werden. Die Literatur laufe sozusagen durch ihren Filter, sagt sie. Aber wodurch blickt sie, die Wahlbaslerin aus dem 200-Seelen-Dorf?

Donna Leon mit Honig aus dem Thurgau bezirzt

Die Antwort hat etwas mit Blumenbouquets zu tun, ihrer Kindheitsheldin Momo und einer Zuneigung zum gedruckten Wort. Regenscheit wuchs in Alterswilen auf und wollte als Kind am liebsten «Leserin» werden. Ein Einfall, der die Eltern nicht in Euphorie versetzte, insbesondere weil Regenscheit seit der Primarstufe an einer Rechtschreibschwäche litt. Inspiriert von ihrer kräuter- und pflanzenkundigen Grossmutter, schnupperte sie als Floristin – wo man ihr ans Herz legte, es doch an der Pädagogischen Maturitätsschule in Kreuzlingen zu versuchen. Vom Bodensee zog es sie weiter an den Rhein, wo aus der Leserin eine Germanistin und später eine Bibliothekarin wurde, welche schliesslich in der Kulturvermittlung landete. Marion Regenscheit schält nachdenklich eine Orange und sagt:

«Literatur tut nicht weh, man braucht keine Angst davor zu haben».

Es gehe ihr darum, Leute zu begeistern, sei es für einen süffigen Donna-Leon-Krimi oder ein formales Literaturkunstwerk des sri-lankischen Autors Anuk Arudpragasam. Apropos: Donna Leon habe sie mit Thurgauer Honig aus Geboltshausen bezirzt, an der Buch Basel zu lesen, sehr zum Missfallen von deren Verleger. Man dürfe die Schriftstellerinnen eigentlich nicht persönlich kontaktieren. Besonders freut Regenscheit, dass zur Lesung der Krimiautorin sogar ihre Verwandten in den Zug nach Basel steigen. «Das ist echte Literaturvermittlung», sagt sie schmunzelnd.

Weg vom elitären Literaturspektakel

Der Innenhof des Basler Volkshauses ist einer der Schauplätze des Literaturfestivals Buch Basel. Bild: PD

Das diesjährige Programm setzt neben den klassischen Wasserglaslesungen auf experimentelle Formate, etwa Performances mit Illustration oder Musik. Immer geht es darum, Literatur zugänglicher zu machen, weg vom elitären Spektakel hin zum mehrheitsfähigen Literaturfest. «Ein Daheim bieten» möchte Regenscheit künftig auch vermehrt der digitalen Literatur. Sie nennt das Beispiel eines Textes, der online nur zu dem Tageszeitpunkt aufrufbar ist, an dem die Geschichte gerade spielt.

Regenscheit nimmt sich beim Erzählen Zeit zum Überlegen, sucht geduldig nach dem treffendsten Ausdruck. Die Leitungsstruktur des Festivals skizziert sie zur Veranschaulichung auf einem Blatt Papier. Auf Google Maps zeigt sie die Umgebung ihres Heimatdorfs, wo ihr eigener Apfelbaum steht. Eine Angewohnheit vom Alterswilener Küchentisch: «Ein Lexikon, ein Atlas, ein Pilz- und Vogelführer waren immer griffbereit. Was man nicht weiss, das schaut man nach», sagt sie.

Es ist eine Unbefangenheit und Authentizität, die ihr in der neuen Funktion zugutekommen wird. Sie sagt:

«Es gibt keine hierarchische Struktur, wir arbeiten als Team. Alle wissen alles.»

Gestern haben sie gemeinsam die Plakate in der Stadt bemalt, heute die Festivalbändchen zugeschnitten und den Autoren das gewünschte Zmorgegipfeli zugesichert. «Es menschelet», nennt sie das Flattern vor den wichtigsten drei Tagen im Jahr. «Und zum Glück.» Darum gehe es ihr ja. Sonst sässe sie jetzt hinter einem Verlagstisch oder in den Archiven der Unibibliothek. Oder unter ihrem Thurgauer Apfelbaum.

