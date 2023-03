Die Rheintaler Lenzin-Brüder spielen Konzert in Rorschach

Porträt «Es war gut, dass wir damals getrennte Wege gingen»: Die Rheintaler Lenzin-Brüder spielen in Rorschach ein gemeinsames Konzert Der eine spielt Saxofon, der andere Schlagzeug und Alphorn: Die Brüder Peter und Enrico Lenzin machten lange zusammen Musik, bevor jeder seinen eigenen Weg ging. Am 4. März stehen sie wieder gemeinsam auf der Bühne. Emil Keller Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Saxofonist Peter Lenzin (links) und Schlagzeuger und Alphornist Enrico Lenzin. Bild: Ralph Ribi

Wer die Treppen in Enrico Lenzins Refugium hinabsteigt, findet sich erst auf den zweiten Blick in einem Proberaum wieder. Zwar steht in der Mitte des Kellers ein Schlagzeug. Dieses ist jedoch umringt von Alphörnern, Talerschwingbecken und zu Trommeln umfunktionierten Milchfässern. An den Wänden stapeln sich Quietscheenten, Kuhglocken und weitere kuriose und exotische Instrumente, welche Enrico Lenzin auf seinen Musiktouren gesammelt hat. «Von diesem Tierhorn muss ich noch die Spitze abschneiden, um einen Sound herauszubekommen», erklärt er und zeigt mit Stolz seine neueste Beute aus Südafrika.

Sein Bruder Peter packt derweil sein «Horn» aus, dem er immer treu geblieben ist: das Saxofon. Die beiden Brüder brauchen beim gemeinsamen Musizieren keine Absprache oder ein Einzählen: Sobald Enrico einen Takt vorgibt, setzt Peter ein – und der Probekeller in Balgach verwandelt sich im Nu in einen lauschigen Jazzklub. Die beiden proben gerade für das bevorstehende gemeinsame Konzert am 4. März in der «Industrie36» in Rorschach.

Im Probekeller von Enrico Lenzin in Balgach finden sich allerlei kuriose Instrumente. Bild: Ralph Ribi

Im Bürojob zu Tode gelangweilt

Zu ihren Instrumenten kamen die beiden durch die Jugendmusik. Peter Lenzin zog es schon früh zum Saxofon hin, während Enrico brav die Trompete lernte. Doch schon damals trommelte Enrico auf allem herum, was er in die Finger bekam. Die KV-Lehre absolvierten sie in St.Gallen mit Blickweite zueinander, doch beiden wurde schnell klar, dass sie sich in einem Bürojob zu Tode langweilen würden.

Für seine letzte Single «Summer Soul» hat Saxofonist Peter Lenzin mit ESC-Kandidat Remo Forrer zusammengearbeitet. Video: Youtube

Also wagten sie den Schritt in die grosse Musikwelt. «Die ersten zehn Jahre waren echt hart», erinnert sich Peter Lenzin. Mit gemeinsamen Bands und Auftritten hielten sie sich über Wasser, während sie in Wien und Luzern ihr Musikstudium absolvierten. Von einem brüderlichen Konkurrenzdenken war wenig zu spüren, vielmehr wurden sie angespornt durch die jeweiligen Erfolge des Gegenübers.

Mit dem Dusa Orchestra gelang ihnen dann mit Goran Kovacevic am Akkordeon und Patrick Kessler am Kontrabass der Durchbruch. Mit ihrer Mischung aus Balkanswing und Alpenmusik tourten sie durch Europa. Als Lenzin Brothers erhielten sie 2013 gemeinsam den Anerkennungspreis der Kulturstiftung St. Gallen. «Nur einem von uns den Preis zu verleihen, wäre komisch gewesen. Bis anhin gehörten wir einfach zusammen.»

Ausgefallene Instrumente, verspielte Kompositionen

Das änderte sich 2016, als Enrico Lenzin mit seiner Alphorn-Show in der SRF-Casting-Sendung «Die grössten Schweizer Talente» auftrat. Für Enrico begann ein musikalisches Abenteuer in über 25 Ländern. Mit seinen Alphornklängen samt Perkussionseinlagen wurde er weltweit zu einer Art Schweizer Botschafter.

Peter hingegen formierte als Bandleader und Komponist seine eigene Big-Band und stieg mit dem 2021 erschienenen Album «Here and Now» auf Anhieb auf Platz eins der Schweizer Album-Charts ein. «Im Nachhinein war es gut, dass wir damals getrennte Wege gingen», blickt der heute 51-jährige Enrico Lenzin zurück. «Es hat uns geholfen, unseren eigenen musikalischen Weg zu finden», ergänzt sein zwei Jahre jüngerer Bruder.

Enrico Lenzins Auftritt bei der Castingshow «Die grössten Schweizer Talente» im Jahr 2016. Video: Youtube

Die künstlerische Eigenwilligkeit, etwas Neues zu schaffen – etwa durch ausgefallene Musikinstrumente oder verspielte Kompositionen – stellen die beiden Brüder am gemeinsamen Doppelkonzert unter Beweis. Unterstützt werden sie dabei von befreundeten Musikern wie dem ESC-Kandidaten Remo Forrer und dem Perkussionisten Andi Pupato. Was am Ende dabei herauskommen wird, wissen die Lenzin Brothers noch nicht. Peter Lenzin sagt: «Für mich ist der Auftritt deshalb einer meiner musikalischen Höhepunkte des Jahres. In dieser Konstellation werden wir wahrscheinlich nie wieder zu hören sein.»

Hinweis Konzert «The Lenzin Brothers», 4. März, 20 Uhr, Industrie36 Rorschach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen