Porträt Entdecken, was Menschen bewegt: Der künftige St.Galler Tanzchef stellt die Kompanie neu zusammen Zur nächsten Spielzeit 2023/24 wird Frank Fannar Pedersen Tanzchef am Theater St.Gallen. Über 70 Tänzerinnen und Tänzer kamen am Wochenende zur Audition für die neu zusammengesetzte Kompanie, neun wurden ausgewählt – nicht nur nach sportlichen Kriterien. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Ab August ist Frank Fannar Pedersen Tanzchef in St.Gallen, gerade hat er seine neue Kompanie zusammengestellt. Bild: Reto Martin

In seiner Heimat Island verbringen die Menschen die dunkle Jahreszeit mit «cosy things». Wenn es erst gegen 11 Uhr zögerlich heller und bald schon wieder Abend wird, zünden sie Kerzen an und machen es sich zu Hause gemütlich. Frank Fannar Pedersen dagegen, der designierte Tanzchef des Theaters St.Gallen, ist gerade viel auf Reisen: Die Agenda des Tänzers und Choreografen ist mit Terminen dicht gefüllt. Noch wohnt der 32-Jährige in Basel, wo er acht Jahre lang am Theater in der Kompanie von Richard Wherlock getanzt hat. Nach St.Gallen ist er für ein verlängertes Wochenende angereist, um neue Tänzerinnen und Tänzer für die Kompanie auszuwählen. Leider hat er die falschen Schuhe eingepackt: mit schwarzem Eddingstift bemalte weisse Turnschuhe.

Der Wintereinbruch kam überraschend, doch Pedersen geniesst das Licht an diesem klaren, kalten Januartag. Er mag den Wechsel der Jahreszeiten und ihren ausgeprägten Charakter. Noch diese Woche wird er in Gelsenkirchen mit den Proben zu einem Stück beginnen, das Demeter, die antike Göttin der Fruchtbarkeit, der Saat und Ernte, in den Mittelpunkt stellt.

Er steckt aufmerksam das Terrain ab

Frank Fannar Pedersen wirkt entspannt, als er nach anstrengenden Tagen zum Gespräch in der Lokremise erscheint. Er freut sich über den Schnee draussen, holt zwei Tassen Kaffee an der Bar, nimmt sich für seine Antworten Zeit und fragt selbst viel, hört aufmerksam zu. Man spürt: Pedersen kommt zwar mit konkreten Ideen und Plänen – über die er vor der Präsentation des neuen Spielplans natürlich noch nichts ausplaudern darf. Aber er möchte auch sehr genau wissen, was ihn hier erwartet, auf welches Publikum er trifft, auf welche Szene, welche Vielfalt. Bildlich gesprochen: Welches Terrain er hier mit seiner neu besetzten Kompanie tänzerisch bestellen wird.

Das Publikum in St.Gallen muss Frank Fannar Pedersen erst kennen lernen – probeweise nimmt er in den Zuschauerreihen der Lokremise Platz. Bild: Reto Martin

Mehr als 70 Tänzerinnen und Tänzer aus dem In- und Ausland hat Pedersen beim Vortanzen näher kennen lernen dürfen; sie konnten zeigen, was sie mit ihren wohltrainierten Körpern zu sagen haben. Er wollte aber auch mit ihnen sprechen, ihre Stimme hören und ihre künstlerischen Vorstellungen. Auch im Tanz schätzt er die Charaktervielfalt. Wichtiger als Gleichförmigkeit und Perfektion sind ihm die Menschen auf der Bühne in ihrer Individualität, ihrer persönlichen Ausstrahlung. Er zitiert Pina Bausch, die mit ihrem Wuppertaler Tanztheater die Ästhetik des zeitgenössischen Tanzes revolutioniert hat: «Sie sagte, ‹mich interessiert nicht, wie die Menschen sich bewegen, sondern was sie bewegt›. Genau so ist es!»

Der Neustart ist «ein organischer Wechsel»

Darauf hat Frank Fannar Pedersen auch beim Vortanzen für die neue Zusammensetzung der St.Galler Tanzkompanie am vergangenen Wochenende sein Augenmerk gelegt – zumindest bei den zwanzig, die in der Endrunde waren. Neun von ihnen werden ab der Spielzeit 2023/24 am Theater St.Gallen tanzen, zusammen mit einigen Mitgliedern der aktuellen Kompanie. Es wird einen organischen Wechsel geben, versichert Pedersen. Einige, die weiterziehen wollen, hätte er gern behalten.

Zum ersten Mal in seiner beruflichen Karriere hat Frank Fannar Pedersen nicht nur für eine ganz spezielle Choreografie die passenden Tänzerinnen und Tänzer ausgewählt, sondern eine Gruppe, mit der er als künftiger Tanzchef längerfristig etwas in Bewegung bringen will. Diese Zukunft, das war am vergangenen Samstagnachmittag in den Räumen der Probebühne an der Dürrenmattstrasse deutlich wahrnehmbar, hat schon mit der Audition begonnen. So grau und zweckmässig die Umgebung auch auf den ersten Blick wirkt, alles andere als «cosy» – die Atmosphäre war herzlich und zugewandt.

Er mag die Reinheit der Körpersprache

«Die Leute nehmen weite Wege auf sich, sie geben alles und sind natürlich angespannt – es soll ihnen zumindest auch Spass machen, sie sollen sich wohlfühlen», findet Pedersen. Sicher, am Theater gehe es sportlich, oft auch kompetitiv zu; mit dieser Erfahrung ist der Sohn einer Ballerina und eines Theaterdirektors aufgewachsen. Aber ohne Respekt, ohne gute Beziehungen kann er sich ambitionierte Kunst nicht vorstellen. Schon gar nicht Tanz: Der habe, sagt Frank Fannar Pedersen, schliesslich seinen Ursprung in der Körpersprache. Und in dieser Ausdrucksform ist jeder Mensch ein Künstler.

