Verena Rossbachers Roman«Mon Chéri und unsere demolierten Seelen»

Porträt Ein Roman, süss und fruchtig wie ein «Mon Chéri»: Die St.Gallerin Verena Rossbacher wurde dafür mit zwei Preisen ausgezeichnet Schräge Figuren, temporeiches Erzählen und eine grosse Portion Witz prägen die Texte von Verena Rossbacher. Für ihren vierten Roman «Mon Chéri und unsere demolierten Seelen» hat die Vorarlbergerin, die in St.Gallen aufgewachsen ist, den Bodensee-Literaturpreis und den Österreichischen Buchpreis gewonnen. Eva Bachmann Jetzt kommentieren 30.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich finde Humor im Leben wie auch in der Literatur sehr wichtig», sagt Verena Rossbacher. Bild: Benjamin Manser

Charly Benz ist 43 und fühlt sich wie ein gestrandeter Wal: Sie arbeitet als Werbetussi für vegane Müsliriegel, ernährt sich von verkohlten Aufbackcroissants, ihre Haare sind dünner als Schnittlauch, sie kennt die Welt nur aus TV-Serien, hat keine Freunde und erst recht keine Beziehung – und ausserdem leidet sie unter Postangst. Dank ihrer Flatrate beim «PostEngel» sitzt sie regelmässig bei Herrn Schabowski, trinkt mit ihm Filterkaffee, nascht Mon Chéri, raucht Mohawk Red und verwickelt ihn in Gespräche über Gott und die Welt, während er ihre Briefe für sie öffnet.

So weit die Ausgangslage von «Mon Chéri und unsere demolierten Seelen», dem vierten Roman von Verena Rossbacher, der kürzlich gleich zwei Preise erhalten hat: den Österreichischen Buchpreis und den Bodensee-Literaturpreis.

«Es gibt zu wenige humoristische Frauen in der Literatur»

Im bisherigen Werk der 43-Jährigen tummeln sich allerlei schräge Figuren, die ihr Leben irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Doch bisher waren es immer Männer. «Es gibt sehr wenige humoristische Frauenfiguren in der Literatur», sagt Verena Rossbacher dazu. «Wenn Männer nicht schön sind, dann können sie das mit Witz und Humor kompensieren.» Die schönen Frauen hingegen machen sich nicht gern zum Affen, und die anderen neigen eher zur Tragödie. «Charly Benz aber rechnet gar nie mit Anmut, sie rechnet mit Kumpelei.»

Die faire und grosszügige Art, wie Männer miteinander umgehen, ist Rossbacher seit ihrer Jugend vertraut. Sie wurde in Bludenz geboren, die Familie zog nach St.Gallen, als sie 14 Jahre alt war. Bis heute ist sie der Stadt verbunden und auch in ihren Büchern blitzt da und dort ein sankt-gallisches Detail auf.

Nach der Matura studierte Rossbacher erst in Zürich und dann am Literaturinstitut in Leipzig. Ihr erster Roman «Verlangen nach Drachen» erschien 2009 und erhielt sehr viel Lob für den humorvollen Stil, der so gar nicht nach Schreibschule roch. Inzwischen lebt die Autorin mit ihrer Familie am Rand von Berlin. «Das Daheim ist wahnsinnig wichtig für mich zum Schreiben», sagt sie. Familie und Haushalt, Lesen und Schreiben gehen hier ineinander über.

Fröhlich und vorurteilslos

Ausgangspunkt eines Romans sei jeweils eine Figur und «über diese Figur erschreibe ich mir die Geschichte», erklärt Rossbacher. Charly Benz‘ Geschichte nimmt Fahrt auf, als sie von ihrer esoterischen Schwester eine Familienaufstellung geschenkt bekommt. Sie will kneifen, schliesst dann aber mit Schabowski einen Pakt: Sie geht hin, wenn auch er etwas tut, wovor er Angst hat. Ungefähr in der Mitte des Buches ist Charly schwanger (drei Väter kommen in Frage) und Schabowski hat eine Diagnose: Krebs im Endstadium.

Wie weiter? Der Pakt wird erneuert. Die beiden beschliessen, all das zu machen, was guttut – ganz nach dem Red-Stripe-Slogan «Expect good things», allerdings ohne Bier: Yoga, Meditation, heilsames Singen, Channeln mit Engeln, tanzender Heilkreis der Colima-Indianer oder – durchschlagender Erfolg – lustige Filme schauen im Zeichen der Heilsamkeit. «Die anfängliche Skepsis der beiden ist eine Taktik, damit auch skeptische Leserinnen und Leser das annehmen können», sagt die Autorin. Das Überwinden von Vorurteilen und Dogmen hält sie generell für einen guten Weg, um fröhlicher und offener durchs Leben zu gehen. Dazu könne Literatur beitragen.

Und noch ein Prinzip öffnet in ihrem Roman viele Türen: «Ich finde Humor im Leben wie auch in der Literatur sehr wichtig», sagt Verena Rossbacher. Das Lustige aber ist eine schwierige Disziplin für Schreibende und überdies eine, die mit Vorbehalten belastet ist: «Unterhaltsame Literatur hat immer so ein Gschmäckle. Das kann nicht seriös sein.»

Literaturtauglich gebären

Verena Rossbacher: Mon Chéri und unsere demolierten Seelen. Kiepenheuer & Witsch, 512 S., 30 Franken. Bild: PD

Mit der Geburt und dem Tod steuert «Mon Chéri» aber sehr wohl grosse Themen an. «Es hat mich interessiert, wie man das Sterben in Würde, ohne Kitsch und Pathos beschreiben kann», sagt Rossbacher. «Und ich wollte einen Weg finden, die ganze Härte einer Geburt mit einem guten Ende darzustellen.» 15 Seiten von der ersten Wehe bis zur Nachgeburt, da wird viel gelitten. Aber: Das Thema gehöre unbedingt in die Literatur, meint Rossbacher.

Der Showdown spielt sich übrigens in einem leerstehenden und mit sehr viel Geschichte befrachteten Hotel in Bad Gastein ab. Es ist ein weiterer Faden in diesem an Ideen reichen Text. Und die erweiterte Familie, die sich hier zusammenfindet, nimmt noch einmal den Faden zu Beziehungen und Lebensmodellen auf. Viel Denkstoff also, den dieser Roman in eine sehr zugängliche Form bringt. Wie «Mon Chéri» eben: süsse Hülle, fruchtiger Kern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen