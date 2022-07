Co-Betriebsleiter Fabian Mösch verlässt das St.Galler Palace

Porträt «Die Pandemie war ein heftiger Brocken»: Co-Betriebsleiter Fabian Mösch hat nach fünfeinhalb Jahren das St.Galler Kulturlokal Palace verlassen Seit Ende Juni ist Fabian Mösch nicht mehr Teil der Betriebsleitung des St.Galler Palace. Grund dafür ist die Pandemie, die ihm die Freude an seiner Arbeit geraubt hat. Was der 28-jährige Aargauer in Zukunft machen wird, lässt er bewusst offen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 08.07.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das St.Galler Palace war der Grund dafür, dass Fabian Mösch als 23-Jähriger aus dem Kanton Aargau in die Stadt St.Gallen zog. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 28. Juni 2022)

Im St.Galler Palace ist Ruhe eingekehrt. Das Kulturlokal hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Es ist eine Zeit, die auch in personeller Hinsicht eine Zäsur markiert: Co-Betriebsleiter Fabian Mösch hat das Palace Ende Juni verlassen. Seinen Platz übernehmen Franca Mock und Lorik Visoka; die beiden starten pünktlich zum Saisonbeginn im September.

Mösch arbeitete fünfeinhalb Jahre im Palace, davon vier Jahre als Co-Betriebsleiter an der Seite von Johannes Rickli. In dieser Funktion war Mösch für die Gestaltung des Programms zuständig. Zuvor war er ein Jahr lang Assistent seines Vorgängers Damian Hohl. Als Mösch 2018 vom Vorstand der «Association», so nennt sich der Betriebsverein des Palace, zum neuen Betriebsleiter gewählt wurde, hat er sich eine Co-Leitung gewünscht. «Das schafft zusätzlich Hierarchien ab und fühlte sich in diesem Moment richtig an», sagt der 28-Jährige.

Dass Mösch das Palace verlässt, hat vor allem mit der Pandemie zu tun. «Die Pandemie war ein heftiger Brocken.» Sein Arbeitsalltag habe sich stark verändert. «Es war fast nur noch Administration: telefonieren, ansagen, absagen, warten, ausharren, koordinieren, Gelder beantragen, netzwerken – und so weiter.» Der kreative Teil seines Jobs habe kaum mehr stattgefunden. «Hinzu kam ein konstanter Fatalismus: Jedes Mal, wenn wir wieder aufmachen konnten, fragten wir uns: Ist dies vielleicht das letzte Mal, dass wir öffnen können?»

Bookingagent und Klarinettist

Mösch ist im Kanton Aargau geboren und aufgewachsen. Ein Musikstudium an der Zürcher Hochschule der Künste hat er nach zwei Jahren abgebrochen, weil ihn «die andere Seite der Musikbranche» schon immer sehr interessiert habe. Bereits in der Kanti hat er erste Konzerte veranstaltet, seit mehreren Jahren ist er Programmverantwortlicher des Badener Musikfestivals One Of A Million sowie Bookingagent bei der Agentur Glad We Met. Trotzdem steht Mösch auch hie und da auf der Bühne: Er ist Klarinettist in der Band Pamplona Grup und treibt nebenbei seine Soloprojekte voran, um «seine persönliche Klangsprache weiterzuentwickeln».

Das Palace ist der Grund gewesen, warum Mösch aus dem Aargau nach St.Gallen gezogen ist. «Ich war damals an einem Schwellenpunkt und suchte etwas, das mich finanzieren kann.» Durch seine Arbeit als Bookingagent war ihm das Palace als Konzertlokal bekannt, mit der Pamplona Grup trat er regelmässig dort auf. Als die Stelle als Assistenz der Betriebsleitung ausgeschrieben war, hat Mösch nicht gezögert:

«Das Palace ist programmatisch wie auch ästhetisch eines der schönsten Konzerthäuser der Schweiz.»

Und auch die Philosophie überzeugte den damals 23-Jährigen: «Das Palace ist ein offener Betrieb mit flachen Hierarchien und einem diversen Programm. Zudem besteht in Form des Diskussionsformats ‹Erfreuliche Universität› die Möglichkeit, politische Anliegen öffentlich zu diskutieren und so einen Beitrag zum Stadtleben zu leisten.»

Soziale Nachhaltigkeit ist ihm wichtig

Was er dem Palace für die Zukunft wünscht? «Nichts, ich bin wunschlos glücklich», sagt Mösch und lacht. Allerdings hat er für die gesamte Kulturszene einen Wunsch:

«Wir müssen in Zukunft ganz laut, ehrlich und offen über Geld sprechen.»

Soziale Nachhaltigkeit liegt dem 28-Jährigen am Herzen. Es brauche in der Branche längerfristig eine Lösung für alle, die nicht das grosse Geld machen, sondern sehr viel Gratisarbeit leisten. «Selbstständigkeit im Kulturbereich ist nach wie vor schwierig.»

Seine Zukunft möchte Mösch noch in der Schwebe lassen. Wichtig ist ihm aktuell, viel Zeit zu haben, um wieder kreative Energie zu gewinnen. Er ist aber zuversichtlich: «Es kommt sicher bald ein neues Projekt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen