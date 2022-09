Vanessa Schenk ist Slampoetin, Konditorin und Tantramasseurin

Porträt Die 20-jährige St.Gallerin Vanessa Schenk ist Poetry-Slammerin, Konditorin und angehende Tantramasseurin Vanessa Schenk tritt nächste Woche als einzige Ostschweizerin an den internationalen deutschsprachigen U20-Poetry-Slam-Meisterschaften in St.Gallen an. Diese beginnen am Freitag mit einer Eröffnungsshow in der Grabenhalle. Claudio Weder 1 Kommentar 14.09.2022, 17.00 Uhr

«Ich mag diese depressiven Texte nicht»: Die St.Galler Slam-Poetin Vanessa Schenk will die Leute zum Lachen bringen. Bild: Arthur Gamsa

In ihrem Lieblingstext geht es um eine Glatze. Genauer gesagt um ihre eigene: Die St.Galler Slam-Poetin Vanessa Schenk hat sich im März die Haare abrasiert und darüber ein paar augenzwinkernde Zeilen verfasst («I gseh jetzt us wie so en junge Typ wo id RS mue»). Anlass zu diesem Text gaben die Reaktionen, die sie auf ihren kahlen Schädel erhalten hat: «Hey krass, voll muetig, wieso hesch da gmacht?» oder «Wie fühlt sichs ah?». Sie findet es unfair, dass sich ein Mann mit Kurzhaarschnitt nie solche Fragen anhören müsse:

«Viellicht mue en Maa für die Froge eifach sini Beihoor rasiere, wer weiss / Die Gschlechterrollene sind doch eifach en Scheiss.»

Hätte Vanessa Schenk heute immer noch eine Glatze, würde sie diesen Text wohl auch am kommenden Donnerstag vortragen; dann finden die Vorrunden der internationalen deutschsprachigen U20-Poetry-Slam-Meisterschaften in St.Gallen statt, bei denen Schenk als einzige Ostschweizerin antritt. Sie rückt nach, weil eine Teilnehmerin abgesagt hat. «Ich freue mich riesig, das ist eine grosse Chance für mich», sagt die 20-Jährige, die mit ihrer Familie in Oberuzwil wohnt und bald nach St.Gallen zieht. Dass sie am Wettbewerb teilnehmen darf, obwohl sie mit 20 Jahren eigentlich schon zu alt ist, hat mit Corona zu tun: Aufgrund des zweimaligen Ausfalls der U20-Meisterschaften wurde die Alterslimite um zwei Jahre erhöht.

Für den Wettbewerb will Vanessa Schenk einen komplett neuen Text schreiben. Dieser soll genauso feministisch sein wie der Glatzen-Text: «Nein heisst Nein», diese Botschaft möchte sie rüberbringen. Denn: «Sexuelle Belästigung von Frauen ist leider immer noch ein hochaktuelles Thema.» Sie weiss das auch aus eigener Erfahrung.

Vanessa Schenk während eines Auftritts in der Süd-Bar St.Gallen. Bild: Pierre Lippuner

Auf Hochdeutsch ist der Flow besser

Ihre ersten Verse kritzelte Vanessa Schenk als 15-Jährige in ein Poesiealbum. Und noch heute hat sie immer ein Notizbuch dabei, in welchem sie Tagebucheinträge in Gedichtform festhält. Am liebsten schreibe sie «ehrliche Texte über das reale Leben»: über das Single-Sein, die Weihnachtszeit, ihre Familie. Am wichtigsten ist ihr aber, dass ihre Texte lustig sind:

«Poetry-Slam ist zur Unterhaltung da. Diese depressiven Texte mag ich nicht.»

Meist textet sie auf Schweizerdeutsch, switcht zwischendurch aber auch mal auf Hochdeutsch («weil der Flow besser ist»). Nicht immer sind die Texte gereimt, und falls schon, benutzt sie dafür auch manchmal eine Online-Reimmaschine.

An ihren allerersten Auftritt kann sie sich noch gut erinnern. Sie war als Zuschauerin an einem Slam-Abend im Jugendkulturraum Flon in St.Gallen, wo sie auch nächste Woche auftreten wird. «Offenbar gab es zu wenige Teilnehmende. Denn plötzlich sprach mich an der Bar jemand an: ‹Du siehst aus, als ob du Schreiben könntest. Möchtest du auf die Bühne?›» Die damals 17-Jährige sagte Ja, war aber sehr nervös:

«Auf der Bühne ist man ja quasi nackt; man gibt seine Gedanken und Gefühle preis.»

Der Auftritt war trotzdem ein Erfolg, denn Schenk lernte dadurch Pierre Lippuner kennen, der in der Süd-Bar St.Gallen regelmässig Slams organisiert. Auf den Auftritt im Flon folgten bald weitere; ihr bislang grösster war vor wenigen Wochen im Rahmen der 1.-August-Feier des Pfadi-Bundeslagers vor 30’000 Leuten.

Auf dem Weg zur Selbstständigkeit

Ihre Zeit vertreibt sie aber nicht nur mit Pfadi und Poetry-Slam. Vanessa Schenk arbeitet Teilzeit als Konditorin, malt Wimmelbilder, gibt Kunstkurse und hat kürzlich ihre Ausbildung als Human-Energetikerin abgeschlossen. «Dabei geht es darum, Menschen mit Hilfe von Meditation von Traumata zu heilen», erzählt sie. Zudem lässt sie sich gerade zur Tantramasseurin ausbilden. Sich irgendwann als Heilerin, Künstlerin und Masseurin selbstständig machen, das sei ihr Ziel: «Ich will Liebe verbreiten und ganz viel Kunst machen.»

Internationale deutschsprachige U20-Poetry-Slam-Meisterschaften in St.Gallen: 22. bis 24. September. Eröffnungsshow am 16. September, 20.30 Uhr, Grabenhalle St.Gallen. Detailliertes Programm unter u20slam22.ch.

