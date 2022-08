PORTRÄT Der St.Galler Künstler Jan Kaeser betont: «Selber denken wird immer wichtiger» Jan Kaeser verbindet Humor mit Tiefsinn. Und denkt bei seinen Arbeiten sehr genau über das Material und dessen künstlerische Verarbeitung nach. Die Arboner Galerie Adrian Bleisch zeigt bis 17. September die stets überraschenden Werke des St.Galler Künstlers, der keine Kunst ohne Sinnlichkeit mag. Martin Preisser Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Der Künstler Jan Kaeser an seinem Tisch mit Flämmchen. Die Arbeit trägt den Titel «In Gedenken an ...». Bilder: Reto Martin

Jan Kaesers Flammentisch symbolisiert sehr genau sein künstlerisches Denken: Holz und Feuer, das kann gefährlich werden. Zwei unvereinbare Materialien werden in einem Kunstwerk zusammengebracht. Und zwar so ausgeklügelt, dass die Flamme dem Tisch nichts anhaben kann.

Da hat ein Künstler lange nachgedacht, nicht nur über die Genauigkeit im Umgang mit dem Material, sondern auch über die Genauigkeit des Sinns einer solchen Arbeit. Wobei die Flamme Inspiration bedeuten könnte, und der Tisch für einen Ort des Nachdenkens, des Gedenkens, der Begegnung steht.

Fragen, Gedanken, Denkanstösse ausserhalb bekannter Kontexte transportieren, das schafft Jan Kaeser seit dreissig Jahren: «Kunst ist meine Sicht, die mir hilft, mehr zu verstehen», sagt der St.Galler Künstler. Seine Arbeiten, aktuell in der Arboner Galerie Adrian Bleisch zu sehen, stellen Fragen an den Betrachtenden, gerade weil sie oft so überraschend daher kommen.

Eine kleine Leiter mit vertrockneten Karotten gibt es da. Und die ist eben kein Kunst-Gag mit Lebensmitteln, sondern fragt nach Werden und Vergehen, auch nach der Energie der Karotten, die auch nach über zwanzig Jahren im Kasten von Kaesers Kunst noch Nährstoffe enthalten.

«Stolpern» heisst die Installation mit Herrenschuhen, die im Boden stecken.

Besser humorvoll als herablassend

Vieldeutig und scharfsinnig, tiefgründig und humorvoll sind viele seiner Objekte oder Schrifttafeln. Und der Humor wird nicht der schnellen Wirkung wegen eingesetzt, sondern entspringt einer Lebenshaltung des Künstlers: «Ein humorvoller Blick ist heilender als ein herablassender», sagt Jan Kaeser. Sein Augenzwinkern, das aus vielen seiner Arbeiten aufblitzt, ist auch Ausdruck eines übersensiblen, dünnhäutigen Menschen, wie er sich selbst einschätzt. Er reagiert auf die Welt, auf das, was ihm auffällt oder ihn irritiert, mit seiner oft witzigen, aber nie oberflächlichen Kunst.

Kunst, die Weltuntergangsstimmung inszeniere, die Kommentare zum Weltgeschehen oder zu allem und jedem abgebe, liege ihm fern, sagt Kaeser.

Verbotstafeln mit ausgeklügelten Sprachspielen

Seine Arbeiten kommen nicht mit erhobenem Zeigefinger daher. Und es ist wieder der Humor, mit dem Kaeser auf das ihn seit der Kindheit irritierende Thema von Verboten reagiert. «diezehnverbote» heissen seine roten Aluminiumtafeln. Auf einer verbietet das «Amt für innere Sicherheit» mit Datum ‹31. (!) April 2022›:

«Es ist absolut und strengstens verboten, dieses Verbot zu verbieten.»

Oder die «Museumsdirektion», die es strengstens verbietet, «dieses Verbotsschild als Kunstwerk an einer Wand aufzuhängen.» Mit solch ausgeklügelten Sprachspielen fängt Kaeser, eben augenzwinkernd und nicht moralisierend, viel Aktualität ein.

Jan Kaesers Reihe «diezehnverbote» ist auf den 31. (!) April 2022 datiert.

Jan Kaeser wurde 1966 geboren, ist gelernter Schreiner und studierter Werklehrer. Nach zwei Jahren Lehrerdasein hat er gemerkt, dass er lieber selbst Kunst machen will, als andere anzuleiten. «Vielleicht bin ich heute als Künstler ein Lehrer, der indirekt wirkt», fragt er sich.

Dass er neben seiner Kunst keinen «Brotberuf» brauche, freut ihn. «Das geht nur durch Urvertrauen, dadurch, dass ich mich nicht ablenken lasse. Ich bin dankbar, dass immer wieder ein Törchen aufgeht.» Selber denken werde immer wichtiger, sagt er. Und zum Nach- und Weiterdenken soll seine Kunst verführen, aber auch sinnlich sein.

Warum so viel aktuelle Kunst entsinnlicht sei, fragt er sich oft. Viele seiner Arbeiten sind eine Art Stolpersteine, wie die Herrenschuhe, die im Boden stecken. Da ist schon mal jemand hingefallen; jetzt muss man aufpassen, dass man nicht auch noch über diesen Schuh stolpert.

Das Handwerkliche seiner Kunst ist entscheidend

Ganz subtil geht es bei Jan Kaeser auch immer um Vergänglichkeit. Die Frage um Leben und Tod nimmt er ernst, aber sie ängstigt ihn nicht. Er ist daher auch zu einem Künstler geworden, den man gerne für die Gestaltung von Gemeinschaftsgräbern anfragt. Er ist ein Künstler, der lange nachdenkt, der Ideen sich setzen lässt, bis sie zu einem Kunstwerk werden.

Und dem das Handwerkliche wichtig ist. Seine Arbeiten erfordern oft die enge Zusammenarbeit mit Handwerkern. Manche von ihnen haben Jan Kaesers Kunst zu Hause. «Sie kennen inzwischen meine Ansprüche an die genaue Materialität», sagt der Künstler.

Er ist einer, der auch riskiert. Und einen Koffer um die Ecke schauen lässt. Den hat er in teure Bronze giessen lassen. Und ist überzeugt, dass das richtig gewählte Material die Kraft und Energie eines Kunstwerks vergrössern könne, Kriterien, die für ihn zwingend sind.

Bis 17. 9.; Mi–Fr: 16–18, Sa: 13–17 Uhr, Galerie Adrian Bleisch (Arbon, Grabenstr. 2); So, 4. 9., 11 Uhr: Kontrabassist Lech Wieleba improvisiert über Werke Kaesers; So, 10. 9., 16 Uhr: Führung mit dem Künstler.

