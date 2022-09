Porträt «Dauernd im Hirnsporthochleistungsbereich»: Anya Schutzbach leitet seit zwei Jahren das St.Galler Literaturhaus Lesen konnte sie schon vor der Einschulung; seither spielen Bücher die Hauptrolle im Leben von Anya Schutzbach. Nach Jahren als Lektorin und Verlegerin wechselte sie 2020 von der literarischen «Geburtshilfe» zur Vermittlung. Ein Literaturhaus aufzubauen, sei Knochenarbeit, sagt sie – aber auch motivierend. Spätestens in zwei Jahren soll das Haus eine feste Adresse in St.Gallen haben. Bettina Kugler Jetzt kommentieren 26.09.2022, 17.00 Uhr

Anya Schutzbach in der St.Galler Frauenbibliothek Wyborada. Von hier aus organisiert sie das Programm des Literaturhauses, bis dieses eine eigene Bleibe hat. Bilder: Arthur Gamsa

Die Tür zur Frauenbibliothek Wyborada im ersten Stock des Lagerhauses an der St.Galler Davidstrasse steht offen. Von ihrem winzigen Schreibplatz aus hat Anya Schutzbach Schritte gehört; sie ruft zur Begrüssung, kommt zwei Sekunden später zwischen Büchergestellen hervor – schon sind wir mitten im Gespräch: über die Bibliothek, das Literaturhaus St.Gallen, das derzeit noch mit seinem Programm an wechselnden Orten Station macht. Über Bücher, die Menschen dahinter, über die Buchstadt St.Gallen. Weltweit wird St.Gallen so wahrgenommen, selbst sieht es sich eher in Randlage zu Zürich.

Es wird im Laufe des Gesprächs aber auch um andere Passionen gehen: Schubert zum Beispiel, Liederabende, Lesen im Freien, Schwimmen. «Ich liebe das Wasser, den Himmel, die Berge», sagt Anya Schutzbach. Aufgewachsen ist sie bei Überlingen am Bodensee, mit Blick auf die Voralpen und den Säntis. Demnächst wird sie wieder mit Seesicht wohnen: nun von Trogen aus, wo sie im Palais Bleu einziehen wird – nach etlichen Jahren in Zürich. Sie hat sich eingelebt in St.Gallen, möchte näher an ihrem Arbeitsort sein als bislang.

Literaturvermittlung ist «Hochleistungshirnsport» für Anya Schutzbach – aber auch sonst verlangt ihr Job viel Beweglichkeit.

Ein fester Ort für Literatur

Seit zwei Jahren ist die 58-Jährige Programmleiterin des noch jungen Literaturhauses Wyborada; in dieser Zeit hat Anya Schutzbach unermüdlich Kontakte geknüpft und eine ganze Reihe an Veranstaltungsorten für Lesungen und Autorengespräche erprobt. Sie hat sich nicht nur aufs Anmoderieren beschränkt, auf Planung und Organisation – sondern auch Autorinnen und Autoren vom Bahnhof abgeholt, sich um die technische Einrichtung gekümmert, Getränkekisten geschleppt. So reizvoll es bislang war, mit Literatur im Kunstmuseum zu Gast zu sein, im Botanischen Garten oder im Theater Parfin de siècle, eine Dauerlösung sieht Anya Schutzbach darin nicht:

«Mittelfristig brauchen wir einen fixen Standort. Es verschleisst sehr viel Energie, immer wieder auf die Suche nach einem Raum zu gehen und diesen anzumieten.»

Das Publikum in St.Gallen nimmt sie als offen und neugierig wahr, die Literaturszene der Stadt als lebendig und kooperativ: Man versuche, Terminüberschneidungen und doppelte Einladungen zu vermeiden, etwa in Absprache mit der Programmkommission des Literaturfestivals Wortlaut. Ein Literaturhaus aber ist in ihren Augen mehr als eine literarische Bühne. Wenn Anya Schutzbach über ihre Pläne und Ideen spricht, dann sprudelt es nur so aus ihr hervor: Das Haus solle eine Plattform bieten für Debatten und Performances, es könne mit dem Theater zusammenspannen, ein Ort für den kreativen Austausch von Autorinnen sein. Ihre Aufgabe sieht sie darin, «das Hirn zu bespielen»; Anspruch und Entertainment sollen sich nicht ausschliessen.

Lesen ist ihre Lebensaufgabe

Bücher bilden seit jeher ihren Lebensmittelpunkt. Die Grossmutter brachte ihr schon vor der Schule das Lesen bei, vorausgegangen war eine kindliche Vernarrtheit in Buchstaben – auf Milchtüten oder den Opernschallplatten des Grossvaters. Anya Schutzbach erinnert sich an bis zum Zerfleddern gelesene Kinderbücher, an Tränen nach dem sprichwörtlichen Schmökern mit der Taschenlampe unter der Bettdecke, «wenn ich zu Ende war und die Welt und die Menschen, die sie bevölkerten, wieder verlassen musste». Noch immer liegen stets mehrere Bücher auf ihrem Nachttisch und mindestens ebenso viele auf dem Schreibtisch.

Nach dem Studium der Germanistik und Japanologie zog es Anya Schutzbach in die Verlagsbranche. Sie war lange Jahre bei Suhrkamp und Insel in Frankfurt am Main tätig, gründete dann mit Rainer Weiss den Verlag Weissbooks, war in der Geschäftsleitung des Zürcher Unionsverlags. «Die Aufbauarbeit rund um das Literaturhaus entspricht meiner unternehmerischen Ader», sagt sie. Anstrengend sei es, Knochenarbeit, aber auch sehr motivierend, etwas zu gestalten:

«Kein Tag gleicht dem anderen, ich werde überschüttet von Impulsen und sammle sie alle auf. Ich laufe dauernd im Hirnsporthochleistungsbereich. Ich schaue nie aus dem Fenster und denke: Mir ist langweilig.»

Internationale Autoren nach St.Gallen einladen

Selbst zu schreiben, hat Anya Schutzbach nie ernsthaft in Erwägung gezogen. Vielleicht auch, weil die Messlatte im traditionsreichen Suhrkamp-Verlag so hoch lag. «Zu gross war meine Achtung vor den dort verlegten Büchern», sagt sie. Erst widmete sie sich der «Geburtshilfe», nun geht es ihr um die Vermittlung von Büchern, die bereits in der Welt sind – auch von Klassikern. Derzeit trifft sich auf Einladung des Literaturhauses ein kleiner Zirkel, der gemeinsam Virginia Woolfs Roman «Orlando» liest und diskutiert: eine spannende, bereichernde Erfahrung.

Mehr internationale Autoren möchte Anya Schutzbach nach St.Gallen holen, die regionalen aber nicht vernachlässigen – und bis spätestens 2024 eine feste Adresse für das Literaturhaus haben. Die frei werdende Notrufzentrale wäre ein Glücksfall. Zumal Anya Schutzbach mit literarischer Telefonberatung schon Erfahrungen gesammelt hat: in der Zeit des Lockdowns als Nothilfe gegen Langeweile.

