Porträt «Das Gerede vom Kulturinfarkt ist Unsinn»: «Saiten»-Redaktor Peter Surber geht Ende Oktober in Pension Seit vier Jahrzehnten begleitet Peter Surber das Ostschweizer Kulturleben journalistisch – bis 2012 war er Redaktor dieser Zeitung. Wäre er heute jung, würde er über die Klimakrise schreiben. Gleichwohl glaubt er an die gesellschaftsverbindende und zukunftsweisende Kraft des Kulturschaffens und wird auch im Ruhestand kämpferisch bleiben: Kritisch im konstruktiven Sinn. Bettina Kugler 29.10.2022, 05.00 Uhr

Über vierzig Jahre lang hat Peter Surber die kulturelle Vielfalt in der Ostschweiz als Journalist beobachtet, kritisch begleitet und sich dafür engagiert – ein Privileg, sagt er. Dabei ist er eher beiläufig «hereingerutscht» in den Beruf. Bilder: Ralph Ribi

Er bringt das aktuelle Heft des Ostschweizer Kulturmagazins «Saiten» mit zum Gespräch in der Lokremise St.Gallen, einem Ort, der Peter Surber viel bedeutet – doch dazu später. Diese Verzögerungswendung könnte wörtlich so in einer seiner Theaterkritiken, in einem seiner Porträts und Hintergrundtexte zu kulturellen Debatten stehen: Als Signal für die enorme inhaltliche Dichte, aber auch für den Willen, klar und verständlich zu formulieren, respektvoll Position zu beziehen. In einem fein austarierten Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zu beschreiben und einzuordnen: unabhängig, glaubwürdig. Ein Kunststück in einer bei aller Fülle doch übersichtlichen Kulturszene. Man kennt sich schnell in der Ostschweiz.

Über vier Jahrzehnte hinweg hat der gebürtige St.Galler diese Haltung zur Leitschnur seines Schreibens gemacht. Zunächst, schon während des Slawistikstudiums, als freier Reporter und Kulturkritiker für diese Zeitung. Später als Volontär, als fest angestellter Lokal-, dann Kulturredaktor und Ressortleiter. Beiläufig sei er hineingerutscht in den Beruf, sagt er, zur Kultur eher familienbedingt gekommen: Als er nach der Geburt seines ersten Sohnes 1988 in Teilzeit arbeiten wollte. Er musste energisch kämpfen dafür. Nicht nur im Lokalen gilt der Grundsatz: Journalist ist man 24 Stunden am Tag.

«In den Köpfen der Männer war damals noch nicht angekommen, dass Berufs- und Familienarbeit gleichwertig sind und sie etwas verpassen als Väter mit Vollpensum.»

Die Kulturberichterstattung galt als besser planbar und weniger tagesgebunden – doch als vernachlässigbare Nische für das Schöne und nur Unterhaltsame hat Peter Surber sie nie betrachtet. 2012, mit Mitte 50, verliess er das «Tagblatt» und ging zum Kulturmagazin «Saiten». «Es war befreiend, nun keinen Konzern im Hintergrund zu haben, keine fernen Chefetagen, die Entscheide fällen, auf welche man keinen Einfluss hat.» Das «Saiten»-Redaktionskollektiv fühlt sich allein den abonnierenden Mitgliedern verpflichtet, der wenn auch schwer fassbaren Öffentlichkeit. Manchmal wird Peter Surber mit seinem Neffen Kaspar, Vor-Vorgänger bei «Saiten», verwechselt. «Das ehrt mich, er ist ein hervorragender Journalist.»

Surber, der Moderator: Vermittlung hat er ins Zentrum seiner Arbeit gestellt. Verbale «Schlängeleien» mag er nicht – seine hartnäckigen Nachfragen in Interviews sind berüchtigt und gefürchtet. Bild: Ralph Ribi

Interesse am Menschen als Schreibmotor

Das aktuelle Heft des Ostschweizer Kulturmagazins «Saiten» mit dem Abschiedstext von Peter Surber als Redaktor. Bild: «Saiten»

Selten stellt das Heft einen Autor so ins Rampenlicht wie in der Oktober-Ausgabe. «Surbers Ehrenrunde» verspricht das Cover in fetten Lettern: ein hintersinniger Fronttitel, wie er zu Peter Surber passt. Einerseits ist der mehrseitige Beitrag tatsächlich seine «Ehrenrunde», die Abschiedsgeschichte vor der Pensionierung Ende des Monats. Zum anderen macht Surber darin noch einmal mit dem für ihn charakteristischen Interesse an Menschen die Runde. Durch eine kulturell vielfältige Region, die aus der Ferne oftmals unterschätzt wird und die sich ihres Reichtums selbst nicht immer recht bewusst ist.

Die Ehre gebührt dabei nicht Stars und weithin sichtbaren Leuchttürmen. Vielmehr lässt Surber Akteure zu Wort kommen, die in unermüdlicher Kleinarbeit Grosses bewirken. Zum Beispiel die Regisseurin Barbara Schlumpf: Im «lebensfrohen Süden» des Kantons macht sie ortsspezifisches, auch ungemütliches Volkstheater. Oder die St.Gallerin Pamela Dürr, künstlerische Leiterin der «Kulturkosmonauten»: Ihr Projekt ermöglicht Jugendlichen aus diversen Schichten und Kulturen kreatives Tun in einer Gruppe – «Teilsein», was mehr ist als Teilhabe.

Enorm gestiegenes Bewusstsein für Kulturförderung

Zukunftsarbeit im besten Sinne sei dies, sagt Peter Surber, und ein Beweis für die Systemrelevanz von Kunst und Kultur:

«Hier entstehen Zukunftsvisionen, hier werden die Skills der künftigen Arbeitswelt eingeübt. Kultur ist nicht nur ein Lückenfüller zwischen den wirklich wichtigen Sachen.»

Die Städte und Kantone hätten dies erkannt. Anders als in seinen Anfängen sei das Förderbewusstsein inzwischen stark in den politischen Verwaltungen verankert, was eine ungemein vielfältige, lebendige Kulturszene in der Region ermögliche. «Das Gerede vom drohenden Kulturinfarkt ist Unsinn», findet Surber:

«Kultur hält das Denken wach. Es kann gar nicht zu viel davon geben, höchstens zu viel Militär und zu viel Strassenbau.»

Bleibt dennoch ein «Stachel» für die Freien: die Tatsache, dass Häuser wie die Lokremise kaum zugänglich sind für Gastspiele – und ein fester alternativer Spielort in St.Gallen nach wie vor fehlt. In diesem Punkt ist Peter Surber nah an den Kulturschaffenden: Er hat sich seit jeher auch kulturpolitisch engagiert, nicht nur am Schreibtisch: für die Kulturlandsgemeinde, als Mitglied der Kulturstiftung Appenzell Ausserrhoden, im Kulturrat, bei der IG Kultur Ost.

Keineswegs «nebenbei» singt Surber, Zwillingsbruder des Musikers Jürg Surber, im Tablater Konzertchor – zur Freude und aus der festen Überzeugung heraus, dass sich Menschen, die heute zusammen musizieren, dabei aufeinander hören und eingehen, nicht morgen die Köpfe einschlagen.

Aufgeregt in «Stürmli», unberührt vom drohenden Sturm

Überhaupt liegt ihm das genaue Hinhören mindestens so sehr wie das hartnäckige Nachfragen. Immer hat er sich als Vermittler verstanden, Kritik als Differenzierung. An «Verrissen» vermisst er gute Argumente, die Vertiefung. Manche Aufregung im Kulturbetrieb, wie derzeit um die neue Leitungsstruktur am Theater St.Gallen, habe sich im nachhinein eher als «Stürmli» erwiesen, sagt Surber im Rückblick. Und wundert sich, wie unberührt und unbeweglich wir dagegen den Klimawandel hinnehmen. Hätte er noch einmal vierzig Jahre vor sich, er würde Umweltjournalist. «Aber ändern könnte das wohl auch nichts.»

