St.Galler BandXOst-Gewinner Unlsh im Porträt

Porträt Auf der Bühne in Ekstase: Die St.Galler Rockband Unlsh fesselt ihr Publikum mit Drama und Theatralik Die St.Galler Band Unlsh hat den diesjährigen BandXOst-Wettbewerb gewonnen. Mit ihrem ganz eigenen Sound, den sie «Melodic Dramacore» nennen, wollen die fünf Freunde die Musikwelt erobern. Am 30. Dezember kommt ihre erste Single «Frozen In Time» heraus. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Von links: Alessandro Guglielmetti, Nicola Leuthold, Nico Silvestri, Maurus Schedler und Sophia Haas. Bild: Leon Stelzer

Im Proberaum von Unlsh (ausgesprochen: «unleash», übersetzt: «entfesseln») auf dem St.Galler Rosenberg geht es zu und her wie im Bienenstock. Unlsh, das sind Nico Silvestri (20), Alessandro Guglielmetti (19), Maurus Schedler (21), Nicola Leuthold (21) und Sophia Haas (19). Die Bandmitglieder wirken quirlig, sprechen wild durcheinander und wuseln umher. Der Proberaum befindet sich in einem kleinen Häuschen. Über eine steile Treppe geht es in den oberen Stock, wo alle Instrumente stehen und die fünf Freunde gemeinsam Musik machen.

Die St.Galler haben Ende November den Nachwuchs-Wettbewerb BandXOst gewonnen. Sie überzeugten mit ihrem Sound und ihrer Performance. Gewonnen hat die junge Band Preise im Wert von 15'500 Franken, darunter ein professionelles Coaching, Studioaufnahmen sowie Auftritte an Festivals, etwa am Clanx-Festival oder am Open Air Lumnezia.

Die Band Unlsh kurz nach ihrem Sieg beim BandXOst-Wettbewerb. Bild: Reto Martin

Gemeinsam erwachsen geworden

«Es ist absolut fantastisch. Langsam begreifen wir, was es heisst, BandXOst-Gewinner zu sein», sagt Maurus Schedler, Gitarrist der Band. Alles, was zum Musikbusiness dazugehört, zum Beispiel die Medienauftritte, seien neu ein Teil ihres Alltags. «Die Musik ist gerade sehr präsent», sagt Nico Silvestri. Der Sänger hat diesen Sommer sein Psychologiestudium in Zürich angefangen. «Das erste Jahr im Studium ist anstrengend und jetzt hat sich etwas Neues, Riesiges in meinem Leben aufgetan.» Wie Silvestri studieren auch die restlichen Bandmitglieder in Zürich, Luzern oder Rorschach.

Kennengelernt haben sich die fünf an der Kantonsschule am Burggraben. «Wir kennen uns, seit wir 14 bis 16 Jahre alt sind. Wir sind zusammen erwachsen geworden», sagt Silvestri. «Wir sind Freunde und kommen gut miteinander aus, das macht uns zu einer geilen Bande», fügt Alessandro Guglielmetti an und lacht. Der 19-Jährige spielt Keyboard und Gitarre. Die Band Unlsh gibt es erst seit Ende 2021.

Die vier Bandmitglieder in ihrem Proberaum. Bassistin Sophia Haas fehlt. Bild: Arthur Gamsa

Elemente aus Klassik und Metal

Melodisch und theatralisch: Der Sound von Unlsh ist dramatischer Rock, mit Elementen aus Klassik und Metal. «Wir haben das Beste aus verschiedenen Genres unter dem Namen ‹Melodic Dramacore› vereint. Für uns ist es aber nicht nur ein Genre, es ist eine Bühnenshow und beschreibt unsere Band perfekt», sagt Guglielmetti. «Wir heben uns so von anderen ab», ergänzt Schedler. Alle Bandmitglieder hatten klassischen Musikunterricht. «Die orchestralen Elemente unterstreichen wunderbar die Dramatik und Dramaturgie, die wir in unseren Songs anstreben», sagt Silvestri.

Mit «Frozen In Time» hat die junge Band das Publikum am Wettbewerb in ihren Bann gezogen. «Im Song geht es um die Angst vor dem Nichts, vor der Sinnlosigkeit. Die Ohnmacht, die man ab und zu verspürt in dieser Welt, das fühlt sich wie ‹Frozen in Time› an», sagt Silvestri. Und dieses Gefühl bringt Silvestri mit seiner Performance auf die Bühne. Während er singt, windet sich sein Körper. «Meine Bewegungen kommen von innen. Auf der Bühne bin ich wie im Film, in Ekstase, es fühlt sich nicht real an. Es ist ein einziger Energiefluss zwischen uns und dem Publikum», sagt er.

Der Auftritt von Unlsh ab 2:30:35.

Wenn die Band an einem neuen Song arbeitet, bringe sich jede und jeder ein. «Wir sind Perfektionisten, was auch anstrengend sein kann. Doch am Ende kommen wir immer auf einen Nenner.» So will die Band auch wahrgenommen werden, als Einheit. «Das Publikum soll unsere Freude an der Musik spüren», sagt Silvestri.

Die fünf Bandmitglieder haben bereits drei Songs aufgenommen. Die erste Single «Frozen In Time» erscheint am 30. Dezember. Ziel der Band ist es, einmal am Open Air St.Gallen zu spielen. «Das wäre ein absoluter Traum», so Schedler. Wenn die fünf Freunde noch grösser denken, dann möchten sie irgendwann von der Musik leben können. Wer Unlsh hören möchte, muss sich bis zum nächsten Festivalsommer gedulden. Guglielmetti sagt: «Es sind zwar schon vorher Auftritte geplant, es ist aber noch nichts in trockenen Tüchern.»

