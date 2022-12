Die St.Galler Musikerin Priya Ragu reitet auf der Erfolgswelle

Popstar «Früher war ich ein Fisch in einem kleinen Teich, jetzt schwimme ich im Meer»: Die St.Gallerin Priya Ragu reitet auf der Erfolgswelle Die St.Gallerin Priya Ragu ist mit ihrer Musik international erfolgreich unterwegs. Innerhalb von zwei Jahren hat sich die 36-Jährige in der Musikbranche einen Namen gemacht und bei Warner Music einen Vertrag unterzeichnet. Bald kommt ihr Débutalbum. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Priya Ragu liess sich in einem der Räume der Musikschule der Stadt St.Gallen ablichten. Hier hat sie die Liebe zur Musik gefunden. Bild: Marius Eckert

Ihr Sound ist eine Mischung aus Soul, Jazz und R'n'B, gespickt mit tamilischen Einflüssen. In ihrer neuesten Single «Adalam Va!» – zu Deutsch «Lass uns tanzen» – singt sie darüber, wie wichtig es ist, sich bewusst Zeit zu nehmen. «Alles ist so schnelllebig. Wir vergessen oft, zu bremsen, bewusst zu atmen und uns zu fragen: Wo bin ich? Was passiert gerade?», sagt Priya Ragu. Für grosse Pausen hat die St.Galler Musikerin mit tamilischen Wurzeln selber gerade keine Zeit.

Priya Ragus Karriere geht steil nach oben. 2020 hat sie ihre Débutsingle «Good Love 2.0» herausgebracht. Der Song erschien auf dem Soundtrack des Videogames «Fifa 21», wurde im indischen Radio und später im britischen BBC Radio 1 gespielt. Sie ist bei Warner Music unter Vertrag und pendelt zwischen Zürich und London. Dieses Jahr spielte sie 50 Shows, zum Beispiel am Open Air St.Gallen. Nächstes Jahr erscheint ihr Débutalbum. Priya Ragu sagt:

«Ich habe den Durchbruch noch nicht geschafft. Ich habe lediglich eine Möglichkeit erhalten. Was ich daraus mache, ist jetzt die Frage.»

Es war nie Priya Ragus Ziel, international durchzustarten. Sie war sich nicht sicher, ob Radiostationen ihre Songs spielen. «Mein Sound ist sehr eklektisch.» Die Musik kreiert sie zusammen mit ihrem Bruder Japhna Gold, der sowohl Produzent ist als auch in ihrer Band spielt. «Am Anfang hatten wir unterschiedliche Vorstellungen. Irgendwann habe ich ihm gesagt: ‹Ich vertraue dir, mach es so, wie du willst.› So ist unsere Musik entstanden.» Tamilische Klänge einfliessen zu lassen, sei kein bewusster Entscheid gewesen.

Priya Ragu hat sich mit 30 Jahren dazu entschieden, voll auf die Musik zu setzen. «Mir wurde erst dann klar, dass ich das Talent habe und etwas daraus machen muss», sagt sie. Vorher hatte sie Angst und Zweifel, ob sie Songs schreiben könne, ob ihr Englisch gut genug sei und wer ihre Musik überhaupt hören möchte. Bis vor einem Jahr arbeitete sie bei der Fluggesellschaft Swiss in der Buchhaltung. «Ich glaube, ein Teil meines Erfolgs hat damit zu tun, dass ich mir Zeit gelassen habe.»

Anfangs hat Priya Ragu das Musikbusiness unterschätzt. «Ich dachte, es genügt, auf der Bühne zu stehen und schön zu singen.» Aber oft geschehen mehrere Dinge gleichzeitig: Man bespricht das Cover für die Single, hat einen Auftritt an einem Festival, kreiert neue Songs und gibt Interviews. «Es ist anstrengend und gleichzeitig gibt es mir viel. Das ist die Magie der Musik: Sobald ich die Bühne betrete, schaltet der Knopf um und ich bin voll da.»

Action in London, Ruhe in der Schweiz

Priya Ragu ist in St.Gallen geboren und aufgewachsen. Als zehnjähriges Mädchen trat sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Bruder an tamilischen Events auf und hat gesungen. Die Musikschule der Stadt St.Gallen war ein wichtiger Ort. «Dort fand ich die Liebe zur Musik. Meine Geigenlehrerin hat mir beigebracht, an mich zu glauben.»

Inspiriert hat die 36-Jährige auch die Stimme der US-amerikanischen Sängerin Lauryn Hill. Es gebe viele gute Sängerinnen und Sänger, aber niemand berührt sie so wie Hill.

«Es ist mein Ziel, Menschen so zu berühren, wie sie mich berührt.»

In der Schweiz kommt Priya Ragu zur Ruhe, in London hingegen ist sie sehr aktiv. Die Schweiz sei wie eine Schutzhülle. «Ich schlafe viel, schaue Serien, treffe Freunde und gehe mit meinem Hund spazieren.» In der Schweiz führe sie ihr altes Leben, in Grossbritannien ihr neues: «In London werde ich oft auf der Strasse erkannt und angesprochen, hier nicht.»

«Ich wünsche mir einen Grammy»

Entspanntheit und Coolness, das strahlt die Sängerin aus. Selbstzweifel sind ihr nicht anzumerken, doch sie spürt sie sehr wohl: «Ich habe sie noch immer, vor allem jetzt. Früher war ich ein Fisch in einem kleinen Teich, jetzt schwimme ich im Meer.» Sie denkt gross und bleibt positiv. Trotzdem ist ihr bewusst, dass auch der Erfolg irgendwann vorbei sein kann. «Mein Vater sagt immer: ‹Alles ist temporär.› Wenn alles vorbei ist, ist es okay für mich. Ich bin nicht emotional an den Erfolg gebunden. Musik werde ich sowieso immer machen.»

Wie sieht Priya Ragus Zukunft aus? Zum Beispiel denkt sie an eine Kollaboration mit dem schottischen Sänger Paolo Nutini. Oder: «Ich wünsche mir einen Grammy. Ich habe das Gefühl, das wird passieren. Auch wenn der Wunsch momentan viel zu gross scheint.» Doch am wichtigsten sei ihr: «Meine Geschichte soll rausgetragen werden und Menschen inspirieren: Auch eine Frau über 30 hat die Chance, etwas Neues zu beginnen.»

