Neues Album "Blumen" der Rorschacher Band Panda Lux

Pop Zucker im Blut und ein Oktopus namens Pierre: Die Rorschacher Band Panda Lux hat das aussergewöhnlichste Album des Jahres produziert Mit ihrem dritten Album haben Panda Lux ein Experiment gewagt: Das Konzeptalbum «Blumen» besteht aus nur einem Song, aufgenommen in neun verschiedenen Versionen. Zu hören ist auch die Stimme des St.Galler Liedermachers Manuel Stahlberger. Claudio Weder Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Panda Lux sind (v.l.) Moritz Widrig, Janos Mijnssen, Silvan Kuntz und Samuel Kuntz. Bild: Remy Otto

Das aussergewöhnlichste Album des Jahres kommt von Panda Lux. Die Rorschacher Indiepopband stellt mit «Blumen» (am Freitag erschienen) alle gängigen Vorstellungen eines klassischen Popalbums auf den Kopf. Es ist eigentlich gar kein Album, sondern ein genre- und länderübergreifendes Kunstprojekt. Doch der Reihe nach.

Das Album besteht aus nur einem Song. Dieser wurde in neun Versionen und in Zusammenarbeit mit mehreren Gästen aufgenommen, etwa mit dem St.Galler Liedermacher Manuel Stahlberger. Die Originalversion ist im Oktober 2021 erschienen. Es ist ein Song, der viele aktuelle Themen anspricht: den Hedonismus der jungen Generation, den Konsumwahn, Geschlechterrollen – und vor allem: die Klimakrise. In der ersten Strophe singt Silvan Kuntz:

«Ich habe Blumen mitgebracht / Nicht selbst gepflückt / Dafür selbst bezahlt / Ich leg’ sie nieder / Auf das Grab / Das wir uns schaufeln / Jeden Tag.»

Dass wir mit unserem Konsumverhalten den Planeten zugrunde richten, kommt im Text immer wieder zur Sprache.

«Wir spritzen Zucker in unser Blut»

Jede Version greift einen anderen inhaltlichen Aspekt des Originals auf. Version zwei verdeutlicht, dass die Klimakrise von globalem Ausmass ist: Der Text wird von der deutschen Schauspielerin Nadine Geyersbach vorgelesen, zum Schluss erklingt er, untermalt von einem sanften elektronischen Beat, auf Schwedisch, Russisch, Französisch, Griechisch und Farsi.

Die deutsche Singer-Songwriterin Mine, bürgerlich Jasmin Stocker. Bild: PD

Version fünf, eine Kollaboration mit der deutschen Popsängerin Mine, legt den Fokus auf das Thema Wachstumswahn und Konsumgesellschaft. Mine hat einen neuen Refrain geschrieben: «Wir vergehen, wir vergehen, wir vergehen / Und alles hört auf / Wir verstehen, wir verstehen / Und sehen uns von aussen zu / Spritzen Zucker in unser Blut / Jetzt ist es gut / Jetzt ist gut.»

Eingesperrt zwischen Compi und Klo

Aktomis (bürgerlich Jo Flüeler) ist Schweizer Komponist, Cellist und Produzent. Bild: PD

Dasselbe Thema nimmt Version sechs auf: «Mehr, immer nur mehr», diese Zeile steht zu Beginn dieses haarsträubenden Hyperpop-Remixes von Jo Flüeler alias Aktomis. Dem Prinzip «Immer mehr» folgt der Remix auch in musikalischer Hinsicht: Das Spektrum elektronischer Klangmöglichkeiten wird bis zur Schmerzgrenze ausgeschöpft.

Der St.Galler Liedermacher Manuel Stahlberger. Bild: PD

In der Stahlberger-Version geht es um das Verschanzen in den eigenen vier Wänden. Stahlberger singt seine neu verfassten Strophen aus Sicht eines Oktopus’: «I bi en Oktopus / Min Name isch Pierre / I schwimm i mim Zimmerli / Hin und här.» Dabei taucht auch das Konsumthema wieder auf: «Iigsperrt und iigloggt / Zwüschet Compi und Klo / Ässware, Kleider, Droge / Lönd mir üs alles cho.» Zur Entstehung des Songs sagt Bassist Janos Mijnssen: «Wir wollten unbedingt eine Mundartversion machen. Stahlberger war von Anfang an unser Favorit.»

Ein einmaliges Experiment

Doch warum neun Versionen desselben Songs? «Zum einen ist uns die Message des Songs wichtig», sagt Mijnssen. Zudem bringen die vier Bandmitglieder, alle Profis auf ihrem Gebiet, unterschiedliche musikalische Hintergründe mit – von Klassik über Pop bis Elektro. «Bei diesem Projekt konnten wir alle unsere Einflüsse vereinen. Das ist uns noch nie so gut gelungen.»

Zu den ersten drei «Blumen»-Versionen haben Panda Lux ein aufwendiges, dreiteiliges Musikvideo produziert. Gedreht wurde es im Dinosauriermuseum Aathal. Video: Youtube

Dies erklärt die stilistische Bandbreite des Albums: Die neun «Blumen» sind so verschieden, dass man sie kaum als Versionen desselben Songs erkennen würde, wenn da nicht der Text wäre, der alles zusammenhält. Es gibt auch eine Chorversion, eine Akustikversion, eine Liveversion mit Streichquartett sowie eine Instrumentalversion, die auf dem westafrikanischen Instrument Kora basiert. Die Brüche zwischen den Songs sind teils extrem: von ruhig zu laut, von akustisch zu elektronisch – sämtliche Gegensätze prallen aufeinander.

Das macht das Album aber spannend. Es ist ein Statement gegen den Zwang im Mainstream-Pop, dass alles gleich tönen muss. Es ist aber auch ein Statement gegen die Schnelllebigkeit der Musikindustrie, gegen den Druck, immer neue Songs nachliefern zu müssen. Mijnssen sagt: «Wir wollten uns bewusst über eine längere Zeit mit diesem einen Song beschäftigen. Zuvor hatten wir sehr viele Songs in sehr kurzer Zeit veröffentlicht.» Ob das nächste Album wieder so wird? Mijnssen verneint. «Es war ein einmaliges Experiment.»

