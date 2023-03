Die Appenzeller Singer-Songwriterin Riana singt jetzt auf Mundart

Pop Patent Ochsners «Scharlachrot» auf Innerrhodisch: Die Appenzeller Sängerin Riana sorgt mit ihren Mundartsongs für Gänsehaut Sie hat kürzlich zwei neue Singles im Innerrhoder Dialekt veröffentlicht und den Mundarthit «Scharlachrot» von Patent Ochsner gecovert: Die Appenzeller Singer-Songwriterin Riana ist aktuell auf Tour und macht dabei auch einen Halt im Appenzellerland. Emil Keller Jetzt kommentieren 17.03.2023, 12.00 Uhr

Riana gewann 2018 den «Band X Ost»-Wettbewerb – als erste Frau. Bild: Ladina Bischof

Stundenlang könnte man Rianas Stimme zuhören. Wenn sie im Innerrhoder Dialekt Geschichten aus ihrem Alltag, ihrer Kindheit oder ihrem Innenleben besingt, schmiegen sich die Sätze und Worte wunderbar natürlich an ihre Gitarren- oder Klavierklänge. Dabei ist es harte Arbeit, den markanten Dialekt in Form zu bringen: «Ich muss jeweils mit Bedacht vorgehen, sonst werden die Songs schnell kitschig und plakativ», erzählt die 23-jährige Appenzellerin. Sie ist aktuell auf Tour und spielt am 18. März ein Konzert im Asselkeller Schönengrund.

Seit gut drei Jahren singt die heute in Winterthur wohnhafte Singer-Songwriterin in Mundart. 2020 erschien der Song «Heweh» auf ihrer EP «Heart of Gold». Kürzlich hat sie mit «So luut» und «Nüd viel» zwei weitere Mundartsongs veröffentlicht und in einer SRF-«Coversession» den Klassiker «Scharlachrot» von Patent Ochsner aus dem Berndeutschen ins Innerrhodische übersetzt. «Das hat unheimlich Mut gebraucht. Ich wollte den Song ja nicht verhunzen oder ins Lächerliche ziehen», sagt Riana über einen ihrer Lieblingssongs, «aber jemand musste es ja mal probieren.»

Rianas Coverversion von «Scharlachrot». Das Original von Patent Ochsner stammt aus dem Jahr 1991 und zählt zu den bekanntesten Schweizer Mundartsongs. Video: Youtube

Ihre ersten Texte schrieb sie noch auf Englisch: «Eigentlich habe ich mehr beim Rumblödeln damit angefangen, auf Schweizerdeutsch zu singen. Irgendwie war ich dann plötzlich davon angetan.» Mit ihrem Innerrhoder Dialekt scheint sie ein glückliches Los gezogen zu haben, wie die lange Musiktradition des Kantons mit Talerschwingen, Hackbrett und Jodeln beweist. Die urige Mundart eignet sich auch hervorragend für Rianas Musik, welche moderne Elemente aus Pop, Soul und Jazz verbindet.

Musik aus dem stillen Kämmerchen

Aus einer musikalischen Familie kommt Riana, die mit bürgerlichem Namen Riana Steinmann heisst, eigentlich nicht. Nur der Vater spielte ab und an auf seiner Gitarre und sie trällerte ein Lied dazu. Den Ärmel reingezogen hat es ihr, nachdem sie die Musikschule besucht und Gesangsunterricht genommen hatte. Doch lange war ihre Musikalität eher etwas Privates. Zwar spielte und sang sie hin und wieder an einer Hochzeit: «Ich hatte damals aber mega Angst, vor einem grossen Publikum zu spielen», erinnert sie sich.

Den Song «Heweh» hat Riana ihrer Heimat gewidmet. Er ist 2020 auf ihrer EP «Heart of Gold» erschienen. Video: Youtube

Dieser Herausforderung stellte sie sich mit der Teilnahme am «Band X Ost»-Wettbewerb 2018. «Das war damals ein recht spontaner Einfall. Ich wollte mich aus meiner Komfortzone herausbewegen», erzählt die Sängerin. Mit Erfolg: Die damals 19-Jährige gewann den Wettbewerb – als erste Frau überhaupt. «Ich hatte nicht damit gerechnet und musste für die Finalrunde noch schnell etwas auf die Beine stellen.» Die Jury und das Publikum überzeugte sie auf jeden Fall vollends mit ihrer mal kraftvollen, mal anrührenden Stimme.

Es folgten jährlich immer mehr Auftritte an Festivals, in Bars und Cafés. Seit diesem Jahr setzt sie noch mehr auf die Musikerinnenkarriere. Drei Tage pro Woche arbeitet sie als Lehrerin, die restliche Zeit werkelt die Multiinstrumentalistin an Songs und studiert diese zusammen mit ihrem Schlagzeuger und Bassisten ein. Dass ihre Musik immer mehr auf Anklang stösst, freut sie: «Aber Musik machen würde ich sowieso.»

Hinweis 18.3., 20.15 Uhr, Asselkeller Schönengrund (Mehrzweckhalle). Mehr Infos unter rianamusic.com

