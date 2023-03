Album "Fever Dreams" der Frauenfelder Band The Rising Lights

Pop Fieberträume in der Grossstadt: Das Debütalbum von The Rising Lights aus Frauenfeld ist der perfekte Soundtrack für nächtliche Autofahrten Sie sind auf dem Land aufgewachsen, doch ihre Songs erzählen Geschichten aus Grossstädten wie Los Angeles oder Paris: Die Popband The Rising Lights tauft am 18. März ihr Album «Fever Dreams» im Eisenwerk Frauenfeld – und feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 13.03.2023, 17.00 Uhr

Für dieses Foto sind Jovin Langenegger (Bass), Dennis Koch (Gesang und Gitarre) und Simeon Wälti (Schlagzeug) nach Frankfurt gereist. Bild: PD

Sirenen heulen und es riecht nach Benzin. Das neue Album «Fever Dreams» der Popband The Rising Lights verbreitet Grossstadtfeeling. Und zwar von Anfang an. Bereits im ersten Song cruist Sänger Dennis Koch in einer imaginären Limousine durch eine Stadt, sagen wir: New York. Und auch sonst zelebrieren die drei Musiker, die im Schnitt 27 Jahre alt sind, gerne das Urbane. Auf ihren aktuellen Bandfotos posieren sie vor der Frankfurter Skyline. Sie reisen nach Berlin und Paris, um Musikvideos zu drehen, und haben vor einigen Jahren am Bandcontest «Local Heroes» in Wien teilgenommen.

Dabei sind Jovin Langenegger, Simeon Wälti und Dennis Koch auf dem Land aufgewachsen: in der Region Frauenfeld. Dort, genauer im Kulturzentrum Eisenwerk, taufen sie am 18. März ihr Album – und feiern gleichzeitig ihr zehnjähriges Bestehen.

Zwischen Los Angeles und Appenzeller Alphütte

Die drei haben sich an der Kanti kennengelernt, sind zu besten Freunden geworden. Heute leben sie in Zürich. Drummer Simeon Wälti ist Primarlehrer, Fotograf und Filmemacher, Bassist Jovin Langenegger arbeitet als Elektrotechniker bei einem Start-up. Sänger und Gitarrist Dennis Koch absolviert gerade ein Popmusikstudium.

Grossstädte sind für die drei Thurgauer eine Inspirationsquelle: «Uns gefallen die Visuals, Farben und Lichter, die Grossstädte in sich haben», sagt Simeon Wälti. Grossstädte bieten aber auch Stoff für gute Geschichten: In der Ballade «Stay» schildert Sänger Dennis Koch eine reale Begegnung mit einer weinenden Frau auf einer Busfahrt von Santa Barbara nach Los Angeles. Ein anderer Song handelt von seinem Jugendschwarm Marlene, die nach Paris ausgewandert ist. Ihr hat die Band mehr als nur einen Song gewidmet: «Wir haben Marlene mit einem Videocall überrascht, sie in Paris besucht und mit ihr ein Musikvideo gedreht», sagt Wälti. Das Video wurde am Sonntag veröffentlicht.

Für das Video zum Song «Marlene» reiste die Band nach Paris. Video: Youtube

Zur Grossstadtästhetik passt nicht zuletzt der Albumtitel «Fever Dreams». Städte schlafen nie. Auch die drei Musiker kennen das: Die Songs sind zum grössten Teil nachts entstanden – allerdings fernab vom Rauschen der Stadt, in einer einsamen Alphütte im Appenzellerland. Denn: Fürs Songwriting brauchten sie Ruhe. «Die Alphütte war perfekt, um ohne Ablenkung und Unterbrechung Songs schreiben zu können», sagt Wälti.

«Wir sind eine Liveband»

Auch wenn «Fever Dreams» ihr erster Longplayer ist: Untätig waren The Rising Lights in den letzten Jahren nicht. Im Gegenteil. Sie haben zwei EPs veröffentlicht und über 150 Konzerte gespielt, unter anderem am Open Air Gampel und am «Stars in Town» in Schaffhausen. «Wir sind eine Liveband und leben für die Energie auf der Bühne», sagt Wälti. Für das Debütalbum wollten sie sich bewusst Zeit lassen: «Wir haben lange nach unserem eigenen Sound gesucht.»

Das Album ist für die Band ein neues Kapitel. Das kommt im Song «Lover» zum Ausdruck – musikalisch wie auch textlich. Video: Youtube

Das Warten hat sich gelohnt: Mit «Fever Dreams» zeigen die drei Thurgauer, wie ernst sie es mit ihrer Musik meinen. The Rising Lights sind keine Newcomerband mehr, ihr Auftreten wirkt professionell und selbstbewusst, ihr Sound ist gereift. Neu kommen ihre Songs, die sich zwischen Indie- und Mainstreampop bewegen, im Retrogewand daher: Discobeats und 80er-Synthies gesellen sich zur bewährten Kombo aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Das passt zum Zeitgeist: Retro ist gerade voll im Trend.

Und trotz Grossstadt-Träumen bleiben The Rising Lights am Boden. Dass sie das Album in Frauenfeld taufen, ist sympathisch. «Fever Dreams» ist damit nicht nur der perfekte Soundtrack für eine nächtliche Autofahrt durch Berlin, Paris oder New York – sondern auch für einen Roadtrip durch den Thurgau.

Hinweis 18. 3., 20 Uhr, Eisenwerk Frauenfeld.

