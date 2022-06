The Magnetic Fields kommen ins Palace St.Gallen

Pop Erst mal einen trinken, dann die Scheidung: The Magnetic Fields kommen nach St.Gallen Am 8. Juni spielt die legendäre US-Popband The Magnetic Fields im St.Galler Palace. Es ist ihr einziges Schweizer Konzert. Die Band ist bekannt dafür, die Oberflächlichkeit von Lovesongs zu besingen. Marc Peschke Jetzt kommentieren 03.06.2022, 12.00 Uhr

The Magnetic Fields um Frontsänger Stephen Merritt (links). Bild: PD

Es gibt Bands, die können Songs schreiben. Wieder andere können etwas bessere Songs schreiben. Und von denen, die wundervolle Songs schreiben können, gibt es wieder welche, ganz wenige nur, die sind nochmals besser. Zu diesen raren Exemplaren gehören The Magnetic Fields aus New York, die am 8. Juni im St.Galler Palace auftreten. Sie haben sich nach «Les Champs Magnétiques» von André Breton und Philippe Soupault benannt – dem 1920 publizierten ersten Werk des literarischen Surrealismus, das nach Aussage der Autoren in einer Art passivem Halbschlaf geschrieben worden sein soll.

Stephen Merritt – dem 1966 geborenen Kopf der Magnetic Fields – gefällt so etwas: passiver Halbschlaf. Er hat Zitat-Pop zur grossen Kunst gemacht. Er pickt sich das Beste aus dem Werk von Simon & Garfunkel, der Beach Boys, der Byrds, der Beatles und dreht alles durch den Magnetic-Fields-Musik-Wolf. So entstanden Alben wie im Jahr 1999 «69 Love Songs»: ein echter Indie-Pop-Klassiker, der wahnsinnige 69 (!) Liebeslieder vereint, die vor allem die Oberflächlichkeit von Lovesongs besingen. Oder auch das 2017 erschienene Werk «50 Song Memoir», auf dem Merritt sich selbst zum Fünfzigsten gratulierte: mit 50 Songs. Zu jedem einzelnen, eigenen Lebensjahr.

Anspielungen aus der Welt der Literatur und des Pop

Merritt, das muss man sagen, hat schon einen besonderen Anspruch – und das schon seit dem Jahr 1991, als das erste Werk «Distant Plastic Trees» erschienen ist: Der Multi-Instrumentalist und Sänger ist einfach anders, wie er nun auch auf seinem aktuellen Werk «Quickies» zeigt. Das zwölfte Album der Magnetic Fields versammelt kurze Songs von 17 Sekunden bis zweieinhalb Minuten, die von Träumen und Sehnsüchten erzählen. Und auf die Texte sollte man bei den Magnetic Fields stets ganz genau achten, denn was da zusammenkommt, die ganzen Anspielungen aus der Welt der Literatur und des Pop, das ist so weitverzweigt, dass einem beinahe schwindelig werden kann.

Musikalisch pendelt es, schwingt es ohnehin stets hin und her: zwischen Lo-Fi und Kammer-Pop, zwischen Folk, Elektro-Pop und Country, die Grenzen zwischen dem Hingehuschten und Elaborierten stets negierend. 28 Songs sind auf dem neuen Album zu hören, Stücke wie «(I Want To Join A) Biker Gang» oder auch das grandiose «Let’s Get Drunk Again (And Get Divorced)», die auch im Palace zu hören sein werden, wenn Merritt sein aktuelles Werk vorstellt.

Die Songs entstehen fast ausschliesslich in Bars

In welcher Besetzung das passieren wird, ist noch nicht klar. Zum engen Kreis der Band zählen Sam Davol, Claudia Gonson, Shirley Simms und John Woo, eventuell wird der Konzept-Pop-Songwriter Merritt aber auch mit einem noch reduzierteren Line-up nach St.Gallen kommen.

In jedem Fall muss man dieses Konzert besuchen, das einzige übrigens in der Schweiz. Unbedingt. Liebhaber genialer Schnellschüsse werden hier genauso auf ihre Kosten kommen wie Freundinnen aufwendiger Song-Meisterwerke. «Beim Songwriting geht es mir nicht darum, etwas auszudrücken», sagt Merritt. Dass in diesen offenbar kaum authentischen Songs eine so unfassbare Ausdruckskraft steckt, gehört wirklich zu den grossen Mysterien des Indie-Pop. Vielleicht eins noch zur Herstellung dieser Kunst: Seine Stücke schreibt Merritt nach eigener Aussage fast ausschliesslich in Bars, «die zu einem Drittel gefüllt sind mit schrulligen alten schwulen Männern, die bei dröhnender Discomusik tratschen».

Mittwoch, 8. Juni, 20 Uhr, Palace St.Gallen.

