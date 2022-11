Drittes Album der St.Galler Band Dachs

Mundartpop Yogaseminar, Siebenschläfer und ein Fenchel zum Znüni: Die St.Galler Band Dachs hat ein neues Album Das dritte Album «Aber Irgendöpis Zwüschedine» der St.Galler Band Dachs hat Frontmann Basil Kehl ganz alleine produziert. In den Songs erzählt der 29-Jährige unter anderem von der Erziehung seiner Ökoeltern und wie er mal im Nachtzug ein Hemd geklaut hat. Claudio Weder Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Dachs-Album ist ein Soloalbum von Basil Kehl. Entstanden ist das Bild vor dem Kino Tiffany in St.Gallen, nach dem einer der Songs benannt ist. Bild: Joa Schmied

«Sibäschlöfer schlofsch du no? S wär ez langsam Ziit zum wieder usecho.» Mit dieser Zeile beginnt «Aber Irgendöpis Zwüschedine», das kürzlich erschienene dritte Album von Dachs. Dass die St.Galler Popband ein besonderes Verhältnis zu Tieren hat, ist mittlerweile bekannt – spätestens seit dem Video zum Postautolied «DüDaDo» aus dem Jahr 2017, das in einer Taubenzucht gedreht wurde.

Der Siebenschläfer ist ein Sinnbild für die Probleme, mit denen die Kulturbranche seit der Coronapandemie zu kämpfen hat. Das Ausgehverhalten der Leute hat sich verändert, man ist bequem worden, bleibt lieber zu Hause im «warmen Näschtli», statt nach den «mitternächtlichen Wunden» zu suchen, wie es im Songtext heisst.

Die Tauben stehen im Video zum «DüDaDo» (2017) symbolisch für die Post. Video: Youtube

Neue Besetzung, neuer Sound

Vieles hat sich verändert seit der Pandemie. Auch Dachs hat zwei turbulente Jahre hinter sich. Gerade noch rechtzeitig vor dem ersten Lockdown konnte das zweite Album «Zu Jeder Stund En Vogelgsang» getauft werden, danach fielen die Konzerte reihenweise ins Wasser. «Wir hatten Angst, dass das Album versandet», sagt Sänger und Frontmann Basil Kehl. Also schrieb er bereits wieder neue Songs, nahm diese dann ein Jahr später auf.

Gleichzeitig gab es Wechsel in der Besetzung: Lukas Senn, zwölf Jahre lang Keyboarder von Dachs, verliess die Band Ende 2021. Er war also nicht mehr an der Produktion des neusten Albums beteiligt, genauso wenig waren es die beiden Neuen, Gitarrist Peer Füglistaller und Drummer Mirco Glanzmann. Mit ihnen spielt Basil Kehl seit Anfang Jahr zusammen. Als Trio traten Dachs im Sommer unter anderem auf der Sternenbühne am Open Air St.Gallen sowie am Zürich Open Air auf.

Die Band Dachs ist seit Anfang 2022 ein Trio (von links): Peer Füglistaller, Mirco Glanzmann und Basil Kehl. Bild: Reto Martin

«Aber Irgendöpis Zwüschedine» ist also ein Soloalbum. Klanglich läutet es eine neue Ära ein: Dachs verlässt die Elektropopschiene, genremässig bewegen sich die Songs nun irgendwo zwischen Indie- und Dreampop. Das Klangbild ist wärmer und organischer geworden, oder «echter und rumpliger», wie es Basil Kehl im Frühling in einem Interview mit dieser Zeitung formulierte. Die Sounds stammen nicht mehr vom Computer, sondern von echten Instrumenten. Synthie-Flächen, Bassläufe, Gitarrenmelodien, Pianos und Percussions – alles hat Kehl selber eingespielt. Mit Ausnahme der Blockflötenmelodie im Song «S Dröhnt Luut Über Di Schäbige Speakers»: diese stammt von Robin Siedl, einem alten Freund von Kehl.

Dennoch klingt das neue Album immer noch nach Dachs, und das ist auch gut so. Geblieben sind der träumerische Gesang – obwohl Kehl nun auffallend häufig von der Kopfstimme in die tieferen Lagen wechselt –, die witzigen, absurden und manchmal traurigen Texte im St.Galler Dialekt, die wohligen Harmonien und eingängigen Refrains. Mehr als ein Song auf «Aber Irgendöpis Zwüschedine» hat das Potenzial, zum neuen Dachs-Hit zu werden.

Der Song «Beat Breu» (2020) gehört zu den aktuellen Hits der Band Dachs. Video: Youtube

Identitätsfragen und menschliche Abgründe

Textlich ist das Album sehr persönlich geworden. Auch das erklärt Basil Kehl mit der Pandemie: «Es war eine ruhige Zeit, in der jeder fest mit sich selber beschäftigt war.» Ein zentrales Thema ist Identität, worauf der Albumtitel anspielt. «Aber Irgendöpis Zwüschedine» ist der Titel eines Songs, der vom Wunsch handelt, dazuzugehören, anzukommen:

«Irgendwo zwüschedine isch, wennd mit beidne Bei im Läbä stosch. Und säb hani nonig gschafft.»

Vom Dazugehören handelt auch «Mitme Fenchel zum Znüni». In diesem Song erzählt Basil Kehl augenzwinkernd von seiner Kindheit und der Erziehung seiner Eltern. Als Kind hätte er lieber zu den «bösen Jungs» gehört, doch: «Binä Chind vo Ökoeltere gsi, mitme glismete Pulli und mitme Fenchel zum Znüni. Und dä isch i mim gfilzte Eseltäschli gsi. Si hend mi ufäm Pauseplätz usglacht, ha nöd usgseh wie si.»

Das zweite grosse Thema des Albums sind menschliche Abgründe: Ein Yogaseminar dient als Vorwand für einen Seitensprung, die verschwiegene Zugehörigkeit zu einer Freikirche trennt zwei Liebende, und ein Mann versteckt sein Alkoholproblem unter einem Affenkostüm. Das Verborgene, das zum Vorschein kommt, aber auch das Beichten und Erzählen von Fehlern wird zum Leitmotiv («I sitz ufem Biichtstuel und biicht mini Gschicht»). Es sind auch persönliche Beichten darunter: Dass Basil Kehl tatsächlich einmal im Nachtzug von Zürich nach Hamburg ein Hemd geklaut hat, wie er im gleichnamigen Song beichtet, ist wahr. Das kann als Aufruf verstanden werden, mehr zu den eigenen Schwächen zu stehen, ehrlicher zu sein. Für Kehl ist es aber auch ein Akt der Selbstbefreiung:

«I mue mini Fehler id Welt useschreie, wel sus trüli dure.»

Plattentaufe am 17.12. im Palace St.Gallen. Weitere Tourdaten: 5.11. Theater Uri Altdorf, 12.11. Sommercasino Basel, 18.11. Schüür Luzern, 10.12. Royal Baden, 15.12. Salzhaus Winterthur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen