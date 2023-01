Der St.Galler Autor Christophf Keller am WEF in Davos.

Podium «Am WEF sollte es von Krücken und Rollstühlen wimmeln»: Der St.Galler Autor Christoph Keller spricht in Davos Dank eines Blogs in dieser Zeitung wurde Christoph Keller von WEF-Gründer Klaus Schwab nach Davos eingeladen. Am Podium zum Thema «Klimakrise und Behinderung» regte der Autor die Schaffung einer Taskforce an, die sich bei Katastrophen um die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen kümmert. Christina Genova Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der St.Galler Autor Christoph Keller am Open Forum des WEF in Davos. Screenshots: Christina Genova

Es ist die letzte Veranstaltung im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, die Podiumsdiskussion «In Case of Fire Use Stairs» am Freitagmittag. Mit dabei ist der St.Galler Autor Christoph Keller. Eingeladen hatte ihn WEF-Gründer Klaus Schwab persönlich, nachdem Keller ihm vor zwei Jahren einen offenen Brief im Rahmen eines Blogs in dieser Zeitung geschrieben hatte. Der Autor, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, wendet sich regelmässig an Schweizer Persönlichkeiten, um sie für die Anliegen von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren.

Mit Keller auf dem Podium des Open Forum sitzen Hessa Bint Eisa Buhumaid, Ministerin für Gemeinschaftsentwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate, Fawn Sharp, Präsidentin des National Congress of American Indians, und die australische Gleichstellungsaktivistin Ashleigh Streeter-Jones. Thema des Podiums sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Menschen mit Behinderungen.

Kein Evakuierungsplan für Rollstuhlfahrer

Von links nach rechts: Moderator Urs Gredig, Ashleigh Streeter-Jones, Hessa Bint Eisa Buhumaid, Fawn Sharp und Christoph Keller.

Leider ist die Besetzung alles andere als ideal: Keller ist der einzige Teilnehmer mit Behinderung, was die Diskussion recht zahm verlaufen lässt. Buhumaid will vor allem ihre Tätigkeit als Ministerin ins beste Licht rücken; Fawn Sharp ist in erster Linie Lobbyistin für Indigene und Ashleigh Streeter-Jones scheint von der Thematik nicht viel Ahnung zu haben. Keller zumindest spricht immer wieder Klartext und bringt das Grundproblem gleich zu Beginn des Podiums, das von SRF-Mann Urs Gredig moderiert wird, auf den Punkt:

«Das Thema Behinderung kommt immer zuletzt.»

Es gehe um Flutkatastrophen, Erdbeben, Brände. Bei einem Klimanotstand werde das Leben für alle unerträglich, besonders aber für Menschen mit Behinderungen. Diese würden, so Keller, nicht nur bei der Klimakrise, sondern auch bei anderen Katastrophen vergessen. Das hat der Autor am eigenen Leib erfahren. Als vor einigen Jahren der Wirbelsturm Sandy tobte, konnte Keller seine Wohnung im 20. Stock eines Hochhauses in Manhattan nicht verlassen, weil es keinen Evakuierungsplan für Rollstuhlfahrer gab. Als weiteres Beispiel nennt der Autor die Pandemie. In der Schweiz habe es drei Monate gedauert, bis der erste Artikel erschienen sei, der die Auswirkungen von Corona für Behinderte thematisierte – ein Artikel, der von ihm selbst geschrieben worden sei.

Ein Team von Superheroes

Ministerin Buhumaid erzählt stolz von ihrem Notfallplan, den sie während der Pandemie speziell für alle vulnerablen Bevölkerungsgruppen entwickelt habe. Dieser habe sich bei einer Flutkatastrophe im vergangenen Sommer bewährt.

Auf viel Zuspruch stösst Christoph Kellers Vorschlag, für Krisen und Katastrophen ein Team von Superheros zu schaffen, eine Taskforce, die sich speziell um Menschen mit Behinderungen und ihre Bedürfnisse kümmert. Auch das Schlusswort gehört dem Autor aus St.Gallen. Er bedankt sich artig beim WEF, um dann gleich anzuregen, viele weitere Podien zum Thema Behinderung zu organisieren: «Ich wünsche mir, dass es am WEF von Krücken und Rollstühlen wimmelt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen