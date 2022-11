PLATTENTAUFE Tanzbarer Indie-Rock mit langer Vorgeschichte: Die St.Galler Band The Oskars bekommt «Nachwuchs» Die St.Galler Indie-Rocker The Oskars lernten sich auf einer offenen Bühne kennen, fühlen sich heute wie eine Familie und veröffentlichen nun ihre erste EP. Die lange ersehnte Plattentaufe ist am Samstag in der Grabenhalle St.Gallen. Urs-Peter Zwingli 14.11.2022, 17.00 Uhr

Die St.Galler Band The Oskars. Bild: PD

Jamsessions sind für die St.Galler Indie-Rockband The Oskars ein verbindendes Element: 2018 lernten sich Bassist und Sänger Kevin Bühler, Schlagzeuger Joe Gerstenberg und Gitarrist Christian Schmid auf der offenen Bühne in der Rorschacher Bar Treppenhaus kennen. «Bis heute wachsen unsere Songs jeweils durchs Ausprobieren», sagt Bühler. «Ich bringe einen Text und ein musikalisches Grundgerüst, dann feilen wir gemeinsam am Song.» Geprobt wird mittlerweile in St.Gallen. Die Bandmitglieder im Alter von 23 bis 32 Jahren haben ihre Wurzeln im Rheintal und in der Stadt St.Gallen.

Zum Ausprobieren im Proberaum hatten The Oskars wie viele Kulturschaffende in den letzten zweieinhalb Jahren viel Zeit. Nachdem sie es 2019 auf den zweiten Platz des Ostschweizer Bandwettbewerbs «bandXost» geschafft hatten, freuten sie sich auf ein Jahr 2020 voller Konzerte – es kam anders. Die Band nutzte die Zeit produktiv, ging ins Aufnahmestudio nach Basel und schrieb neue Songs. Im Sommer 2020 halfen sie zudem bei der Gründung des Minifestivals Birkenfeld Open Air in Walzenhausen mit. Dieses war wegen der Coronamassnahmen im Freien und auf eine kleine Personengruppe beschränkt.

In schwieriger Zeit zusammengewachsen

2021 stiess mit Daniel Burgener ein zweiter Gitarrist dazu, und über den Sommer trat die Band an elf kleineren Festivals auf. «Viele Bands brachen während Corona auseinander, wir aber sind zusammengewachsen. Wir sind wie eine Familie», sagt Kevin Bühler. Diese Familie bekommt nun nach langem Warten Zuwachs: Im November erscheint die erste The-Oskars-EP, einige der fünf Songs wurden bereits 2020 aufgenommen. Kevin Bühler sagt:

«Tatsächlich hat das Album eine lange Vorgeschichte und wir freuen uns unglaublich, dass es nun endlich veröffentlicht wird.»

Getauft wird die Platte am Samstag in der St.Galler Grabenhalle – für die Band der emotionale Schlusspunkt eines Jahres, dessen Höhepunkt ein Auftritt am Open Air Lumnezia war.

Genug Songs für ein ganzes Album

Bereits erschienen ist im April die Single «Say», ein Stück mit treibendem, fast discomässigem Beat, hymnischem Refrain und Kevin Bühlers sonorer Stimme, die vom Wunsch singt, geliebt zu werden. «In meinen Songs geht es oft um Beziehungen, Herzschmerz und Selbstzweifel, also die grossen Themen, die jeden Menschen beschäftigen», sagt Bühler.

Die Band The Oskars mit ihrem Song «Say». Quelle: Youtube

Musikalisch erinnert die EP an die Indie-Welle, die seit Ende der 1990er-Jahre Bands wie Mando Diao oder The Killers hervorgebracht hat: immer tanzbar, zwischen Rock und Pop wechselnd, zum Mitsingen geeignet. Wie etwa «Teach Me How», der Auftaktsong der Oskars-EP: Dessen Refrain kommt ohne Text aus, im Background hört man die Bandmitglieder lautmalerisch eine Melodie singen. Klingt etwas simpel, funktioniert dank der packenden Gitarrenklänge aber gut. Die Band veröffentlicht zu ihren Singles jeweils einen Videoclip und greift dafür auf ein Netzwerk befreundeter Filmer zurück. «Videoclips zu produzieren, gehört heute einfach dazu, wenn man mehr Aufmerksamkeit auf sozialen Medien möchte», sagt Kevin Bühler.

Neben der Vorfreude auf die Plattentaufe denkt die Band bereits an 2023. «Wir haben mittlerweile genug Songs, um ein ganzes Album aufzunehmen», sagt Bühler. Ob das bereits im nächsten Jahr passieren werde, sei offen. Auf jeden Fall will die Band möglichst viele Konzerte spielen – und weiterhin bei Jamsessions zusammenwachsen.

Sa, 19.11., 20 Uhr (Tür: 19.30 Uhr), Grabenhalle St.Gallen; www.the-oskars.com