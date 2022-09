Neues Album "Low Noon" des Chuchchepati Orchestra

Plattentaufe Klänge aus dem Wilden Osten: Der Gaiser Bassist Patrick Kessler veröffentlicht zwölf musikalische «Duelle» auf Vinyl Im Juni 2020 veranstaltete Kontrabassist und Klangtüftler Patrick Kessler am Bahnhof Rietli in Gais eine Reihe mit zwölf Minikonzerten. Die Liveaufnahmen werden nun als dreifaches Vinylalbum veröffentlicht. Taufe ist am Freitag im Palace St.Gallen. Claudio Weder Jetzt kommentieren 28.09.2022, 17.00 Uhr

«Wie im Wilden Westen»: Am Bahnhof Rietli in Gais lud Patrick Kessler im Juni 2020 zu zwölf musikalischen Duellen. Das Gewehr ist nur eine Attrappe. Bild: Nik Roth (Gais, 10.Juni 2020)

Viel mehr als ein Wartehäuschen gibt es nicht am Bahnhof Rietli in Gais. Mittags kommt der Zug dort jeweils um 12:12 Uhr an. Dann dauert es 12 Minuten, bis er aus der Gegenrichtung zurückkommt. Dies brachte den Kontrabassisten und Klangtüftler Patrick Kessler im Juni 2020 auf die Idee, dort zwölf Minikonzerte zu veranstalten. Die Liveaufnahmen werden nun in Form eines dreifachen Vinylalbums veröffentlicht. Taufe ist am Freitag im Palace St.Gallen.